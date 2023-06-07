"Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере

Глава региона Сергей Носов заявил, что аварийная посадка обнажила ряд проблем:

Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице.

Носов добавляет, что уже в этом месяце начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы, чтобы устранить кочки. Во-вторых, рядом с аэропортом уже сейчас идет строительство нового аэровокзального комплекса, который будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа. Этот аэровокзал площадью более 14 тысяч кв. метров сможет пропускать до 800 пассажиров в час.





Также в Магадане построят новую четырёхздвездочную гостиницу на 120 мест с видом на бухту Нагаева. Тогда в отель смогут заселить не только детей с аварийного рейса, но и остальных пассажиров.