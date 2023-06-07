"Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере

Индусы, американцы, непальцы живут в школах и в Доме культуры, дожидаясь, когда за ними прибудет новый самолёт.
Около 250 иностранцев, включая граждан Индии, США, Канады и Непала, застряли на Крайнем Севере, а точнее - в Магадане. Все они летели из Дели в Сан-Франциско рейсом индийской авиакомпании на самолете "Боинг-777", у которого внезапно отказал правый двигатель.
Экипаж самолета авиакомпании Air India принял решение о посадке. Садиться пришлось в Магадане. После обследования самолёта выяснилось, что у него серьёзные поломки, и авиакомпания пообещала прислать за пассажирами другой борт. Тем временем, людям пришлось разместиться в местных школах и Доме культуры.
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Сначала им пообещали, что они улетят в Сан-Франциско уже на следующий день, т.е. 7 июня, а потом прибытие нового борта отложили на сутки.
Планируется, что новый самолёт прилетит застрявшими пассажирами уже утром 8 июня, а к вечеру они сядут, наконец, в лайнер, чтобы отбыть, наконец, из Магадана. Хоть об иностранцах и заботятся, но они уже хотят покинуть гостеприимную Россию.
Глава региона Сергей Носов заявил, что аварийная посадка обнажила ряд проблем:
Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице.
Носов добавляет, что уже в этом месяце начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы, чтобы устранить кочки. Во-вторых, рядом с аэропортом уже сейчас идет строительство нового аэровокзального комплекса, который будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа. Этот аэровокзал площадью более 14 тысяч кв. метров сможет пропускать до 800 пассажиров в час.
Также в Магадане построят новую четырёхздвездочную гостиницу на 120 мест с видом на бухту Нагаева. Тогда в отель смогут заселить не только детей с аварийного рейса, но и остальных пассажиров.
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