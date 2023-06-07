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"Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере

"Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере

Автор:
07 июня 2023 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: аварийная посадка   авиа   видео   крайний север   магадан   пункт временного размещения   самолет   
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Индусы, американцы, непальцы живут в школах и в Доме культуры, дожидаясь, когда за ними прибудет новый самолёт.

Около 250 иностранцев, включая граждан Индии, США, Канады и Непала, застряли на Крайнем Севере, а точнее - в Магадане. Все они летели из Дели в Сан-Франциско рейсом индийской авиакомпании на самолете "Боинг-777", у которого внезапно отказал правый двигатель.


Экипаж самолета авиакомпании Air India принял решение о посадке. Садиться пришлось в Магадане. После обследования самолёта выяснилось, что у него серьёзные поломки, и авиакомпания пообещала прислать за пассажирами другой борт. Тем временем, людям пришлось разместиться в местных школах и Доме культуры.


Сначала им пообещали, что они улетят в Сан-Франциско уже на следующий день, т.е. 7 июня, а потом прибытие нового борта отложили на сутки.


Планируется, что новый самолёт прилетит застрявшими пассажирами уже утром 8 июня, а к вечеру они сядут, наконец, в лайнер, чтобы отбыть, наконец, из Магадана. Хоть об иностранцах и заботятся, но они уже хотят покинуть гостеприимную Россию.


Глава региона Сергей Носов заявил, что аварийная посадка обнажила ряд проблем:


Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице.


Носов добавляет, что уже в этом месяце начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы, чтобы устранить кочки. Во-вторых, рядом с аэропортом уже сейчас идет строительство нового аэровокзального комплекса, который будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа. Этот аэровокзал площадью более 14 тысяч кв. метров сможет пропускать до 800 пассажиров в час.


Также в Магадане построят новую четырёхздвездочную гостиницу на 120 мест с видом на бухту Нагаева. Тогда в отель смогут заселить не только детей с аварийного рейса, но и остальных пассажиров.

Источник:

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Метки: аварийная посадка   авиа   видео   крайний север   магадан   пункт временного размещения   самолет   
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11  комментариев
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837k
А.Берестенко Полчаса назад
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7k
Echo 4 минуты назад
Да ничё, домой привезут магнитики с видами Магадана
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21k
Davy Jones 7 минут назад
Бляя, как перед индусами не удобно, а амеров похер
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2M
Иван Кемеров 15 минут назад
Пассажиры самолета, летевшего из Дели в Сан-Франциско и совершившего экстренную посадку в Магадане, жалуются, что не могут воспользоваться кредитными картами, они не работают в России.
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9k
Борис Карабанов 20 минут назад
ЦИПСОшный вброс 100%. Как такое позорище может быть в городе с почти стотысячным населением? Мы-то, россияне, все прекрасно знаем, что в российской провинции жизнь сейчас не хуже, чем в Москве и ещё, к тому же, значительно дешевле.
Свинья грязь везде найдёт. Такое убожество можно и в Париже и в Нью-Йорке найти при желании.
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25k
Сибиряк 20 минут назад
надо было их в ближайшей воинской части поселить
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549
Damvrot Hohlam Полчаса назад
Теперь школу дезинфицировать надо будет
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75k
Доктор Джонс Полчаса назад
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