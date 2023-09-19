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Наглые люди, которые плевать хотели на всё

Наглые люди, которые плевать хотели на всё

Автор:
19 сентября 2023 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   кошмар   наглость   наглые люди   свиньи   ужасные люди   
1725
15

Порой наглость - хорошее качество, но когда люди вообще не желают соблюдать элементарные правила, принятые в обществе, а ведут себя, как свиньи, на это просто невозможно реагировать спокойно. Перед вами ситуации, когда пришлось столкнуться с чужим пофигизмом.

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Метки: идиоты   кошмар   наглость   наглые люди   свиньи   ужасные люди   
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4  комментария
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314
Ирина Петрова Час назад
Прочла заголовок и сразу вспомнила об украинских "беженцах" у нас в ЕС.
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314
Ирина Петрова Час назад
В Латвии есть девять сортов людей.
1 сорт - это латышское чиновничество.
2 сорт - это украинские беженцы. (Наглые люди, которые плевать хотели на всё.)
3 сорт - это латыши из числа граждан Латвии.
4 сорт - граждане старых стран ЕС.
5 сорт - это гастарбайтеры из Ближнего Востока и Средней Азии (которым не надо сдавать на язык и которых не преследует языковая карательная националистическая инспекция).
6 сорт (от него и ниже - низшая каста) - это сдавшие на гражданство (и ассимилированные под латышей) русскоязычные граждане Латвии.
7 сорт - это сдавшие на гражданство русскоязычные жители Латвии, но имеющие пророссийскую фигу в кармане.
8 сорт - это неграждане Латвии.
9 сорт - это имеющие гражданство России неграждане Латвии.
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76k
Viktor 39 минут назад
К сожалению, свиньи (не путать с хрюшками) есть везде!
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