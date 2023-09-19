Наглые люди, которые плевать хотели на всё

Порой наглость - хорошее качество, но когда люди вообще не желают соблюдать элементарные правила, принятые в обществе, а ведут себя, как свиньи, на это просто невозможно реагировать спокойно. Перед вами ситуации, когда пришлось столкнуться с чужим пофигизмом.