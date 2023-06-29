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Люди, рядом с которыми так и хочется захрюкать

Люди, рядом с которыми так и хочется захрюкать

Автор:
29 июня 2023 14:45
Сообщество : Юмор
Метки: грязнули   идиоты   не хочу убирать   свиньи   убирать   уборка   фото   
1498
14

Кто-то помешан на чистоте, другие - настоящие свинье. Ни та, ни другая крайность не являются нормой. Но уже лучше чистота всё-таки, чем вечный бардак. Перед вами 15 фото от людей, которые вообще не любят убирать за собой.

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Метки: грязнули   идиоты   не хочу убирать   свиньи   убирать   уборка   фото   
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8  комментариев
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675
Damvrot Hohlam Час назад
обычные амряканские свиньи
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27k
Киры4 6 минут назад
В свинарнике чище будет.
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36k
russger 18 минут назад
"Мама просила убраться сестру в комнате целый месяц"

Мама просила? Вот так значит воспитывали. Нас не то что "просить" не надо было, нам даже не надо было указывать. Валяется игрушка просто так на полу? Один раз в мусорку и с тех пор чистота и порядок в комнате.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
С первых кадров было понятно кто эти грязнули. Америкосы!
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31k
Ego sum qui sum Час назад
Раньше думал, что так делают только те, кому потом не убираться, но нет, бывают просто свиньи от природы
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60k
pynh Час назад
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