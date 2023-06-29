Люди, рядом с которыми так и хочется захрюкать

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Кто-то помешан на чистоте, другие - настоящие свинье. Ни та, ни другая крайность не являются нормой. Но уже лучше чистота всё-таки, чем вечный бардак. Перед вами 15 фото от людей, которые вообще не любят убирать за собой.
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7. "На работе никто за собой не убирает, это будет стоять до пятницы, пока не придёт уборщица"
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Мама просила? Вот так значит воспитывали. Нас не то что "просить" не надо было, нам даже не надо было указывать. Валяется игрушка просто так на полу? Один раз в мусорку и с тех пор чистота и порядок в комнате.