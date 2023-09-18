Атомные трудяги Крайнего Севера. Ледоколы типа «Арктика»

В Советском Союзе большое внимание уделялось активному освоению Северного морского пути, позволяющего значительно снизить затраты на перевозку грузов. До начала 1960-х годов навигация была ограничена лишь неарктическими замерзающими морями и южной частью Арктики. С этой задачей справлялись дизель-электрические ледоколы типа «Капитан Белоусов».
Активная разработка нефтегазовых месторождений на Ямале, а также постройка Норильского горно-металлургического комбината потребовали повысить эффективность ледовых проводок и увеличить мощность ледоколов. Это вынудило конструкторов обратиться к опыту военно-морского флота и начать использовать атомную силовую установку. Первый в мире атомоход «Ленин» был введен в эксплуатацию в 1959 году. Несмотря на некоторые «детские» болезни, связанные с установкой трёхреакторной силовой установки с реакторами ОК-150, он показал очень высокую эффективность. Разработка новой серии атомных ледоколов проекта 10520 началась с 1966 года с учетом эксплуатации «Ленина».
Разработка проекта и строительство
К работам было привлечено ЦКБ «Айсберг», которое до этого разработало проект «Ленина». Работы велись в тесном сотрудничестве с институтом атомной энергии имени И. В. Курчатова и Опытным конструкторским бюро машиностроения, разработавшими улучшенную версию ГЭУ — двухреакторную силовую установку с реакторами водо-водяного типа ОК-900.
Разработка велась более 7 лет. Новую реакторную установку сначала опробовали на ледоколе «Ленин», куда её установили в 1967 году. Только в 1970 году окончательный проект был готов, после чего правительство страны утвердило программу строительства серии из шести кораблей. «Арктика» и «Сибирь» были однотипными, а следующие — «Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы» — строились по улучшенному проекту 10521. Все ледоколы должны были вступить в строй в течение 15 лет, но фактически из-за экономического кризиса и распада СССР «Ямал» и «50 лет Победы» были сданы в эксплуатацию в 1992 и 2007 годах соответственно.
Описание конструкции
На своё время «Арктика» являлась самым крупным судном такого класса в мире. Ледокол имел стандартное водоизмещение 21000 тонн и полное 25840 тонн. Длина корпуса по ватерлинии достигала 136 м, а полная длина — 147,9 м при максимальной ширине 30 м и осадке 11 м.
Внутренний объём разделён на четыре палубы. Сам корпус изготовлен из легированной стали, а в районе ватерлинии усилен дополнительным ледовым поясом толщиной 46 мм. Дополнительные шпангоуты и полукруглая носовая часть позволяют выдерживать пиковые нагрузки и проламывать ледяной покров толщиной до 2,8 метров.
Так как судно предназначалось для эксплуатации в полярных широтах, корпус получил развитую пятиярусную надстройку. Она позволяет членам экипажа свободно перемещаться по всему судну без необходимости выходить на палубу. Помимо технических помещений и отсеков, имеется развитый медицинский блок со всем необходимым оборудованием (в том числе рентген-аппарат и стоматологический кабинет). В кормовой части располагается посадочная платформа для вертолета. С его помощью проводят ледовую разведку.
Необычной была схема окраски ледоколов. В отличие от «Ленина», окрашенного по классической схеме с чёрным корпусом и белой надстройкой, для «Арктики» решили принять более яркую окраску — чёрный борт и ярко-оранжевая надстройка (тёмно-красная на всех остальных судах серии). Исключение составляла «Сибирь» со своей снежно-белой надстройкой.
Силовая установка
Специально для ледоколов типа 10520 была разработана новая, более надёжная и эффективная трёхвальная силовая установка (АППУ), состоящая из паротурбинной установки и двух водо-водяных реакторов ОК-900А, разработанных ОКБМ. Эта установка представляла собой модернизированную версию ОК-900, которая была изготовлена для замены ГЭУ ледокола «Ленин».
АЭУ представляла собой блочную установку с двумя автономными реакторами. В штатном режиме они работали на 50% мощности, но в экстренной ситуации один реактор был способен обеспечить работоспособность судна. Суммарная тепловая мощность достигала 342 МВт, электрическая — 56 МВт. Глубокая автоматизация позволила обеспечить бесперебойную работу установки без необходимости нахождения персонала в реакторном отсеке.
Реакторы подавали тепловую энергию на паротурбинную установку, состоящую из двух турбогенераторов суммарной мощностью 75000 л.с. Она обеспечивает питание электричеством всех бортовых систем судна, а также приводит в действие три гребных вала, оборудованных усиленными винтами фиксированного шага. «Арктика» развивала 18,6 узлов на чистой воде, а «Сибирь» и последующие ледоколы типа 10521 — до 20 узлов.
Эксплуатация
Закладка головного судна состоялась на ленинградском Балтийском заводе 3 июля 1971 года. 26 декабря 1972 года корпус спустили на воду и начали устанавливать механизмы. 17 декабря 1974 года на судне завершили все ходовые испытания. 25 апреля 1975 года экипаж под командованием капитана Юрия Кучиева поднял на судне государственный флаг СССР, после чего ледокол отправился на Северный морской путь.
К 60-летию Октябрьской революции правительство Советского Союза решило установить новый рекорд и дойти до Северного полюса надводным судном (до этого в 1962 году там побывала атомная подлодка «Ленинский комсомол»). Подготовка к экспедиции заняла примерно 2 месяца. За это время специалисты ААНИИ (Арктического и антарктического научно-исследовательского института) проанализировали огромное количество информации о состоянии ледовых полей, собранной за несколько лет. Также были подготовлены три научные группы. Одну группу, включавшую метеорологов, инженеров-ядерщиков и полярников во главе со знаменитым исследователем И.П. Романовым, разместили на борту «Арктики». Ещё две группы были размещены в Ленинграде и Диксоне.
9 августа 1977 года «Артика» вышла из Мурманска. Путь пролегал к проливу Вилькицкого через Карское море и море Лаптевых. 14 августа ледокол вошел в зону многолетних паковых льдов. Путь был очень тяжёлый, корпус судна несколько раз заклинивало в толще льда. Но благодаря бесценному опыту Романова точно в рассчитанный срок, 17 августа 1977 года, «Арктика» достигла Северного полюса и установила на нем советский флаг. Через 15 часов после прибытия судно тронулось в обратный путь в Мурманск. В общей сложности за Ледовый поход «Арктика» прошла более 3850 миль, из которых 1200 миль — по многолетним льдам.
В последующие годы «Артика» с другими ледоколами своего типа трудилась на Северном морском пути, проводя караваны. В 1998 году ледокол снова отправился в полярную экспедицию. На этот раз он проводил немецкое исследовательское судно «Поларштерн» к хребту Альфа.
В сентябре 2008 года было принято решение о прекращении эксплуатации ледокола ввиду технической и экономической нецелесообразности. Поэтому 3 октября были начаты работы по остановке реактора и демонтажу оборудования. В 2011 году с судна списали экипаж и вывели ледокол в отстойник для последующей утилизации, а имя «Артика» было присвоено новому атомному ледоколу проекта 22220, строительство которого началось 5 ноября 2013 года.
Неоднократно поднималась тема сделать из «Арктики» корабль-музей, но раз за разом эти предложения отклонялись. В 2018 году ледокол перевели в Мурманск. На момент публикации статьи он до сих пор находится там в ожидании утилизации.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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