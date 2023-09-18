Атомные трудяги Крайнего Севера. Ледоколы типа «Арктика»

Разработка велась более 7 лет. Новую реакторную установку сначала опробовали на ледоколе «Ленин», куда её установили в 1967 году. Только в 1970 году окончательный проект был готов, после чего правительство страны утвердило программу строительства серии из шести кораблей. «Арктика» и «Сибирь» были однотипными, а следующие — «Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы» — строились по улучшенному проекту 10521. Все ледоколы должны были вступить в строй в течение 15 лет, но фактически из-за экономического кризиса и распада СССР «Ямал» и «50 лет Победы» были сданы в эксплуатацию в 1992 и 2007 годах соответственно.

Описание конструкции

На своё время «Арктика» являлась самым крупным судном такого класса в мире. Ледокол имел стандартное водоизмещение 21000 тонн и полное 25840 тонн. Длина корпуса по ватерлинии достигала 136 м, а полная длина — 147,9 м при максимальной ширине 30 м и осадке 11 м.

Внутренний объём разделён на четыре палубы. Сам корпус изготовлен из легированной стали, а в районе ватерлинии усилен дополнительным ледовым поясом толщиной 46 мм. Дополнительные шпангоуты и полукруглая носовая часть позволяют выдерживать пиковые нагрузки и проламывать ледяной покров толщиной до 2,8 метров.