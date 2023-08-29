Энваитенет, с которого возврата нет

Острова интересны уже тем, что отделены от материковой части. Но после исследования или отдыха на таких участках суши хочется вернуться домой, в привычную среду. Но не все острова отпускают своих гостей.
Остров Энваитенет находится в северной части Кении, на озере Рудольф. Обнаружили его ещё в XVII веке, но вплоть до наших дней он почти не изучен. В силу его странных и опасных особенностей.
Первыми поселенцами стали представители местных племён, которые прибыли на Энваитенет и попытались сделать этот клочок суши пригодным для жизни. Переселенцы построили хижины, стали разводить скот. Но, несмотря на буйную растительность, животные погибли. Впрочем, диких зверей и птиц на острове, несмотря на отличные условия для жизни, тоже практически не было.
Вслед за животными проблемы начались у людей. Островитяне стали болеть, впадали в кому или какое-то странное оцепенение без видимых причин. Участились несчастные случаи на пустом месте, женщины рожали недоношенных нежизнеспособных детей. Жители острова в один момент просто перестали посещать материк. А когда несколько человек из прибрежной деревни, у которых на острове были родственники, решили всё проверить, то не обнаружили в поселении признаков жизни.
Хижины стояли пустыми, костры были затушены. Оружие и предметы быта на месте. Не было признаков нападения или сумасшествия. Даже остатки испорченной рыбы, подготовленной к обработке, имелись. Но ни людей, ни тел найти не удалось.
С этого момента желающих поселиться на таком пугающем и негостеприимном острове больше не находилось. Вплоть до 1935 года, когда на остров прибыли исследователи Мартин Шефлис и Бил Дайсон. Их заинтересовали рассказы об исчезновении людей и других странностях этого клочка земли – странном рёве, призрачных святящихся фигурах и огне, вырывавшемся из-под земли.
Мужчины договорились с руководителем экспедиции, что будут каждый вечер подавать сигналы с берега с помощью факелов. Несколько вечеров так и было, но потом учёные не вышли на сеанс связи.
Остальная группа прибыла на остров и не нашла признаков присутствия Мартина и Била. Наняли местных из прибрежной деревни. Те прочесали остров вдоль и поперёк, но учёных так и не нашли.
Аналогичная судьба постигла членов ещё двух экспедиций прошлого века. Частные группы голландцев и немцев тоже исчезли без следа. Последняя попытка колонизации негостеприимной земли была предпринята в середине прошлого века.
Воинственному племени эльмоло надоели постоянные столкновения с соседями. И они решили перебраться на Энваитенет. Поначалу всё шло нормально: люди ловили рыбу и продавали улов племенам, обитавшим на побережье озера. Но потом несколько десятков человек просто бесследно исчезли. Напоминанием об эльмоло остались только рассказы о призрачном городе, из домов которого раздавалась заунывная траурная мелодия. Когда видение исчезало, людей начинали мучить головные боли, возникала тошнота и рвота.
Единственными гипотезами, выдвинутыми для объяснения аномалии и не связанными с действием потусторонних сил, стали воздействие сильного магнитного поля и стихийные движения подземных пород в результате вулканической активности.
Аборигены категорически не согласны с этими объяснениями и уверены, что остров – это окаменевшее тело древней богини. Смертным здесь не место, поэтому попыток освоения земли больше не предпринимают.
Источник:
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Гениально!
А кошки интересны тем, что у них 4 ноги и позади длинный хвост.
- Люди племени туркана назвали так остров. Они рассказывают, что давно, когда из Судана в наши места наведывались работорговцы, на острове от них укрылась одна небольшая семья. Сколько их потом ни искали, люди не вернулись. Те, кто отправился их искать, погибли тоже.
- Какая тому причина?
- Скорее всего змеи. Среди камней, особенно в южной части острова, живут огромные кобры.
Мавингати развел руками в одну сторону, потом в другую.
- Вот такие змеи. Очень ядовитые.
Если сложить два размаха рук Мавингати, то получалось, что кобры острова Безвозвратного разрослись до трех метров и больше.
Отец Палетт, настоятель местной католической миссии, искал разгадку происшествий на Безвозвратном в совершенно мирских причинах. Двух англичан, по его мнению, потопил свирепый ветер сйрота-сабук, когда те, съев все свое продовольствие, отправились на лодке в лагерь Фуша, а жителей деревни на острове уничтожил десант невесть откуда и зачем появившейся на озере Рудольф во время итало-эфиопской войны.
Еще одно предположение слышал я от геологов экспедиции Королевского географического общества, работающих сейчас на озере. Те считают, что поскольку озеро Рудольф вулканического происхождения, то из него могут время от времени выделяться ядовитые газы, которые каким-то образом влияют на человеческую психику, в результате чего люди бросаются в озеро и погибают...
(с) Вокруг Света, 1973