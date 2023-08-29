Энваитенет, с которого возврата нет

Вслед за животными проблемы начались у людей. Островитяне стали болеть, впадали в кому или какое-то странное оцепенение без видимых причин. Участились несчастные случаи на пустом месте, женщины рожали недоношенных нежизнеспособных детей. Жители острова в один момент просто перестали посещать материк. А когда несколько человек из прибрежной деревни, у которых на острове были родственники, решили всё проверить, то не обнаружили в поселении признаков жизни.

Хижины стояли пустыми, костры были затушены. Оружие и предметы быта на месте. Не было признаков нападения или сумасшествия. Даже остатки испорченной рыбы, подготовленной к обработке, имелись. Но ни людей, ни тел найти не удалось.