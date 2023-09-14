Один из участников экспедиции, которая нашла «инопланетян», опубликовал новые фото «внеземных существ»

Если кратко — это подделки. Перуанские сбытчики всякого ворованного антиквариата изготавливают [их] из костей, которые выгребают из старых захоронений. Из них мастерят вот эти чушки. То есть это кукла, сделанная из костей животных, обмазанная каким-то составом, сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования. При этом они вандалят по-настоящему древние погребения. Из них вытаскивают кости, причем это кости животных и людей вперемешку. Черепа делают из черепов лам, которым отпиливают лицевую часть — получается такая тупая мордочка. То есть то, что там лицо, на самом деле затылок черепа ламы.

Это бутафория, но не безобидная бутафория. При этом они разрушают настоящие древние погребения. По сути этим занимаются бандиты. Там реально уголовники. Мы специально смотрели тех людей, которые непосредственно занимаются сбытом этих штук — у них судимости за контрабанду, за разрушение памятников и попытку незаконного сбыта. Это реальная мафия. Мы общались с перуанцами, которые борются с этим, и они боятся называть свои имена, боятся показывать лица, потому что это очень серьезно. Это не наши какие-то безобидные фрики типа РЕН ТВ, которые про инопланетян рассказывают. Это серьезно. Они в течение многих поколений занимаются торговлей этими древностями, и в том числе торговлей подделками, которые продают богатеньким гринго, которые любят всякую древнятину.