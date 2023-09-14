Один из участников экспедиции, которая нашла «инопланетян», опубликовал новые фото «внеземных существ»

И добавил, что он сам ни чём не уверен.
Вчера интернет облетела новость об НЛО. В мексиканском парламенте прошли слушания, где выступил уфолог Хайме Мауссан. И заявил, что их якобы обнаружили при раскопках в Перу. Всего нашли 14 тел, в парламенте показали 2 из них.
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Сегодня объявился ещё один участник той экспедиции. Он заявил, что останки нашли в 2019 году и опубликовал новые фото. Также добавил по поводу НЛО:
В то время я не был уверен, правдивы ли эти утверждения или это просто тщательно продуманная мистификация. (И, честно говоря, я до сих пор не совсем уверен!).
Огоньку дали и американские соцсети - в них появилось очередное видео с летающими тарелками. Они сопровождали истребители:
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Но пока одни восторженно говорят о скором контакте с внеземным разумом, другие относятся к этому скептически. Например, главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов считает, что перуанские «пришельцы» - лютый фейк:
Если кратко — это подделки. Перуанские сбытчики всякого ворованного антиквариата изготавливают [их] из костей, которые выгребают из старых захоронений. Из них мастерят вот эти чушки. То есть это кукла, сделанная из костей животных, обмазанная каким-то составом, сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования. При этом они вандалят по-настоящему древние погребения. Из них вытаскивают кости, причем это кости животных и людей вперемешку. Черепа делают из черепов лам, которым отпиливают лицевую часть — получается такая тупая мордочка. То есть то, что там лицо, на самом деле затылок черепа ламы.
Это бутафория, но не безобидная бутафория. При этом они разрушают настоящие древние погребения. По сути этим занимаются бандиты. Там реально уголовники. Мы специально смотрели тех людей, которые непосредственно занимаются сбытом этих штук — у них судимости за контрабанду, за разрушение памятников и попытку незаконного сбыта. Это реальная мафия. Мы общались с перуанцами, которые борются с этим, и они боятся называть свои имена, боятся показывать лица, потому что это очень серьезно. Это не наши какие-то безобидные фрики типа РЕН ТВ, которые про инопланетян рассказывают. Это серьезно. Они в течение многих поколений занимаются торговлей этими древностями, и в том числе торговлей подделками, которые продают богатеньким гринго, которые любят всякую древнятину.
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Если они освоили перелёты на десятки световых лет, то с ресурсами у них всё в порядке.
Да и рабы из нас, как пуля из дерьма. Картошку им будем копать?
а че не просветить рентгеном эти замечательные скульптуры слепленные из Папье-маше, мусора и ещё какого то говна?
а вы точно главный редактор?
Те, кто занимается незаконными раскопками, могут раскопать совсем не то, что искали.
То, что это судимые люди, не аргумент, что такие находки не могли быть сделаны.
Тем более странно звучит утверждение, что "кукла" "сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования".
Вроде бандиты и уголовники, но с таким уровнем знаний и умений, что могут обмануть радиоуглеродный анализ.
Но в то, что это мистификация, я верю больше, чем в то, что это настоящие инопланетяне.