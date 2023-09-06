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Тайна крушения советской подлодки С-80

Тайна крушения советской подлодки С-80

Автор:
06 сентября 2023 23:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Подводная лодка   С-80   СССР   крушение   подлодка   тайна   трагедия   
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Комиссию, которая выясняла причины трагедии, возглавил маршал СССР Константин Рокоссовский.

С-80 построили на горьковском заводе “Красное Сормово” в 1950 году. После цепочки испытаний, которые заняли 10 лет, судно отправилось к месту базирования в Мурманской области - в бухту Оленью.

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27 января 1961 года подлодка вышла на связь, экипаж сообщил о своём местонахождении и погодных условиях. Последние были крайне неблагоприятными и судну приказали покинуть полигон в Баренцевом море.

После этого С-80 перестала выходить на связь. Через сутки уже была создана комиссия для расследования инцидента, её возглавил Константин Константинович Рокоссовский. Параллельно суда прочёсывали периметр и пытались обнаружить подлодку. Спустя неделю выловили сигнальный буй - по маркировке определили, что он с борта С-80. Но это не помогло - подлодку так и не нашли.

Активные поиски прекратили, но даже если бы они были успешны, поднять судно скорее всего не получилось бы. На тот момент оборудования такого уровня просто не было. Поэтому власти, специально для таких случаев, приказали создать спасательно-подъёмное судно. Оно появилось через несколько лет - его назвали “Карпаты”. А в 1968 году из Мурманской области поступил сигнал: сети местных рыбаков постоянно цеплялись за какой-то подводный объект. Вновь начались поисковые работы и 24 июля 1969 года С-80 наконец подняли на поверхность.

После тщательного обследования судна, комиссия пришла к выводу, что подлодка затонула в результате ошибки. В открытую шахту подачи воздуха к дизелям хлынула забортная вода, а матрос-машинист растерялся и не закрыл соответствующую крышку. Вместо этого он повернул маховик астронавигационного перископа, находившийся рядом. Потом уже было поздно - под напором воды погнулся шток клапана.

В результате трагедии, погибло 68 членов экипажа. 11 человек почти мгновенно скончалось от травм, один член экипажа погиб от удара током. А 56 человек умирали долго и мучительно: подлодка опустилась на глубину 235 метров и люди в течение нескольких часов скончались в результате асфиксии или утопления.

Останки всех членов экипажа похоронили в братской могиле в Оленьей Губе. После этого  всем специализированным КБ приказали переработать устройство подлодок, чтобы такое больше никогда не повторилось. И вскоре подлодки уже оснащали устройствами, сигнализирующими о попадании воды в корпус. С этого момента случайные ошибки на подлодках были исключены.


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Метки: Подводная лодка   С-80   СССР   крушение   подлодка   тайна   трагедия   
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1  комментарий
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Sasa Минуту назад
Вот поэтому все инструкции по технике безопасности написаны кровью. Игнорировать это, значит быть самоубийцей!
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