Тайна крушения советской подлодки С-80

27 января 1961 года подлодка вышла на связь, экипаж сообщил о своём местонахождении и погодных условиях. Последние были крайне неблагоприятными и судну приказали покинуть полигон в Баренцевом море.

После этого С-80 перестала выходить на связь. Через сутки уже была создана комиссия для расследования инцидента, её возглавил Константин Константинович Рокоссовский. Параллельно суда прочёсывали периметр и пытались обнаружить подлодку. Спустя неделю выловили сигнальный буй - по маркировке определили, что он с борта С-80. Но это не помогло - подлодку так и не нашли.