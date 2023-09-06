FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 94 поста • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Лагуна акул
Акулы напали на судно кругосветной экспедиции с россиянами

Акулы напали на судно кругосветной экспедиции с россиянами

Автор:
06 сентября 2023 09:29
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Russian Ocean Way   Видео   акула   катамаран   кругосветка   фото   экипаж   экспедиция   
1716
3
1


К счастью, экипаж Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и француза Винсента Томаса удалось спасти, сообщает пресс-служба томского отделения РГО. А вот катамаран, увы, нет.

Уточняется, что акулы нападали на экипаж дважды. В первый раз хищники атаковали катамаран 4 сентября. Они прокусили задний левый баллон, "отправив" его на дно. Члены экспедиции, несмотря на аварийное состояние судна, продержались около суток и смогли пройти сто миль.

На следующий день акулы прокусили уже и правый баллон, после чего судно начало тонуть. Путешественники связались с береговой службой и через 45 минут их спасли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: Russian Ocean Way   Видео   акула   катамаран   кругосветка   фото   экипаж   экспедиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 Час назад
Кругосветка на гандоне, это сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

454046



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
15 любопытных фотографий всяких необычностей
15 любопытных фотографий всяких необычностей
Набирающие популярность в сообществах
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собирая новый компьютер

Лучшие демотиваторы
Четыре всадника апокалипсиса Современная версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#интересно#США#Китай#полиция#улыбнуло#магазин#ограбление#маразм
#фото#Прикол#кино#история#криминал#дети#интересное#школа#сарказм#вор
#в мире#животные#позитив#забавно#подборка#факты#фильм#истории#удивительно#негатив
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня» У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня» Удивительная способность: почему акула выплевывает свой желудок и&nbsp;не умирает Удивительная способность: почему акула выплевывает свой желудок и не умирает Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее

На что жалуетесь?

Вернуться