Акулы напали на судно кругосветной экспедиции с россиянами

К счастью, экипаж Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и француза Винсента Томаса удалось спасти, сообщает пресс-служба томского отделения РГО. А вот катамаран, увы, нет.
Уточняется, что акулы нападали на экипаж дважды. В первый раз хищники атаковали катамаран 4 сентября. Они прокусили задний левый баллон, "отправив" его на дно. Члены экспедиции, несмотря на аварийное состояние судна, продержались около суток и смогли пройти сто миль.
На следующий день акулы прокусили уже и правый баллон, после чего судно начало тонуть. Путешественники связались с береговой службой и через 45 минут их спасли.
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