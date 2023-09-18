Маринованные патиссоны на зиму

Патиссон, или Тарельчатая тыква - это овощ из семейства тыквенных. Его название происходит от французского слова “pâté”, которое переводится как “пирог”. И действительно, плод по своей форме удивительно похож на пышную выпечку с волнистыми краями. Спелый плод обладает насыщенным сладковатым вкусом, отдаленно напоминающим смесь кабачка, артишоков и грибов.
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Маринованные патиссоны - отличная закуска практически к любому блюду. Благодаря своему эффектному внешнему виду они будут аппетитно смотреться даже на праздничном новогоднем столе.
Классический рецепт
Нам будет нужно:
- 2,5 кг патиссонов;
- Крупная морковка;
- 5 зубчиков чеснока;
- Пучок зелени;
- 3 ст. ложки уксуса;
- 8 горошинок душистого перца;
- по 70 г соли и сахара;
- 2,5 л воды.
Укладываем на дно стерилизованной тары чеснок, зелень и перец. Нарезаем морковку и патиссоны и закладываем их следом. Заливаем кипящей водой, прикрываем крышкой и выжидаем примерно 25 минут. Затем сливаем воду в сотейник, добавляем соль с сахаром и кипятим 3-4 мин. После этого заливаем овощи сначала уксусом, а затем кипящим рассолом. Закрываем банки, переворачиваем их вверх дном и укутываем полотенцем.
Маринованные патиссоны сложно чем-то испортить. Однако стоит помнить, что для консервации желательно брать только плотные, неповрежденные плоды, размером не более 10-12 см в диаметре. Лучше всего закрывать их в банки объемом пол литра, чтобы закуску можно было съесть за один раз.
С лимонной кислотой и хреном
Что берем:
- 2,5 кг патиссонов;
- 2-3 листа хрена;
- 4 зонтика укропа;
- 5 зубчиков чеснока;
- 8 горошин черного перца;
- 2-3 лавровых листика;
- 10 г лимонной кислоты;
- по 70 г соли и сахара;
- 2,5 л воды.
Помещаем в простерилизованные емкости укроп, хрен, чеснок и приправы. Выкладываем на них патиссоны; при этом время от времени встряхиваем банки, чтобы приправы распределялись равномерно. Заливаем овощи кипящей водой и прикрываем на полчаса. После этого выливаем маринад в сотейник, засыпаем лимонную кислоту, соль, сахар и кипятим 2-3 мин. В конце заливаем кипящий рассол в стеклотару и закатываем.
Хрен и чеснок придают тыкве приятную остроту, пробуждающую аппетит. Лимонная кислота создает небольшую кислинку, уравновешивающую вкус острого и соленого. Кроме того, она служит природным консервантом, заметно продлевающим срок хранения заготовок.
Патиссоны без уксуса
Уксусную кислоту добавляют в заготовки в первую очередь ради продления срока их хранения. Но далеко не всем нравится ее привкус. К счастью, при мариновании патиссонов можно вовсе обойтись без этого компонента.
Список ингредиентов:
- 2,5 кг Тарельчатой тыквы;
- 4-6 вишневых листьев;
- 150 мл сока лимона;
- По 100 г соли и сахарного песка;
- Чайная ложка смеси перцев в виде горошин;
- 2,5 л воды.
Поместите в подготовленную тару цельные патиссоны, листики вишни, перец. Затем вскипятите воду, засыпьте в нее соль с сахаром и проварите в течение 2-3 минут. Залейте кипящим маринадом овощи и стерилизуйте 15 мин. В конце равномерно влейте в каждую емкость лимонный сок. Закатайте.
Сок лимона и смесь из 4-х перцев придают заготовке столь желанный насыщенный вкус. В состав вишневых листьев входят дубильные вещества, делающие плоды упругими и хрустящими. Эти продукты позволяют смело закрывать патиссоны прямо в целиковом виде.
Со стерилизацией
Это - еще один из классических рецептов цельных маринованных патиссонов, которые на вкус будут как грузди.
Что взять:
- 3 кг Тарельчатой тыквы;
- 2 пучка свежей зелени (подойдет любая);
- 120 мл уксуса;
- 120 г сахара;
- 80 г соли;
- 3 л воды;
- Приправы - по вкусу.
Уложите в чистую стеклотару патиссоны, пряности и зелень. Нагрейте воду до кипения, добавьте сахар с солью, держите на огне 3-4 минуты. Влейте горячий рассол в стеклотару и простерилизуйте ее в течение 15 мин. Затем осторожно выньте банки из кастрюли, залейте в них уксус и закатайте.
Для маринования целиком стоит выбирать молодые патиссоны размерами не более 4-5 см в диаметре. Плоды больших размеров будут хуже вбирать в себя вкус приправ из-за толстой кожицы.
Без сахара
Вариант для любителей солененького.
Что понадобится:
- 2,5 кг патиссонов;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 3 зонтика укропа;
- 4-5 крупных вишневых листа;
- 80 мл уксуса;
- 70 г соли;
- 2,5 л воды.
Кладем в банки укроп, очищенный чеснок, листики вишни. Далее закладываем патиссоны, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Не забываем несколько раз встряхнуть тару, чтобы приправы легли на каждый плод. Затем заливаем все ингредиенты крутым кипятком, закрываем крышками и оставляем настаиваться в течение получаса. После этого сливаем маринад в сотейник, добавляем соль и кипятим 2-3 минуты. Вливаем уксус, снимаем с плиты и разливаем рассол по баночкам. Закатываем тыкву, переворачиваем стеклотару вверх дном и укутываем теплым пледом не менее чем на 24 часа.
Соленые патиссоны можно есть как самостоятельную закуску, а также добавлять их в другие блюда - салаты, рагу, суп-солянку. Они отлично сочетаются со всеми известными видами мяса и рыбы.
С кабачками, болгарским перцем и лимоном
Для приготовления этой заготовки потребуется:
- По 1,5 кг Тарельчатой тыквы и кабачков;
- 3 л воды;
- Пара больших болгарских перцев;
- 1 крупный лимон;
- Пучок петрушки;
- Щепотка гвоздики;
- 8 горошинок душистого перца;
- 70 мл уксуса;
- По 3 ст. ложки сахарного песка соли.
Крупно нарезаем болгарский перец, патиссоны и кабачки. Лимон режем ровными кругляшками. Закладываем в банки порубленные овощи и кусочки лимона. Засыпаем приправы. Заливаем все кипятком, прикрываем крышками и ставим на прогрев на полчаса. После этого сливаем жидкость в кастрюлю, засыпаем соль с сахаром и кипятим 3-4 минуты. Вливаем в тару горячий рассол и уксус и закрываем.
Закуска с добавлением лимона и сладкого красного перца способна вызвать аппетит одним своим видом. Гвоздика придает ей приятный специфический аромат и жгучий, но не слишком острый вкус. Кабачки для заготовки лучше брать молодые и мелкие, с тонкой кожицей.
С укропом
Это простой рецепт, в котором нет ничего лишнего.
Возьмите:
- 8 средних патиссонов;
- Большой пучок укропа;
- 50 мл яблочного уксуса;
- По 60 г соли и сахарного песка;
- 2 л воды.
Разложите тыкву с укропом в баночки. Залейте их кипятком, прикройте крышками и выждите полчаса. Затем вылейте воду в сотейник, добавьте соль с сахаром и прокипятите 2-3 минуты. Горячий рассол и уксус влейте в банки. Закатайте, переверните горлышком вниз и оберните пледом на 24 часа.
Для приготовления маринованных патиссонов важно выбирать качественный яблочный уксус с крепостью не более 4-6% (синтетический продукт чаще всего имеет показатель 9%). Он обойдется в 1,5-2 раза дороже, зато придаст закуске выраженный яблочный аромат.
С чесноком, уксусом и маслом
Какие продукты понадобятся:
- 2,5 кг Тарельчатой тыквы;
- Чесночный зубчик;
- 4 зонтика укропа;
- 2-3 лавровых листика;
- Пара горошинок душистого перца;
- Щепотка зерен кориандра;
- 70 мл уксуса;
- По 3 ст. ложки сахара и соли;
- 50 мл оливкового масла;
- 2,4 л воды.
Набейте банки битком: как можно плотнее уложите в них пряности, зелень, чеснок и патиссоны. Нагрейте воду; после закипания засыпьте в нее соль с сахаром и проварите в течение 2-3 минут. Залейте в тару оливковое масло, прокипяченный маринад и стерилизуйте 15 мин. Затем осторожно достаньте тару из кастрюли, влейте в нее уксус и закройте на зиму.
Для рассола стоит использовать не растительное, а именно нерафинированное оливковое масло. Дело не только в огромной пользе - оно также делает вкус продукта более насыщенным и благородным.
С горчицей
Фанаты острого здесь?
Что необходимо:
- 2,5 кг патиссонов;
- 50 г свежей зелени (можно взять микс);
- Головка чеснока;
- 1 ст. ложка горчичного порошка;
- 4-6 горошинок черного перца;
- Пара лавровых листов;
- Щепотка зерен кориандра;
- 75 мл уксуса;
- 85 г сахарного песка;
- 60 г соли;
- 2,5 л воды.
На дно тары кладем зелень, чеснок, приправы и порошок из горчицы. Плотно утрамбовываем овощи и несколько раз встряхиваем банки. Затем доверху заливаем их кипящей водой. Прикрываем, ставим на прогрев на 25 минут. Затем сливаем воду в сотейник и кипятим ее в течение пары минут. Засыпаем в емкости соль с сахаром. Вливаем уксус и крутой кипяток, закрываем.
Чтобы целые патиссоны лучше впитывали рассол, лучше сразу же вырезать у них плодоножки. Так приправы быстро проникнут в мякоть. Крупные экземпляры стоит разрезать хотя бы пополам, а также удалить из них семена.
С хреном
Свежие корни хрена - традиционная добавка к маринованным патиссонам в Польше. Рассказываем, как делают эту заготовку поляки.
Список продуктов:
- 1 кг патиссонов;
- 1,5 л воды;
- 2 корешка хрена;
- 1 средняя морковка;
- 6 горошинок белого перца;
- 3-4 лавровых листа;
- Щепотка зерен горчицы;
- 150 мл уксуса;
- По 2 ст. ложки соли и сахара.
Тщательно моем патиссоны. Крупные овощи нарезаем дольками, мелкие - оставляем как есть. Морковь режем в виде кружочков, хрен - крупными кусками. Затем помещаем нашу нарезку в банки. Заливаем ее кипящим рассолом, приготовленным из воды, соли, сахара и уксуса. После этого пастеризуем тару в течение 10-15 мин. после закипания воды в кастрюле и закрываем патиссоны на зиму.
Чтобы упростить процесс пастеризации, можно поставить банки на прогрев в духовку. При этом время прогревания можно сократить в 2 раза. Дополнительное преимущество такого метода - отсутствие водяного пара на кухне.
С помидорами, укропом и соком лимона
Для этого рецепта желательно выбирать помидоры и патиссоны примерно одинакового размера.
Что будет необходимо:
- По 1,5 кг Тарельчатой тыквы и томатов;
- 3 л воды;
- 100 г свежего укропа;
- Пара зубчиков чеснока;
- Сок, отжатый из 1-го лимона;
- Щепотка горчичных семян;
- 10 горошинок черного перца;
- По 120 г соли и сахарного песка.
Сложите на дно емкостей для закрывания укроп, чеснок и пряности. Томаты аккуратно проколите иголкой, чтобы при заливании крутым кипятком их кожица не треснула. Затем плотно уложите томаты и тыкву в банки. Залейте все нагретой до кипения водой, прогрейте в течение 30 мин. Слейте маринад в кастрюлю или ковш, прокипятите пару минут. Засыпьте в тару сахар с солью, влейте лимонный сок с рассолом и закатайте.
Чтобы закуска не превратилась в красноватую кашу, правильно выбирайте помидоры для засолки. Они должны быть не слишком крупными (свободно проходить в банку), иметь плотную неповрежденную кожуру и мелкие семена.
С имбирем и острым перцем
Нетривиальный рецепт, придающий привычным продуктам совершенно новое звучание.
Список ингредиентов:
- 2,5 кг патиссонов;
- 5 чесночных зубчиков;
- Пара средних луковиц;
- 4 укропных соцветия;
- По 5-6 смородиновых и вишневых листьев;
- 4-5 лавровых листов;
- 1 стручок перца халапеньо;
- 50-70 г свежего корня имбиря;
- 75 мл уксуса;
- 85 г сахара;
- 70 г соли;
- 2,5 л воды.
Положите на дно банок очищенный чеснок, мелко нарезанный лук, укроп, смородиновые и вишневые листья и патиссоны.
Имбирь очистите от кожуры и измельчите (сначала нарежьте его тонкими продольными ломтиками, потом - очень мелкими кубиками). Точно также нужно нарезать перец.
Вскипятите воду, засыпьте в нее сахар, соль, лавровый лист, перец и имбирь. Проварите в течение 3 минут, затем залейте маринад в банки. Стерилизуйте емкости 15 мин. После этого влейте в них уксус и закатайте.
Заготовка с имбирем и перцем отличается повышенной остротой. Она будет отлично согревать в морозные дни. Кроме того, такие продукты способствуют профилактике простудных заболеваний.
Кусочками на зиму
Семена из плодов лучше сразу удалять.
Нам понадобится:
- 3 кг патиссонов;
- 1 стручковый перец чили;
- 4 средних листа хрена;
- По 8 горошинок черного и красного перца;
- 100 мл уксуса;
- По 80 г сахара и соли;
- 3 л воды.
Складываем в стеклянную тару приправы, мелко нарезанный стручок перца и листья хрена. Тыкву режем небольшими дольками и как можно плотнее утрамбовываем их в банки. Заливаем все кипятком и закрываем крышками на 30 мин. Потом сливаем воду в кастрюлю и кипятим в течение 2-3 мин. Засыпаем в емкости соль с сахаром, вливаем уксус и горячий маринад, закатываем на зиму.
Острые патиссоны маринованные кусочками разнообразят ежедневный рацион и согреют организм изнутри в холодное время года.
Источник:
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https://www.povarenok.ru/recipes/dishes/starter/?searchid=239https://www.povarenok.ru/recipes/dishes/starter/?searchid=239