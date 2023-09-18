FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 13233 поста • 809 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты
Маринованные патиссоны на зиму

Маринованные патиссоны на зиму

Автор:
18 сентября 2023 16:36
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепт   вкусно   заготовки   овощи   патисон   соленья   
907
14

Патиссон, или Тарельчатая тыква - это овощ из семейства тыквенных. Его название происходит от французского слова “pâté”, которое переводится как “пирог”. И действительно, плод по своей форме удивительно похож на пышную выпечку с волнистыми краями. Спелый плод обладает насыщенным сладковатым вкусом, отдаленно напоминающим смесь кабачка, артишоков и грибов.


Содержание


Маринованные патиссоны - отличная закуска практически к любому блюду. Благодаря своему эффектному внешнему виду они будут аппетитно смотреться даже на праздничном новогоднем столе.

Классический рецепт

Нам будет нужно:

  • 2,5 кг патиссонов;
  • Крупная морковка;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • Пучок зелени;
  • 3 ст. ложки уксуса;
  • 8 горошинок душистого перца;
  • по 70 г соли и сахара;
  • 2,5 л воды.

Укладываем на дно стерилизованной тары чеснок, зелень и перец. Нарезаем морковку и патиссоны и закладываем их следом. Заливаем кипящей водой, прикрываем крышкой и выжидаем примерно 25 минут. Затем сливаем воду в сотейник, добавляем соль с сахаром и кипятим 3-4 мин. После этого заливаем овощи сначала уксусом, а затем кипящим рассолом. Закрываем банки, переворачиваем их вверх дном и укутываем полотенцем.

Маринованные патиссоны сложно чем-то испортить. Однако стоит помнить, что для консервации желательно брать только плотные, неповрежденные плоды, размером не более 10-12 см в диаметре. Лучше всего закрывать их в банки объемом пол литра, чтобы закуску можно было съесть за один раз.

×
×

С лимонной кислотой и хреном

Что берем:

  • 2,5 кг патиссонов;
  • 2-3 листа хрена;
  • 4 зонтика укропа;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 8 горошин черного перца;
  • 2-3 лавровых листика;
  • 10 г лимонной кислоты;
  • по 70 г соли и сахара;
  • 2,5 л воды.

Помещаем в простерилизованные емкости укроп, хрен, чеснок и приправы. Выкладываем на них патиссоны; при этом время от времени встряхиваем банки, чтобы приправы распределялись равномерно. Заливаем овощи кипящей водой и прикрываем на полчаса. После этого выливаем маринад в сотейник, засыпаем лимонную кислоту, соль, сахар и кипятим 2-3 мин. В конце заливаем кипящий рассол в стеклотару и закатываем.

Хрен и чеснок придают тыкве приятную остроту, пробуждающую аппетит. Лимонная кислота создает небольшую кислинку, уравновешивающую вкус острого и соленого. Кроме того, она служит природным консервантом, заметно продлевающим срок хранения заготовок.

Патиссоны без уксуса

Уксусную кислоту добавляют в заготовки в первую очередь ради продления срока их хранения. Но далеко не всем нравится ее привкус. К счастью, при мариновании патиссонов можно вовсе обойтись без этого компонента.

Список ингредиентов:

  • 2,5 кг Тарельчатой тыквы;
  • 4-6 вишневых листьев;
  • 150 мл сока лимона;
  • По 100 г соли и сахарного песка;
  • Чайная ложка смеси перцев в виде горошин;
  • 2,5 л воды.

Поместите в подготовленную тару цельные патиссоны, листики вишни, перец. Затем вскипятите воду, засыпьте в нее соль с сахаром и проварите в течение 2-3 минут. Залейте кипящим маринадом овощи и стерилизуйте 15 мин. В конце равномерно влейте в каждую емкость лимонный сок. Закатайте.

Сок лимона и смесь из 4-х перцев придают заготовке столь желанный насыщенный вкус. В состав вишневых листьев входят дубильные вещества, делающие плоды упругими и хрустящими. Эти продукты позволяют смело закрывать патиссоны прямо в целиковом виде.

Со стерилизацией

Это - еще один из классических рецептов цельных маринованных патиссонов, которые на вкус будут как грузди.

Что взять:

  • 3 кг Тарельчатой тыквы;
  • 2 пучка свежей зелени (подойдет любая);
  • 120 мл уксуса;
  • 120 г сахара;
  • 80 г соли;
  • 3 л воды;
  • Приправы - по вкусу.

Уложите в чистую стеклотару патиссоны, пряности и зелень. Нагрейте воду до кипения, добавьте сахар с солью, держите на огне 3-4 минуты. Влейте горячий рассол в стеклотару и простерилизуйте ее в течение 15 мин. Затем осторожно выньте банки из кастрюли, залейте в них уксус и закатайте.

Для маринования целиком стоит выбирать молодые патиссоны размерами не более 4-5 см в диаметре. Плоды больших размеров будут хуже вбирать в себя вкус приправ из-за толстой кожицы.

Без сахара

Вариант для любителей солененького.

Что понадобится:

  • 2,5 кг патиссонов;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 3 зонтика укропа;
  • 4-5 крупных вишневых листа;
  • 80 мл уксуса;
  • 70 г соли;
  • 2,5 л воды.

Кладем в банки укроп, очищенный чеснок, листики вишни. Далее закладываем патиссоны, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Не забываем несколько раз встряхнуть тару, чтобы приправы легли на каждый плод. Затем заливаем все ингредиенты крутым кипятком, закрываем крышками и оставляем настаиваться в течение получаса. После этого сливаем маринад в сотейник, добавляем соль и кипятим 2-3 минуты. Вливаем уксус, снимаем с плиты и разливаем рассол по баночкам. Закатываем тыкву, переворачиваем стеклотару вверх дном и укутываем теплым пледом не менее чем на 24 часа.

Соленые патиссоны можно есть как самостоятельную закуску, а также добавлять их в другие блюда - салаты, рагу, суп-солянку. Они отлично сочетаются со всеми известными видами мяса и рыбы.

С кабачками, болгарским перцем и лимоном

Для приготовления этой заготовки потребуется:

  • По 1,5 кг Тарельчатой тыквы и кабачков;
  • 3 л воды;
  • Пара больших болгарских перцев;
  • 1 крупный лимон;
  • Пучок петрушки;
  • Щепотка гвоздики;
  • 8 горошинок душистого перца;
  • 70 мл уксуса;
  • По 3 ст. ложки сахарного песка соли.

Крупно нарезаем болгарский перец, патиссоны и кабачки. Лимон режем ровными кругляшками. Закладываем в банки порубленные овощи и кусочки лимона. Засыпаем приправы. Заливаем все кипятком, прикрываем крышками и ставим на прогрев на полчаса. После этого сливаем жидкость в кастрюлю, засыпаем соль с сахаром и кипятим 3-4 минуты. Вливаем в тару горячий рассол и уксус и закрываем.

Закуска с добавлением лимона и сладкого красного перца способна вызвать аппетит одним своим видом. Гвоздика придает ей приятный специфический аромат и жгучий, но не слишком острый вкус. Кабачки для заготовки лучше брать молодые и мелкие, с тонкой кожицей.

С укропом

Это простой рецепт, в котором нет ничего лишнего.

Возьмите:

  • 8 средних патиссонов;
  • Большой пучок укропа;
  • 50 мл яблочного уксуса;
  • По 60 г соли и сахарного песка;
  • 2 л воды.

Разложите тыкву с укропом в баночки. Залейте их кипятком, прикройте крышками и выждите полчаса. Затем вылейте воду в сотейник, добавьте соль с сахаром и прокипятите 2-3 минуты. Горячий рассол и уксус влейте в банки. Закатайте, переверните горлышком вниз и оберните пледом на 24 часа.

Для приготовления маринованных патиссонов важно выбирать качественный яблочный уксус с крепостью не более 4-6% (синтетический продукт чаще всего имеет показатель 9%). Он обойдется в 1,5-2 раза дороже, зато придаст закуске выраженный яблочный аромат.

С чесноком, уксусом и маслом

Какие продукты понадобятся:

  • 2,5 кг Тарельчатой тыквы;
  • Чесночный зубчик;
  • 4 зонтика укропа;
  • 2-3 лавровых листика;
  • Пара горошинок душистого перца;
  • Щепотка зерен кориандра;
  • 70 мл уксуса;
  • По 3 ст. ложки сахара и соли;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 2,4 л воды.

Набейте банки битком: как можно плотнее уложите в них пряности, зелень, чеснок и патиссоны. Нагрейте воду; после закипания засыпьте в нее соль с сахаром и проварите в течение 2-3 минут. Залейте в тару оливковое масло, прокипяченный маринад и стерилизуйте 15 мин. Затем осторожно достаньте тару из кастрюли, влейте в нее уксус и закройте на зиму.

Для рассола стоит использовать не растительное, а именно нерафинированное оливковое масло. Дело не только в огромной пользе - оно также делает вкус продукта более насыщенным и благородным.

С горчицей

Фанаты острого здесь?

Что необходимо:

  • 2,5 кг патиссонов;
  • 50 г свежей зелени (можно взять микс);
  • Головка чеснока;
  • 1 ст. ложка горчичного порошка;
  • 4-6 горошинок черного перца;
  • Пара лавровых листов;
  • Щепотка зерен кориандра;
  • 75 мл уксуса;
  • 85 г сахарного песка;
  • 60 г соли;
  • 2,5 л воды.

На дно тары кладем зелень, чеснок, приправы и порошок из горчицы. Плотно утрамбовываем овощи и несколько раз встряхиваем банки. Затем доверху заливаем их кипящей водой. Прикрываем, ставим на прогрев на 25 минут. Затем сливаем воду в сотейник и кипятим ее в течение пары минут. Засыпаем в емкости соль с сахаром. Вливаем уксус и крутой кипяток, закрываем.

Чтобы целые патиссоны лучше впитывали рассол, лучше сразу же вырезать у них плодоножки. Так приправы быстро проникнут в мякоть. Крупные экземпляры стоит разрезать хотя бы пополам, а также удалить из них семена.

С хреном

Свежие корни хрена - традиционная добавка к маринованным патиссонам в Польше. Рассказываем, как делают эту заготовку поляки.

Список продуктов:

  • 1 кг патиссонов;
  • 1,5 л воды;
  • 2 корешка хрена;
  • 1 средняя морковка;
  • 6 горошинок белого перца;
  • 3-4 лавровых листа;
  • Щепотка зерен горчицы;
  • 150 мл уксуса;
  • По 2 ст. ложки соли и сахара.

Тщательно моем патиссоны. Крупные овощи нарезаем дольками, мелкие - оставляем как есть. Морковь режем в виде кружочков, хрен - крупными кусками. Затем помещаем нашу нарезку в банки. Заливаем ее кипящим рассолом, приготовленным из воды, соли, сахара и уксуса. После этого пастеризуем тару в течение 10-15 мин. после закипания воды в кастрюле и закрываем патиссоны на зиму.

Чтобы упростить процесс пастеризации, можно поставить банки на прогрев в духовку. При этом время прогревания можно сократить в 2 раза. Дополнительное преимущество такого метода - отсутствие водяного пара на кухне.

С помидорами, укропом и соком лимона

Для этого рецепта желательно выбирать помидоры и патиссоны примерно одинакового размера.

Что будет необходимо:

  • По 1,5 кг Тарельчатой тыквы и томатов;
  • 3 л воды;
  • 100 г свежего укропа;
  • Пара зубчиков чеснока;
  • Сок, отжатый из 1-го лимона;
  • Щепотка горчичных семян;
  • 10 горошинок черного перца;
  • По 120 г соли и сахарного песка.

Сложите на дно емкостей для закрывания укроп, чеснок и пряности. Томаты аккуратно проколите иголкой, чтобы при заливании крутым кипятком их кожица не треснула. Затем плотно уложите томаты и тыкву в банки. Залейте все нагретой до кипения водой, прогрейте в течение 30 мин. Слейте маринад в кастрюлю или ковш, прокипятите пару минут. Засыпьте в тару сахар с солью, влейте лимонный сок с рассолом и закатайте.

Чтобы закуска не превратилась в красноватую кашу, правильно выбирайте помидоры для засолки. Они должны быть не слишком крупными (свободно проходить в банку), иметь плотную неповрежденную кожуру и мелкие семена.

С имбирем и острым перцем

Нетривиальный рецепт, придающий привычным продуктам совершенно новое звучание.

Список ингредиентов:

  • 2,5 кг патиссонов;
  • 5 чесночных зубчиков;
  • Пара средних луковиц;
  • 4 укропных соцветия;
  • По 5-6 смородиновых и вишневых листьев;
  • 4-5 лавровых листов;
  • 1 стручок перца халапеньо;
  • 50-70 г свежего корня имбиря;
  • 75 мл уксуса;
  • 85 г сахара;
  • 70 г соли;
  • 2,5 л воды.

Положите на дно банок очищенный чеснок, мелко нарезанный лук, укроп, смородиновые и вишневые листья и патиссоны.

Имбирь очистите от кожуры и измельчите (сначала нарежьте его тонкими продольными ломтиками, потом - очень мелкими кубиками). Точно также нужно нарезать перец.

Вскипятите воду, засыпьте в нее сахар, соль, лавровый лист, перец и имбирь. Проварите в течение 3 минут, затем залейте маринад в банки. Стерилизуйте емкости 15 мин. После этого влейте в них уксус и закатайте.

Заготовка с имбирем и перцем отличается повышенной остротой. Она будет отлично согревать в морозные дни. Кроме того, такие продукты способствуют профилактике простудных заболеваний.

Кусочками на зиму

Семена из плодов лучше сразу удалять.

Нам понадобится:

  • 3 кг патиссонов;
  • 1 стручковый перец чили;
  • 4 средних листа хрена;
  • По 8 горошинок черного и красного перца;
  • 100 мл уксуса;
  • По 80 г сахара и соли;
  • 3 л воды.

Складываем в стеклянную тару приправы, мелко нарезанный стручок перца и листья хрена. Тыкву режем небольшими дольками и как можно плотнее утрамбовываем их в банки. Заливаем все кипятком и закрываем крышками на 30 мин. Потом сливаем воду в кастрюлю и кипятим в течение 2-3 мин. Засыпаем в емкости соль с сахаром, вливаем уксус и горячий маринад, закатываем на зиму.

Острые патиссоны маринованные кусочками разнообразят ежедневный рацион и согреют организм изнутри в холодное время года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: Рецепт   вкусно   заготовки   овощи   патисон   соленья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
kσρβγς 2 часа назад
Не, я не против... маринованные патиссоны - реально вещь... Мелкие... Только не понимаю необходимость высера, кому надо - те умеют и знают, кому не надо - не надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Андрей 53 минуты назад
Автор, вот тебе ссыль из инета, там рецепты морковки по-корейски. Можешь ещё один пост забабахать.
https://www.povarenok.ru/recipes/dishes/starter/?searchid=239https://www.povarenok.ru/recipes/dishes/starter/?searchid=239
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек и пароход

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

146



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД
В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД
18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас
18 знаменитых пар в момент начала отношений и сейчас
Набирающие популярность в сообществах
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#машина#интересно#ДТП#авто аварии#интересное#США#знаменитости
#Юмор#автомобили#автомир#подборка#люди#забавно#Автовсячина#Китай#улыбнуло#Италия
#история#животные#в мире#дети#аварии#позитив#Россия#соцсети#Москва#кино
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда 20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда Как варить брокколи и сколько по времени Как варить брокколи и сколько по времени Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому 20 вкусных закусок из лаваша 20 вкусных закусок из лаваша Витамины на зиму: рецепты авторского варенья Витамины на зиму: рецепты авторского варенья

На что жалуетесь?

Вернуться