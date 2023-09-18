Маринованные патиссоны на зиму





Маринованные патиссоны - отличная закуска практически к любому блюду. Благодаря своему эффектному внешнему виду они будут аппетитно смотреться даже на праздничном новогоднем столе.

Классический рецепт

Нам будет нужно:

2,5 кг патиссонов;

Крупная морковка;

5 зубчиков чеснока;

Пучок зелени;

3 ст. ложки уксуса;

8 горошинок душистого перца;

по 70 г соли и сахара;

2,5 л воды.

Укладываем на дно стерилизованной тары чеснок, зелень и перец. Нарезаем морковку и патиссоны и закладываем их следом. Заливаем кипящей водой, прикрываем крышкой и выжидаем примерно 25 минут. Затем сливаем воду в сотейник, добавляем соль с сахаром и кипятим 3-4 мин. После этого заливаем овощи сначала уксусом, а затем кипящим рассолом. Закрываем банки, переворачиваем их вверх дном и укутываем полотенцем.

Маринованные патиссоны сложно чем-то испортить. Однако стоит помнить, что для консервации желательно брать только плотные, неповрежденные плоды, размером не более 10-12 см в диаметре. Лучше всего закрывать их в банки объемом пол литра, чтобы закуску можно было съесть за один раз.