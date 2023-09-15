FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 13231 пост • 809 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты
Подборка рецептов из ирги на зиму

Подборка рецептов из ирги на зиму

Автор:
15 сентября 2023 12:52
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Ирга   Рецепт   варенье   вкусно   джем   заготовки   
1013
11

Из ирги - мелких синих яблочек - получаются очень вкусные заготовки на зиму. Она отдаленно напоминает чернику, оставляющую после себя нежный привкус миндаля. Чтобы приготовить из нее вкусные угощения, не нужны какие-то особые навыки. Ловите список простых домашних рецептов!


Содержание



Холодное варенье

Варка здесь не требуется - просто берем полкило свежесобранных ягод и перетираем их в блендере вместе с 0,6 кг сахарного песка (белого или тростникового). Затем даем массе немного настояться. После этого разливаем ее по баночкам и убираем на хранение в холодильник.

×
×

Варенье-пятиминутка

Сварите сироп из 1 кг сахара и 0,3 л воды. Засыпьте в него 1 кг плодов. Доведите смесь до кипения и отварите ее в течение 5 мин. Затем дайте варенью немного остыть. После этого проварите его еще 5 минут. Повторите этот цикл еще 1 раз.

Ирговый джем с лимоном

Возьмите 1,5 кг ирги. Отварите ее в течение 15 мин. в 0,2 л воды. Хорошенько разомните ягоду, добавьте к ней 0,7 кг сахарного песка и держите на медленном огне еще 20 минут. Лимон (1 шт.) обдайте кипятком, выньте из него косточки, измельчите в блендере вместе с кожурой и добавьте к смеси. Проварите джем еще около 15 минут.

Компот

Разложите 0,5 кг свежих плодов (лучше - слегка недозревших, чтобы они не разваливались при нагреве) по банкам. Приготовьте сироп из 2,5 л воды и 0,3 кг сахара и залейте им ягоды. Простерилизуйте тару в течение еще 10 мин. и закройте компот на зиму.

Варенье из ирги и малины

Возьмите по 1 стакану ягод. Залейте их 80 мл воды, нагрейте до кипения и варите примерно 2-3 минуты. Добавьте 400 г сахарного песка и дождитесь, пока он не растворится. Полезный десерт готов!

Сок

Отожмите удобным для вас способом сок из 5 кг спелых сочных ягод. Засыпьте в него 0,4 кг сахара. Вскипятите смесь и влейте в нее 2 л воды. Дождитесь, пока она снова не закипит и проварите ее еще 15 мин. После этого напиток можно закрывать! Он будет одинаково вкусным как в теплом, так и в охлажденном виде.

Конфитюр

Засыпаем 4 кг ягоды сахарным песком (2 кг) и оставляем ее пропитываться сладостью на несколько часов. Затем доводим смесь до кипения, добавляем в нее 25 г желфикса и держим на огне еще 5 минут. Густой ягодный конфитюр готов.

Варенье из ирги и красной смородины

Сделайте сладкий сироп из стакана воды и 1 кг сахара. Выложите в него по 0,5 кг ирги и смородины. Проварите варенье в течение 10 минут после повторного закипания и закатайте его в чистые банки.

В собственном соку

Разложите 1 кг плодов по банкам и поставьте их стерилизоваться. Периодически добавляйте в тару еще ягоды. Когда масса загустеет и заполнит емкости до краев, засыпьте внутрь сахарный песок (200 г) и закройте лакомство на зиму. Такой вариант позволяет раскрыть вкус ирговых плодов лучше всего.

Джем из ирги и крыжовника

Нам понадобится по 1 кг крыжовника и ирги. Заливаем их стаканом воды. Отвариваем смесь в течение 10 мин. Затем измельчаем ягоды в блендере и протираем их через сито. Еще раз нагреваем джем до кипения. Засыпаем в него 0,6 кг сахара и варим до тех пор, пока он не приобретет нужную тягучую консистенцию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: Ирга   Рецепт   варенье   вкусно   джем   заготовки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
bigkoss 49 минут назад
По народному - коринка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maximvs 11 минут назад
У родителей ирга никогда не доживала до хранения. Жрали всё дочиста с куста всей семьей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Не понял. Это все, так сказать, закуски и запивки, а где же основной продукт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алексей Теуш 38 минут назад
Ещё домашнее винчишко неплохое получается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек и пароход

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х
Харизматичные злодеи из популярных боевиков 80-х и 90-х
30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой
30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой
Набирающие популярность в сообществах
Москва. Еще немного До / После
Москва. Еще немного До / После
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#Юмор#люди#Автовсячина#интересно#кино#Россия#искусство#шоу бизнес
#автомир#в мире#интересное#аварии#животные#дети#позитив#Москва#Мемы#Разное
#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#подборка#полиция#США#знаменитости#новости#Рецепт
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире Лайфхак из СССР и не только: как простерилизовать банку для солений/варений за минуту или быстрее Лайфхак из СССР и не только: как простерилизовать банку для солений/варений за минуту или быстрее 20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда 20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда Просто и по-домашнему вкусно: рецепты, которые передаются по наследству Просто и по-домашнему вкусно: рецепты, которые передаются по наследству 20 вкусных закусок из лаваша 20 вкусных закусок из лаваша

На что жалуетесь?

Вернуться