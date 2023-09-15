Сок

Отожмите удобным для вас способом сок из 5 кг спелых сочных ягод. Засыпьте в него 0,4 кг сахара. Вскипятите смесь и влейте в нее 2 л воды. Дождитесь, пока она снова не закипит и проварите ее еще 15 мин. После этого напиток можно закрывать! Он будет одинаково вкусным как в теплом, так и в охлажденном виде.