Из ирги - мелких синих яблочек - получаются очень вкусные заготовки на зиму. Она отдаленно напоминает чернику, оставляющую после себя нежный привкус миндаля. Чтобы приготовить из нее вкусные угощения, не нужны какие-то особые навыки. Ловите список простых домашних рецептов!
Содержание
Холодное варенье
Варка здесь не требуется - просто берем полкило свежесобранных ягод и перетираем их в блендере вместе с 0,6 кг сахарного песка (белого или тростникового). Затем даем массе немного настояться. После этого разливаем ее по баночкам и убираем на хранение в холодильник.
Варенье-пятиминутка
Сварите сироп из 1 кг сахара и 0,3 л воды. Засыпьте в него 1 кг плодов. Доведите смесь до кипения и отварите ее в течение 5 мин. Затем дайте варенью немного остыть. После этого проварите его еще 5 минут. Повторите этот цикл еще 1 раз.
Ирговый джем с лимоном
Возьмите 1,5 кг ирги. Отварите ее в течение 15 мин. в 0,2 л воды. Хорошенько разомните ягоду, добавьте к ней 0,7 кг сахарного песка и держите на медленном огне еще 20 минут. Лимон (1 шт.) обдайте кипятком, выньте из него косточки, измельчите в блендере вместе с кожурой и добавьте к смеси. Проварите джем еще около 15 минут.
Компот
Разложите 0,5 кг свежих плодов (лучше - слегка недозревших, чтобы они не разваливались при нагреве) по банкам. Приготовьте сироп из 2,5 л воды и 0,3 кг сахара и залейте им ягоды. Простерилизуйте тару в течение еще 10 мин. и закройте компот на зиму.
Варенье из ирги и малины
Возьмите по 1 стакану ягод. Залейте их 80 мл воды, нагрейте до кипения и варите примерно 2-3 минуты. Добавьте 400 г сахарного песка и дождитесь, пока он не растворится. Полезный десерт готов!
Сок
Отожмите удобным для вас способом сок из 5 кг спелых сочных ягод. Засыпьте в него 0,4 кг сахара. Вскипятите смесь и влейте в нее 2 л воды. Дождитесь, пока она снова не закипит и проварите ее еще 15 мин. После этого напиток можно закрывать! Он будет одинаково вкусным как в теплом, так и в охлажденном виде.
Конфитюр
Засыпаем 4 кг ягоды сахарным песком (2 кг) и оставляем ее пропитываться сладостью на несколько часов. Затем доводим смесь до кипения, добавляем в нее 25 г желфикса и держим на огне еще 5 минут. Густой ягодный конфитюр готов.
Варенье из ирги и красной смородины
Сделайте сладкий сироп из стакана воды и 1 кг сахара. Выложите в него по 0,5 кг ирги и смородины. Проварите варенье в течение 10 минут после повторного закипания и закатайте его в чистые банки.
В собственном соку
Разложите 1 кг плодов по банкам и поставьте их стерилизоваться. Периодически добавляйте в тару еще ягоды. Когда масса загустеет и заполнит емкости до краев, засыпьте внутрь сахарный песок (200 г) и закройте лакомство на зиму. Такой вариант позволяет раскрыть вкус ирговых плодов лучше всего.
Джем из ирги и крыжовника
Нам понадобится по 1 кг крыжовника и ирги. Заливаем их стаканом воды. Отвариваем смесь в течение 10 мин. Затем измельчаем ягоды в блендере и протираем их через сито. Еще раз нагреваем джем до кипения. Засыпаем в него 0,6 кг сахара и варим до тех пор, пока он не приобретет нужную тягучую консистенцию.
Источник:
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