Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому

Этот рецепт для любителей зимних заготовок. Лучше всего подойдут небольшие плоды свеклы. Их нужно промыть и отварить до готовности. Затем остудить, очистить и нарезать кубиками или соломкой. В стерильную банку положить нарезанный кубиками или кольцами репчатый лук и свеклу, горошины перца. Отдельно готовится маринад: в кастрюлю нужно влить воду, уксус, добавить соль, лавровый лист, сахар и довести до кипения. Остывшим маринадом залить овощи в банке и закрыть. Заготовку нужно выдержать сутки в холодильнике, а потом хранить в темном прохладном месте всю зиму.