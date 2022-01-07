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Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому

Отличные блюда из свеклы, которые стоит попробовать каждому (11 фото)

Автор:
07 января 2022 11:12
Метки: Рецепт   Салат   еда   кулинария   овощи   свекла   
456
11
Из свеклы можно готовить не только винегрет, борщ и «Селедку под шубой». Она идеально сочетается с черносливом, орехами и даже сыром.
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Метки: Рецепт   Салат   еда   кулинария   овощи   свекла   
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9k
Андрей А Час назад
свЁкла
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5k
a_komolow 42 минуты назад
Добавлять в винегрет зелёный горошек - это извращение!
И свекольник делается на воде!
На кефире делают окрошку!
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34k
KiploksAKS 2 часа назад
"Отдельно нужно нарезать огурцы, зелень, отваренные вкрутую яйца и колбасу. Все ингредиенты засыпать в кефир - и суп готов."

С этим хрючевом - к Киркорову. Он у нас болгарин.
И колбаса в постном супе - отдельная тема...
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