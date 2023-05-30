Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире

Да, у нас любят принципиальные споры, которые позволяют оппонентам столкнуться лбами, словно баранам на мосту. Основной конкурент классического кваса в этом споре – кефир, хотя на самом деле многие делают окрошку с минералкой, свекольным бульоном, овощными соками, разведённым уксусом и т.д.

Хотя та же основа, залитая свекольным бульоном, это уже скорей холодный борщ или свекольник. Впрочем, в русской кухне есть такое блюдо, как ботвинья – она хоть и тоже на квасе, но там обязательна свекольная ботва и свежая огородная зелень. И можно было бы назвать этот холодный суп разновидностью окрошки, но особенности её подачи (с красной рыбой, раками, балыком и т.п.) – выводят её за рамки "простых блюд".