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Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире

Философия окрошки – нет смысла спорить о квасе и кефире

Автор:
30 мая 2023 08:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Рецепт   аппетитно   вкусно   окрошка   спор   фото   
1063
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30 мая в России отмечают День окрошки. Классическая окрошка делалась на квасе, конечно, но именно вопрос, что использовать в качестве жидкой основы этого блюда, стал настоящим поводом для противостояния и споров. Оно и понятно, ведь спорить о выборе между квасом и кефиром в наше время проще, чем, что, собственно, крошить – варёную колбасу или нежную свинину, дичь и домашнюю птицу.

Да, у нас любят принципиальные споры, которые позволяют оппонентам столкнуться лбами, словно баранам на мосту. Основной конкурент классического кваса в этом споре – кефир, хотя на самом деле многие делают окрошку с минералкой, свекольным бульоном, овощными соками, разведённым уксусом и т.д.

Хотя та же основа, залитая свекольным бульоном, это уже скорей холодный борщ или свекольник. Впрочем, в русской кухне есть такое блюдо, как ботвинья – она хоть и тоже на квасе, но там обязательна свекольная ботва и свежая огородная зелень. И можно было бы назвать этот холодный суп разновидностью окрошки, но особенности её подачи (с красной рыбой, раками, балыком и т.п.) – выводят её за рамки "простых блюд".

Сходство, пожалуй, в том, что такие блюда не считали "первым блюдом", а подавали как закуску. Впрочем, как аперитив её тоже охотно воспринимали – считается, что свежие овощи и кислый квас стимулирует аппетит.

Были рецепты, когда предлагалось в ботвинью добавлять шампанское, стаканчик на тарелочку, так сказать. В современную окрошку шампанское не наливают, но вот рецепты окрошки на пиве – вполне популярны, хотя и на любителя, конечно. По большому счёту, как вы можете заметить, выбор в любом случае делается из доступных для покупки "напитков" – а дальше уже дело вкуса.

Именно доступность ингредиентов и простота изготовления, можно сказать, и являются особенностями окрошки. Окрошка в чём-то сродни пицце – туда крошили остатки того, что оставалось от готовки других блюд, плюс то, что всегда было под рукой.

Понимание такой "философии блюда", кстати, может подсказать нам, почему всё же квас, а не что-то другое – в русских домах он был практически всегда, причём ещё и в разных вариантах. Среди старых рецептов окрошки как раз можно найти те, которые подразумевают смешение нескольких видов кваса.

Ровно по той же причине в современной окрошке редко увидишь несколько видов мяса – как-то мало у кого в холодильнике без дела лежит отварная говядина, которая "не поместилась в суп", или недоеденные судак и осётр. Тетерев какой-нибудь тоже вряд ли завалялся, разве что остатки недоеденной курицы.

Так что настоящие изменения в рецепте окрошки касаются твёрдых ингредиентов, а не жидких. Банальная варёная колбаса является сегодня более простым решением – однако, совершенно логичным, поскольку именно она доступна для покупки и быстрой нарезки, а с мясом или рыбой в большинстве случаев надо "реально сильно заморочиться".

Эта история может вам напомнить историю знаменитого салата оливье, где в изначальном рецепте фигурируют те самые рябчики, которые должны были жевать буржуи по завету Маяковского. Пролетарии же быстро поменяли рябчиков ну ту же варёную колбасу, а отварной телячий язык и раковые шейки отвалились как-то сами... И вообще, если оливье залить квасом – тоже будет окрошка!

В общем, окрошка – незаменимое блюдо, которое можно довольно быстро приготовить, чтобы вкусно и сытно поесть, которое не требует долгой готовки и ожидания у плиты, зато отлично "заходит" в летнюю жару. Именно в этом её главные достоинствв, а что туда добавлять и чем заправлять – дело вкуса. Будет что крошить – будет окрошка!


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Метки: Еда   Рецепт   аппетитно   вкусно   окрошка   спор   фото   
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13k
Ivan Полчаса назад


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1k
Остап_Бендер_Задунайский 9 минут назад
Люблю больше на квасе с говядиной и горчично сметанным соусом. Всех с праздником товарищи!
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−4
amemosov 9 минут назад
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3k
Alexander Parshuto 13 минут назад
Как это вообще можно есть?
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14k
Ser 13 минут назад
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9k
МихА 16 минут назад
Люблю её с сладким квасом... Попробовал заправить ТАНом,,, тоже бомба.
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2k
Vovan Petroff 16 минут назад
Окрошка из щавеля – вкусное и легкое первое блюдо, которое можно приготовить в жаркий летний день. Особенность ее в том, что вместо кваса либо сыворотки, добавляется в блюдо отвар из щавеля, который имеет кисловатый и освежающий вкус.
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334
Maikl 22 минуты назад
А мне по нраву классический рецепт:
Квас (холодный и не сладкий), варёное яйцо, огурец, зелень, варёная колбаса и ЗЕЛЁНАЯ редька (натёртая на тёрке) + сметана + соль/чёрный перец + ломтик чёрного хлеба .....
ммммммммм
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172k
Себастьян Полчаса назад
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924
ruslan d 52 минуты назад
Так и не смог ее распробовать , но попытки продолжаются
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12k
Евгений Час назад
Квас, кефир, всё это фигня. МАЙОНЕЗ!
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