FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4397 постов • 1887 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его

Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его

Автор:
18 сентября 2023 15:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: второклашка   истории   нормы в школе   оформление тетрадей   соцсети   фото   школьные нормы   
3763
11
1

Отец 2-летней школьницы опубликовал ролик в соцсетях с домашней работой дочки. Видео с недовольными комментариями мужчины набрало 1.6 млн просмотров.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: второклашка   истории   нормы в школе   оформление тетрадей   соцсети   фото   школьные нормы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
179
Андрей Л Час назад
Раньше в школах был предмет - чистописания. Воспитывал дисциплину, качество оформления, почерк. Технические документы или просто письма людей, у которых он был на высоте, просто приятно брать в руки. Сейчас приходят "умники", которые будто сракой пишут. Что, о чем там, вообще не понять. Всё с ошибками, ход мысли не уловить. Страна будто идет в сторону - чем хуже, тем лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
6k
Leo Sun 2 минуты назад
Тут училка реально тупая. В верхней строчке отчётливо же видно, что девочка отступала между примерами на 3 клеточки, как и требуется. А на второй строчке, будь после первого примера ещё один, она бы отступила на 3 положенных клеточки. Нафига ей это в ошибку вменять, если в верхнем примере на одну цифру больше. Здесь очевидно нижний пример длиннее. Это же надо учитывать, предлагая свои 3 клеточки. Укажите тогда 5 и придирайтесь к выравниванию. Идиёты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Соломей 8 минут назад
Я не понимаю, в чем проблема?
Есть определенные требования, которые приучают к дисциплине оформления документов, с детства и это нормально.а то потом стоишь как дурак в очереди, за молодежью, которые ни декларацию оформить, ни заявление написать не могут, даже сцк на конверте адрес написать не в состоянии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 10 минут назад
правильно делает училка. потом спасибо скажут, когда в вуз будут поступать. там никто обсуждать не будет. проверяющий не понял - не его проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Катрин 18 минут назад
О ДААА! Эта зеленая ручка - какой-то бред...
Попробуйте написать 4 строчки, где все большие буквы должны быть зеленые, а строчный - синие. Это же можно застрелится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Терапевт Полчаса назад
Удивляют эти люди. Сначала ноют, что оформление и аккуратность не важны, а потом возмущаются кривым стенам, не красивым дворам, не красивым фасадам, криво уложенным плиткам тротуарным )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дормидонт Полчаса назад
2-х летняя школьница? Если она уже решает задачи, то по-фиг сколько там клеточек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Liberman Полчаса назад
Ну а мне всегда было пофиг на аккуратность и т.д. что не мешало мне выступать на олимпиадах по математике за школу) да и бог с ним. Школу окончил 20 лет назад просто хорошист. Кстати, были у нас и две отличницы - но тупые) чисто "жопой" брали оценки. Зубрежкой.
Да и пофигу. В жизни никому это не помогло особо.
Сейчас у меня контора, участвую в тендерах.
Проще надо относиться. Сейчас отличники и т.д. нужны для построения карьеры.
Хотите чтобы ваш ребенок был идеальным исполнителем - вперёд, заставляйте его.
Если он сам умный и все схватывает на лету - зачем какие-то оценки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Полчаса назад
Чистописание!!!!! ДИСЦИПЛИНА!!!

Истерику отца не поддерживаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий Полчаса назад
Я - инженер-конструктор.
У меня вся документация вообще по ГОСТу.
И ничего плохого в этом не вижу. Это даже полезно. Чем раньше, тем лучше. У меня советское образование.
Так что зря мужик истерит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Света Полчаса назад
А я "за" требование аккуратности. Просто и это можно делать по разному. Например увидел учитель, что не по линейке таблица, предупреди, что в следущий раз будет снижена оценка только за вот такую небрежность. Поясни как важно делать аккуратно, а не наотъ..сь. дети всё понимают. Надо только не сразу карать, а объяснить и заинтресовать в лучшем результате.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Александр Богомолов 36 минут назад
Да потому что у детей детство отобрали. Ребенку 2 года. Ему бы в садик ходить , в игрушки играть, а родители его в школу тащат.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask 44 минуты назад
Чувак пишет- приятели. Никакие они ему не приятели, раз линейку никто не одолжил

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Леся 45 минут назад
Какие клеточки? Там совсем что ли сбрендили? Какое оформление? Единственный предмет, где должны занижать оценки за почерк и "оформление" это русский язык! Это математика, какая разница как пишет ребёнок, если он считает правильно?! Хорошо, что у нас этого маразма нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Голованов 45 минут назад
Вот ей богу, не помню таких правил с клеточками. Школу закончил в 1977, пошел в 1 класс в1967. То что только перьевая ручка сначала, а никакая не шариковая помню, но уже с 4 класса можно было шариковую использовать. Все от школы зависело. А вот отличник по чистописанию 1 класса вдруг неожиданно стал троечником уже в 3 классе, кроме чистописания не особенно ему давалось все остальное. В конце концов оценивать надо знания, а клеточки второе дело. Но у нас как то не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 47 минут назад
Научить ребенка порядку - тоже исключительно важная задача. Оформлять все правильно не требует никаких дополнительных усилий со стороны ребенка - после того как он поймет что и как надо делать. И результат останется на всю жизнь, он может быть важнее чем некоторые абстрактные знания, успешно похороненные в голове сразу после окончания школы. Так что я полностью на стороне этих учителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 51 минуту назад
Потому что на шторы не сдавали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Snork Snorkoff Час назад
=Отец 2-летней школьницы опубликовал ролик в соцсетях с домашней работой дочки.=

Вот по этому и снижают, 2-х летняя школьница епт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
ruslan d Час назад
А что не так ? Есть правила оформления , чем быстрей человек приучится к этому тем проще будет в дальнейшем. У нас некоторые после универа не могут ТЗ нормально сформулировать , я уж не говорю дизайн проект оформить или чертежи ... С подчерком та же тема , да сейчас много электронной писанины, но что плохого уметь красиво писать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
ruslan d Aqueronte 41 минуту назад
Тут надо учить всему в купе Решать задачу и аккуратно вести свои записи . Согласен это нудно , но когда привыкнет , просто не будет замечать этой процедуры. У меня на работе 3х ступенчатая проверка дизайна , сначала думал идиотизм , а потом привых и считаю что это правильно . Без порядка нет организации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ir4uma ruslan d 9 минут назад
Почему же Вы не привыкли писать грамотно и аккуратно расставлять пробелы после запятой, а не перед? Ведь это ж правильно. Скорее всего, эти ошибки не мешают Вам создавать дизайн, так зачем же упираться в подсчитывание клеточек? Самому-то учителю не влом клеточки считать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
ruslan d Юлия 7 минут назад
Все эти клетки , это порядок , а порядок это та же математика, этому учиться нужно сразу . Это как на первой работе , если работать не научат правильно , потом всю жизнь будешь косячить. Эту рутину надо перетерпеть и схавать , зато потом себе спасибо скажешь , что слушал умных людей. И да учиться надо путем полного повторения и доведения процесса до автоматизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ухалус Посовиномус Час назад
А потому дети идут в вуз и визжат, как потерпевшие, когда доходит до оформления курсовых и дипломных по ГОСТу... А к ручной работе сложнее обслуживания бетономешалки таких вообще через одного подпускать нельзя - кто сомневается, пусть попробует найти вменяемых мастеров для ремонта в квартире...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
<<2. И это не единственный пример, когда детям занижали оценки из-за оформления, ведь есть "нормы">>
--------
нормы, планы, шаблоны, стандартизация. все идет к тому , чтобы все с малых лет мыслили категориями, причем теми которые им насаждают извне.
кто не смотрел "Эквилибриум" - посмотрите. скоро придем к тому что, незаметно для нас, киношный мир станет реальностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Княгиня "Ничего не знаю"
Княгиня "Ничего не знаю"
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#подборка#люди#позитив#интересное#соцсети#Автовсячина#знаменитости
#Юмор#СССР#автомобили#машина#аварии#авто аварии#интересно#США#Москва#Италия
#история#Прикол#автомир#дети#ДТП#Россия#Китай#улыбнуло#забавно#кино
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор "Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода "Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности "Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные "Меня удочерили": истории от повзрослевших детей, которые никогда не забудут, что они - приемные Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

На что жалуетесь?

Вернуться