Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его

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Отец 2-летней школьницы опубликовал ролик в соцсетях с домашней работой дочки. Видео с недовольными комментариями мужчины набрало 1.6 млн просмотров.
1. В соцсетях активно обсуждают правила оформления тетради для 2-3 класса: родители в шоке, почему их детям снижают оценки
2. И это не единственный пример, когда детям занижали оценки из-за оформления, ведь есть "нормы"
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Есть определенные требования, которые приучают к дисциплине оформления документов, с детства и это нормально.а то потом стоишь как дурак в очереди, за молодежью, которые ни декларацию оформить, ни заявление написать не могут, даже сцк на конверте адрес написать не в состоянии.
Попробуйте написать 4 строчки, где все большие буквы должны быть зеленые, а строчный - синие. Это же можно застрелится!
Да и пофигу. В жизни никому это не помогло особо.
Сейчас у меня контора, участвую в тендерах.
Проще надо относиться. Сейчас отличники и т.д. нужны для построения карьеры.
Хотите чтобы ваш ребенок был идеальным исполнителем - вперёд, заставляйте его.
Если он сам умный и все схватывает на лету - зачем какие-то оценки?
Истерику отца не поддерживаю.
У меня вся документация вообще по ГОСТу.
И ничего плохого в этом не вижу. Это даже полезно. Чем раньше, тем лучше. У меня советское образование.
Так что зря мужик истерит.
Вот по этому и снижают, 2-х летняя школьница епт.
Пусть это будет не 2 класс, а 10. Задача на 2 листа и тут, в процессе решения, которым ребенок увлечен, пропускаете 2клетки, вместо 1 и 2 раза исправляет промежуточные результаты, потому что в процессе нашел ошибку.
Будете орать, почему не переписал заново 2 листа или объяснять ему справедливость того, что ему за это поставили 3, хотя он решил правильно и быстрее всех?
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нормы, планы, шаблоны, стандартизация. все идет к тому , чтобы все с малых лет мыслили категориями, причем теми которые им насаждают извне.
кто не смотрел "Эквилибриум" - посмотрите. скоро придем к тому что, незаметно для нас, киношный мир станет реальностью.
Речь об элементарном уважении..