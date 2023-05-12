Дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить внука

72-летний китаец набирает популярность на просторах сети. Дедушка стал бьюти-блогером — он записывает видео и тестирует разную косметику, чтобы вылечить своего больного внука.
Кого-то может шокировать 72-летний пенсионер, тестирующий косметику, помады и тушь на видео - но у пожилого Чжу Юньчана необычная история. Шесть лет назад его маленькому внуку по имени Ксяо поставили редкий диагноз - спинальная мышечная атрофия. Тогда мальчику было пять лет, и по прогнозам врачей, жить ему оставалось 18 месяцев. Но малыш пережил этот порог, и с тех пор врачи и семья делают всё для того, чтобы Ксяо вылечился. Единственное лекарство, которое помогает мальчику, можно доставить только из США, и стоит оно около 700 тысяч юаней (больше 7 млн рублей).
Семья продала дом и заняла столько денег, сколько могла - но этого всё равно было недостаточно. Дедушка мальчика решил найти дополнительные источники заработка, чтобы накопить на лекарства. Он решил заняться чем-то необычным и популярным, чтобы точно подзаработать - и стал бьюти-блогером. Сначала мужчина ничего не знал о косметике, но первым делом связался с одним известным производителем. Он попросил тестеры, чтобы продемонстрировать их на видео - но компания отказала ему, узнав, что дедушке 72 года. Он не сдавался, и обратился в магазин косметики, где его обучили основам макияжа.
После базового обучения дедушка начал вести прямые эфиры в сети, и они набирали популярность. Чжу начал зарабатывать на блоге, откладывая на лекарства внуку. С ростом популярности появились и те, кто обвинял семью в том, что они использовали дедушку для зарабатывания денег. Но Чжу спокойно продолжал вести свой блог, тестировать разную косметику, и рекомендовать продукты пользователям. Не так давно доставка лекарств в Китай значительно подорожала, поэтому семье приходится нелегко. Но дедушка всё равно не сдаётся, и его главная цель - увидеть, как его внук пойдёт своими ногами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Уличный кот никого к себе не подпускал — но одна девушка нашла к нему подход
- "Сама меня захотела": мужчины рассказывают о женщинах, которые проявили инициативу
- "Я же девочка, а он меня не пропустил!": автомобилистка возмутилась ситуацией на дороге
- Истории от женщин, которые недавно стали мамами, но уже хотят "выйти в окно"