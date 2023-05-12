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Дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить внука

Дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить внука

Автор:
12 мая 2023 21:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   Китай   блогеры   бьюти-блогер   дедушка   истории   история   соцсети   фото   
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72-летний китаец набирает популярность на просторах сети. Дедушка стал бьюти-блогером — он записывает видео и тестирует разную косметику, чтобы вылечить своего больного внука.

Кого-то может шокировать 72-летний пенсионер, тестирующий косметику, помады и тушь на видео - но у пожилого Чжу Юньчана необычная история. Шесть лет назад его маленькому внуку по имени Ксяо поставили редкий диагноз - спинальная мышечная атрофия. Тогда мальчику было пять лет, и по прогнозам врачей, жить ему оставалось 18 месяцев. Но малыш пережил этот порог, и с тех пор врачи и семья делают всё для того, чтобы Ксяо вылечился. Единственное лекарство, которое помогает мальчику, можно доставить только из США, и стоит оно около 700 тысяч юаней (больше 7 млн рублей).

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Семья продала дом и заняла столько денег, сколько могла - но этого всё равно было недостаточно. Дедушка мальчика решил найти дополнительные источники заработка, чтобы накопить на лекарства. Он решил заняться чем-то необычным и популярным, чтобы точно подзаработать - и стал бьюти-блогером. Сначала мужчина ничего не знал о косметике, но первым делом связался с одним известным производителем. Он попросил тестеры, чтобы продемонстрировать их на видео - но компания отказала ему, узнав, что дедушке 72 года. Он не сдавался, и обратился в магазин косметики, где его обучили основам макияжа.

После базового обучения дедушка начал вести прямые эфиры в сети, и они набирали популярность. Чжу начал зарабатывать на блоге, откладывая на лекарства внуку. С ростом популярности появились и те, кто обвинял семью в том, что они использовали дедушку для зарабатывания денег. Но Чжу спокойно продолжал вести свой блог, тестировать разную косметику, и рекомендовать продукты пользователям. Не так давно доставка лекарств в Китай значительно подорожала, поэтому семье приходится нелегко. Но дедушка всё равно не сдаётся, и его главная цель - увидеть, как его внук пойдёт своими ногами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Китай   блогеры   бьюти-блогер   дедушка   истории   история   соцсети   фото   
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1  комментарий
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ss 57 минут назад
Чтобы внука спасти - это не западло! Молодец дед!
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