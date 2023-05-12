Дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить внука

Кого-то может шокировать 72-летний пенсионер, тестирующий косметику, помады и тушь на видео - но у пожилого Чжу Юньчана необычная история. Шесть лет назад его маленькому внуку по имени Ксяо поставили редкий диагноз - спинальная мышечная атрофия. Тогда мальчику было пять лет, и по прогнозам врачей, жить ему оставалось 18 месяцев. Но малыш пережил этот порог, и с тех пор врачи и семья делают всё для того, чтобы Ксяо вылечился. Единственное лекарство, которое помогает мальчику, можно доставить только из США, и стоит оно около 700 тысяч юаней (больше 7 млн рублей).