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Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"

Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"

Автор:
30 октября 2023 14:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   общение с клиентами   отзывы   отзывы вб   покупатели   продавцы   смешно   
3011
15

Покупать в интернете не только просто, но ещё и весело. Вы только посмотрите на эти отзывы и некоторые ответы продавцов, это магия какая-то. Отзывы порой смешнее анекдотов.

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Метки: Прикол   забавно   общение с клиентами   отзывы   отзывы вб   покупатели   продавцы   смешно   
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9  комментариев
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27k
Егор 58 минут назад
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15k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
ИНТРИГА
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну и что там бл*ть? теперь не усну)
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Спелая кукурузинка

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