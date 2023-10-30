Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"

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Покупать в интернете не только просто, но ещё и весело. Вы только посмотрите на эти отзывы и некоторые ответы продавцов, это магия какая-то. Отзывы порой смешнее анекдотов.
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