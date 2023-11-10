Особый колорит деревенских свадеб

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Кажется, мы стали забывать, как выглядят деревенские свадьбы. Сейчас в соцсетях все хотят делать красивые и богатые кадры своей жизни, но вот где настоящий праздник любви - в деревнях.
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