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Особый колорит деревенских свадеб

Особый колорит деревенских свадеб

Автор:
10 ноября 2023 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   деревенская свадьба   забавно   свадебные фото   свадьба   смешно   
800
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Кажется, мы стали забывать, как выглядят деревенские свадьбы. Сейчас в соцсетях все хотят делать красивые и богатые кадры своей жизни, но вот где настоящий праздник любви - в деревнях.

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Метки: Прикол   деревенская свадьба   забавно   свадебные фото   свадьба   смешно   
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7  комментариев
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Главное от души и весело
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34k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Подъезды они тоже в деревнях?
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77k
Viktor Полчаса назад
Это пипец! Да ещё на показ!

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1k
Glassy 36 минут назад
Отлично!
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