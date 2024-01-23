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Нелепые отзывы, из-за которых производители теряют репутацию

Нелепые отзывы, из-за которых производители теряют репутацию

Автор:
23 января 2024 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   оставил отзыв   отзывы   отзывы покупателей   смешно   
1256
15

Отзыв о месте или товаре - важная тема. Владельцы кафе и производители заботятся о своей репутации, потому что один отрицательный комментарий - и всё коту под хвост.

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Метки: Прикол   забавно   оставил отзыв   отзывы   отзывы покупателей   смешно   
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3  комментария
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2k
Росомаха Полчаса назад
Комментарий к фото
А пришла бы без трусов, третий раз уже вышла замуж!
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6k
Александр 18 минут назад
Господи, да что же это такое? Кровь из глаз начинает сочиться при прочтении всего этого! Ну как можно так по-скотски относиться к родному языку-то?
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321
Андрей Федоров Александр Полминуты назад
для авторов он не родной
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Спелая кукурузинка

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