Нелепые отзывы, из-за которых производители теряют репутацию

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Забавные и философские надписи на стенах

Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"

Тот момент, когда на тебя пялится диван

Фразочки, которые могли сказать только мужья и отцы

Как изменится имя, если первые две буквы заменить на "ХУ"