Нелепые отзывы, из-за которых производители теряют репутацию

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Отзыв о месте или товаре - важная тема. Владельцы кафе и производители заботятся о своей репутации, потому что один отрицательный комментарий - и всё коту под хвост.
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