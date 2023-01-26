Зачем проектировщики Великой Китайской стены нашпиговали своё творение огромным количеством дверей?

Двери оказались разработаны таким хитрым образом, что практически полностью сливались со стеной. Снаружи их невозможно отличить от остальной кладки. Отдельные проходы достаточно крупные, чтобы можно было провести через них небольшое стадо или табун.

Профессор Тяньцзиньского университета Чжан Юкунь, возглавивший исследовательскую группу, подчеркнул, что система, которую представляет собой стена, была не закрыта, как считалось раньше, а открыта. Просто надо было знать нужные места.