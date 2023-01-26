Зачем проектировщики Великой Китайской стены нашпиговали своё творение огромным количеством дверей?

Даже привычные и вдоль и поперёк изученные предметы порой преподносят неожиданные сюрпризы.
Как, к примеру, случилось с величественным сооружением – Великой Китайской стеной. Сотрудники Тяньцзиньского университета отыскали в ней более 130 дверей, причём, тщательнейшим образом замаскированных. Задача скрытых проёмов была обыденной – обеспечить проход торговцев и скотоводов. В военное время двери использовали солдаты. Однако можно представить, как изящно и таинственно это выглядело со стороны: подошёл человек и пропал, растворился в воздухе. Или, наоборот, неожиданно материализовался и напал.
Учёные считают, что этот момент раньше не особенно изучался. И обнаружение потайных дверей позволит по-новому взглянуть на чудо света. Хотя неофициальные сведения обсуждались как в научном сообществе, так и среди обывателей.
Чтобы обнаружить скрытые ходы, команда провела съемку стены с высоким разрешением. Затем все потенциально похожие на проходы точки нанесли на карту, с которой экспедиция и отправилась на разведку.
Двери оказались разработаны таким хитрым образом, что практически полностью сливались со стеной. Снаружи их невозможно отличить от остальной кладки. Отдельные проходы достаточно крупные, чтобы можно было провести через них небольшое стадо или табун.
Профессор Тяньцзиньского университета Чжан Юкунь, возглавивший исследовательскую группу, подчеркнул, что система, которую представляет собой стена, была не закрыта, как считалось раньше, а открыта. Просто надо было знать нужные места.
Проектировщики учли и тактическую важность дверей при их использовании во время военных действий. Сторона, развёрнутая к своим войскам, была полой, а та, что «смотрела» на врагов, заложена. Если вражеские силы приближались к главному входу, то китайцы проламывали тонкую кладку дверей, выходили и окружали войско противника, не оставляя времени на перегруппировку.
Таким образом, Великая Китайская стена, протяжённость которой превышает 21 тыс. километров, преподнесла исследователям очередной сюрприз. И, по всей видимости, не последний.
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