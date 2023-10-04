Толпы туристов вытоптали священную скалу города инков в Перу

Мачу-Пикчу, особенно после вхождения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году уже было принято решение ограничить количество посетителей.

По введённым правилам посетить это чудо света могут только 2500 туристов в день, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу — часть археологического комплекса.

Теперь чтобы сохранить древний памятник, ЮНЕСКО требует сократить число туристов в день до 800. Однако после износа тропы власти Перу не исключили, что некоторые части цитадели инков вовсе закроют для посетителей.