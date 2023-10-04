Толпы туристов вытоптали священную скалу города инков в Перу

Департамент культуры перуанской провинции Куско вынужден был пойти на крайние меры, ограничив доступ для туристов в храм Кондора и обсерваторию Интиуатана древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменной тропы. Тысячи тысяч туристов, приезжающих в Перу столь интенсивно шаркали по ней ботинками, что от достопримечательности почти ничего не осталось.
А всеу виной интенсивный трафик. Туристических групп, желающих навестит древний город инков так много, что каменные элементы тропы в некоторыхх секторах очень сильно пострадали.
Комитет управления Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос бессрочного закрытия некоторых участков цитадели инков.
Мачу-Пикчу, особенно после вхождения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году уже было принято решение ограничить количество посетителей.
По введённым правилам посетить это чудо света могут только 2500 туристов в день, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу — часть археологического комплекса.
Теперь чтобы сохранить древний памятник, ЮНЕСКО требует сократить число туристов в день до 800. Однако после износа тропы власти Перу не исключили, что некоторые части цитадели инков вовсе закроют для посетителей.
Храм Кондора - скальный массив, имеющий форму птицы с распростертыми крыльями, который предположительно использовался для жертвоприношений. Интиуатану считают астрономической обсерваторией для измерения времени, времени года и сроков посевных. Эти объекты являются одними из главных туристических достопримечательностей города инков.
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