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Толпы туристов вытоптали священную скалу города инков в Перу

Толпы туристов вытоптали священную скалу города инков в Перу

Автор:
04 октября 2023 22:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Город инков   Перу   мачу пикчу   обсерватория Интиуатана   туристы   храм Кондора   
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Департамент культуры перуанской провинции Куско вынужден был пойти на крайние меры, ограничив доступ для туристов в храм Кондора и обсерваторию Интиуатана древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменной тропы. Тысячи тысяч туристов, приезжающих в Перу столь интенсивно шаркали по ней ботинками, что от достопримечательности почти ничего не осталось.

А всеу виной интенсивный трафик. Туристических групп, желающих навестит древний город инков так много, что каменные элементы тропы в некоторыхх секторах очень сильно пострадали.

Комитет управления Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос бессрочного закрытия некоторых участков цитадели инков.

Мачу-Пикчу, особенно после вхождения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году уже было принято решение ограничить количество посетителей.

По введённым правилам посетить это чудо света могут только 2500 туристов в день, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу — часть археологического комплекса.

Теперь чтобы сохранить древний памятник, ЮНЕСКО требует сократить число туристов в день до 800. Однако после износа тропы власти Перу не исключили, что некоторые части цитадели инков вовсе закроют для посетителей.

Храм Кондора - скальный массив, имеющий форму птицы с распростертыми крыльями, который предположительно использовался для жертвоприношений. Интиуатану считают астрономической обсерваторией для измерения времени, времени года и сроков посевных. Эти объекты являются одними из главных туристических достопримечательностей города инков.

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Метки: Город инков   Перу   мачу пикчу   обсерватория Интиуатана   туристы   храм Кондора   
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5  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
"столь интенсивно шаркали по ней ботинками".
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30k
Юрьевич Минуту назад
Кто мешает тапочки выдавать, или настил сделать по которому туристам будет разрешено ходить?
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6k
alessandrok Полчаса назад
А фото то где вытоптаного? А может другая причина?
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Tambabashi 53 минуты назад
Ну вот и тайна раскрыта, просто инки в свое время шаркали правильно по камням и подгоняли идиально камень к камню
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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