Люди СССР. Немного снимков из разных частей Союза

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Немного фотографий с разных мест бывшего СССР
Интересного вам просмотра!
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КВО № 61 ПрибВОО (коллектив военных охотников Прибалтийского военно-охотничьего общества) РВВПКУ им. Бирюзова.
Угодья в Энгуре (Латвийская ССР). Первая половина 1980-х годов.
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Затянулся однако пикничок.)))
А что, семья - это не пара?
Я думаю, даже про семью с ребёнком можно сказать:"Какая красивая пара".