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Люди СССР. Немного снимков из разных частей Союза

Люди СССР. Немного снимков из разных частей Союза

Автор:
16 сентября 2023 22:10
Метки: СССР   история   фото   
239
35

Немного фотографий с разных мест бывшего СССР

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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20k
alexis 2 часа назад
Пикник, 1960-1963 год (С)
Затянулся однако пикничок.)))
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59
Ultima Yata 3 часа назад
Да в наше российское время за такую разгрузку хлеба могли и мем создать!
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44k
Карандаш 7 часов назад
Юганск, будь чуть внимательнее. Я тебя редко, но покусываю. Ну невтерпёж порой. На фото №2 явно не пара во время воскресной прогулки, а семья во время прогулки. Отец за руку ребёнка ведёт.
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Юганск

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