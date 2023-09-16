20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети

В разных индустриях есть свои особенности и скелеты в шкафу. Пользователи форума Reddit поделились разными "секретами" своих профессий или бывших мест работы, о которых обычно знают немногие.
1. Повар в ресторане: "Да, мы трогаем вашу еду руками. Но моим руки так часто, что они могут отвалиться. А некоторые работают на кухне в перчатках по 12 часов - и при этом не меняют их и ни разу не моют руки"
2. "Работала в кинотеатре. У нас был спрей с ароматом попкорна, который использовали в вестибюле. Он предназначался для того, чтобы побудить покупателей купить попкорн, но мы чаще брызгали его, когда появлялся запах гари от неудачной порции"
3. "Всегда стирайте вещь после покупки, прежде чем носить. Подавляющее большинство одежды проходит химическую обработку, чтобы предотвратить появление плесени и насекомых во время перевозки. Я уже не говорю о том, сколько людей могло померить её"
4. "Я менеджер в центре распределения продуктов сети супермаркетов. У нас правило: если изделие упало и коснулось пола, его нужно выбросить. Но я - единственный менеджер на складе, который соблюдает это правило. Просто мойте продукты, пожалуйста"
5. "Люди, которые звонят вам и хотят продать что-то, вероятно, ненавидят свою работу так же, как вы ненавидите их звонки. Работал оператором, знаю"
6. "Работаю в магазине нижнего белья. Мы не можем гарантировать, что купленное вами нижнее бельё не носили. Стараемся это контролировать, но вы не поверите, какие пятна/вещи похуже мы порой находим на нижнем белье.."
7. "Тестирования средств по уходу за кожей/косметики на животных всё ещё проводятся. Даже если на упаковке написано "Не тестируется на животных" - не факт"
8. "Очень советую мыть верхнюю часть жестяных банок. Во время транспортировки или пока они находятся на складе, на них могут оставить свои фекалии мыши, например"
9. "Работала в розничном магазине одежды. Осенью цены слегка повышали, а к "Чёрной пятнице" ставили первоначальные цены. Вся суть скидок"
11. "Работаю на модном курорте. Если одна из кроватей в номере застелена, особенно в номерах с несколькими комнатами - мы можем предположить, что на ней никто не спал. Не нужно заправлять кровать "для приличия" - это никому не поможет"
12. "Я работаю в клинической лаборатории. Между дорогими тестами на беременность из аптеки и обычными из супермаркета нет абсолютно никакой разницы. Технология та же"
13. "Работал в Министерстве обороны. Иногда они просто тратят деньги, чтобы потратить - лишь бы не получить меньше в следующем году. Например, в нашем здании, где работает 10 мужчин, мужской туалет ремонтировали и реконструировали 3 раза за 3 года"
15. "К какой бы поверхности вы ни прикасались на туристической лодке, на неё с большой вероятностью кого-то вырвало. Даже на кофемашину..."
16. "Работаю в яслях для малышей. Если ваш ребёнок сделает первые шаги с нами, мы вам об этом не скажем"
17. "Говорят, для приготовления еды важен настрой и энергия. Никакая ресторанная еда не готовится "с любовью". Суета, злость, хаос - вот что вложили в ваши блинчики"
18. "Одна популярная пекарня, в которой я работала, рекламировала, что вся выпечка в ней - домашняя. Но это было совсем не так. Мы покупали заморозку в оптовой компании"
19. "Когда в ресторан заявляется санитарный инспектор, пока он осматривает бар/зал ресторана, на кухне начинается безумная суматоха с уборкой ради соответствия всем правилам"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Знание, и понимание этих вещей - норма для здравомыслящего человека. Впрочем, как и принятие для себя, что их не существует - ,,Не может быть!,,))
Это удел всех бюджетных подразделений(не обязательно государственных): выделенный бюджет нужно потратить, иначе следующий бюджет будет меньше.
- Какого хрена?!?!
- Понимаете, у нас тут поувольнялись почти все повара, остался один очень волосатый грузин. Беда в том, что он однорукий и ему очень трудно
одной рукой готовить...
- Ну и как же он котлеты готовит?
- Он берет фарш в руку и начинает катать его по груди, чтобы слепить котлету. Наверно поэтому и попали волосы.
- Да вы ох#ели, в жизни б до такого не додумался...
- О-о-о, вы не видели, как он перец фарширует...
К тому же, вытирать стол тряпкой для пола просто неудобно из-за размера, также, как и мыть пол небольшой тряпочкой для вытирания пыли.