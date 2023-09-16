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20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети

20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети

Автор:
16 сентября 2023 09:00
Сообщество : Истории
Метки: Разное   истории   профессии   работа   работники   секреты   тайны   факты   форумы   фото   
2242
21

В разных индустриях есть свои особенности и скелеты в шкафу. Пользователи форума Reddit поделились разными "секретами" своих профессий или бывших мест работы, о которых обычно знают немногие.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   истории   профессии   работа   работники   секреты   тайны   факты   форумы   фото   
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21  комментарий
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4k
Lexx Час назад
2. Чтобы попкорн чаще покупали, на него проще снизить цену, а не тратиться на какие то спреи. Которые брызгай, не брызгай, а у посетителей в кармане от этого лишние деньги не появятся. И вообще в кинотеатр не жрать приходят.
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11k
wilddewill 15 минут назад
Я работаю в "Мосгортрансе"))))) Этот пост, детский лепет)))) А уж сколько я про пассажиров могу сказать..... Устану точки печатать, потому что, кроме мата слов нет)))
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324
iskra 19 минут назад
Как-то все мило и лайтово.. Я на пищекомбинате видел,как крысы в чан с фаршем для колбасы прыгают.Сын работает в ресторанном бизнесе,рассказывает,что нет ни одной точки общепита без тараканов. Ну а как шаурму делают,не раз на фишках писали..Помнится,в прошлом году была тема,как при исследовании шаурмы в Москве находили следы спермы.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Как человек любящий животных скажу. Там где начинается бизнес там кончается любовь и гуманное отношение к животным - волонтеры , сотрудники ферм , приютов , заводчики животных относятся к ним сугубо как к средству обогащения и приюты и зоовыставки иногда держатся только на частой смене низшего звена сотрудников -энтузиастов , пока они не перегорят и не уйдут. руководство и С/Х персонал к животным добрых чувств не испытывают в принципе .
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27k
Matrosskin Час назад
Видать - администратором работает ( да и то - плохим). Технологии - действительно одни и те же ( если мы про тест полоски на наличие ХГЧ, потому что есть ещё и другие методы и в нормальной лаборатории используют количественные тесты, которые точнее). Вот только чувствительность, специфичность и допуски - совсем другие. Ну примерно как сравнивать театральный бинокль и хорошую профессиональную оптику - идея одна и та же, но есть нюанс.
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10k
Клёст Час назад
Секреты Полишинеля)
Знание, и понимание этих вещей - норма для здравомыслящего человека. Впрочем, как и принятие для себя, что их не существует - ,,Не может быть!,,))
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91k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
В какой стране в Министерстве обороны работают 10 мужчин? В Эстонии?
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10k
BWSHARK 2 часа назад
Про повара в ресторане, автор, исправь "моИм руки" на "моЕм", не позорься.
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91k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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Какое изделие по правилам надо выбросить, если оно упало на пол? Упаковка памперсов, банка консервов или коробка с соком? Мне просто интересно, где такие щедрые хозяева супермаркета.
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91k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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7k
Pravednik84 2 часа назад
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Забили напрочь - просто стиранное (не путать с чистым) бельё. Никакой глажки.
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6k
livaneth 2 часа назад
Горничная в отеле заходит в самый дешевый номер для многодетных семей, протирает стол, потом той же тряпкой пол, потом унитаз. Потом поднимается с этой же тряпкой в президентский люкс и опять начинает уборку со стола.
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324
iskra livaneth 24 минуты назад
В цивилизованных странах пол уже давно не моют тряпками.
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