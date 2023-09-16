Какие цвета крови встречаются в животном мире?

Чтобы понять, почему кровь может иметь различные оттенки, нужно сначала выяснить: а почему кровь вообще должна быть какого-то цвета? И почему у нас она именно красная? Всё дело в том, что кровь — не просто однородная субстанция или крашеная водичка, — это сложная жидкая подвижная соединительная ткань. Она состоит из желтовато-прозрачной жидкой части и форменных элементов — те самые эритроциты, лейкоциты и тромбоциты с уроков биологии.

За привычный нам красный цвет крови отвечают эритроциты. В крови их больше, чем всех остальных элементов, поскольку эритроциты выполняют огромный объем сложнейшей работы: доставляют атмосферный кислород ко всем органам и тканям организма и удаляют из него углекислый газ. Помогают нам дышать, если по-простому. Но почему красный? Всё дело в гемоглобине. В его составе содержатся атомы железа. Они-то и дают нам красный цвет! Под воздействием кислорода железо окисляется и окрашивает наши внутренние жидкости в багровые оттенки.