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Какие цвета крови встречаются в животном мире?

Какие цвета крови встречаются в животном мире?

Автор:
16 сентября 2023 09:26
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кровь   любопытно   факты   цвет   
1655
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На свете есть животные с голубой, зелёной, фиолетовой и даже бесцветной кровью! Сегодня вы узнате, у каких существ она бывает.

Чтобы понять, почему кровь может иметь различные оттенки, нужно сначала выяснить: а почему кровь вообще должна быть какого-то цвета? И почему у нас она именно красная? Всё дело в том, что кровь — не просто однородная субстанция или крашеная водичка, — это сложная жидкая подвижная соединительная ткань. Она состоит из желтовато-прозрачной жидкой части и форменных элементов — те самые эритроциты, лейкоциты и тромбоциты с уроков биологии.

За привычный нам красный цвет крови отвечают эритроциты. В крови их больше, чем всех остальных элементов, поскольку эритроциты выполняют огромный объем сложнейшей работы: доставляют атмосферный кислород ко всем органам и тканям организма и удаляют из него углекислый газ. Помогают нам дышать, если по-простому. Но почему красный? Всё дело в гемоглобине. В его составе содержатся атомы железа. Они-то и дают нам красный цвет! Под воздействием кислорода железо окисляется и окрашивает наши внутренние жидкости в багровые оттенки.

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Теперь поговорим о том, почему же кровь может быть другого цвета. Например, у осьминогов, некоторых раков, пауков и моллюсков можно встретить голубую кровушку. Голубым её красит гемоцианин — аналог гемоглобина с двумя отличиями. Первое — вместо железа он содержит медь, а она, в свою очередь, под воздействием О² становится голубой или синеватой. Второе — он не входит в состав эритроцитов, а просто так плавает в крови, или правильнее гемолимфе, — так называется жидкость в сосудах многих беспозвоночных.

А вот у крокодиловых ледяных рыб кровь вообще прозрачная! Всё потому, что у них нет ни эритроцитов, ни гемоглобина, ни гемоцианина — ничего! Кислород впитывается в организм рыбёшек прямо так, из воды. Благо, что в северных водах, где обитают эти существа, концентрация О² в воде значительно выше, так что кислородного голодания ледяные рыбы не испытывают.

Фиолетовый и розовый цвет крови придаёт белок гемэритрин. По аналогии с гемоглобином и гемоцианином он может взаимодействовать с кислородом. И также как гемоглобин, он содержит железо. Однако состав молекулы гемэритрина таков, что при активном взаимодействии с О² он отражает не красные, а фиолетовые волны спектра. И кровь, соответственно, выглядит фиолетовой. А когда белок отдаёт кислород тканям и органам, то сам становится розовым. Вот такие чудеса биологии происходят внутри плеченогих, кольчатых червей и некоторых других организмов.

Самое интересное — зелёный цвет крови. Он никак не связан с функциями дыхания. Его обуславливает желчный пигмент — биливердин. Вообще-то — это не самое безопасное соединение, и обычно организмы стараются как можно быстрее от него избавиться. Однако зеленокровные сцинки решили поступить иначе и превысили летальную концентрацию биливердина в крови примерно в 40 раз!

Из-за этого кровь, мышцы, внутренние органы да и сами ящерицы стали зелёными. Учёные предполагают, что это помогает рептилиям в защите от хищников и малярии. Их кровь становится токсичной, отчего зараза попросту умирает.

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Метки: животные   интересно   кровь   любопытно   факты   цвет   
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wilddewill Полчаса назад
Интересно. Спасибо за пост.
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Котовский Полчаса назад
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