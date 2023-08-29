Мечехвост: древний житель планеты, который помогает людям

По количеству лапок мечехвосты явно ближе к крабам, чем к сухопутным родственникам: у них аж 24 лапки. Первые 5 пар сидят на переднем отделе тела. Они используются для передвижения и захвата пищи: спрятавшихся в песке улиток, червей и двустворчатых моллюсков. Ещё 7 пар торчат из брюшка. Первые две пары используются для размножения, а остальные превратились в пластинки с расположенными на них жаберными книжками. Почитать их не выйдет, а вот использовать для дыхания — сколько угодно.