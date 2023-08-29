Мечехвост: древний житель планеты, который помогает людям

Мечехвосты - одни из самых древних представителей животного мира Земли. Предлагаю вам узнать об этих интересных существах, доживших до наших дней.
«Светя другим, сгораю сам» — эта фраза подходит не только медикам, которые рискуют своими жизнями ради спасения других, но и мечехвостам. Только в отличие от медперсонала, у животин нет выбора. Ведь их кровь не только спасает жизни, но и замечательно продаётся. Она стоит до 13 000$ за литр!
Мечехвосты настоящие живые ископаемые. Они появились одновременно с первыми многоножками, улитками и костистыми рыбами аж 420 миллионов лет назад. За этот период их ровесники прошли долгий эволюционный путь, но вот мечехвосты почти не изменились. За вычетом пары заметных модификаций это всё те же животины, которые ползали по дну в далёком прошлом.
Ближайшими родичами мечехвостов являются паукообразные. Но так как пауки не забили на эволюцию, общего у них осталось немного. И у тех и у других тело делится на головогрудь и брюшко. И те и другие имеют хелицеры. На этом сходство заканчивается.
По количеству лапок мечехвосты явно ближе к крабам, чем к сухопутным родственникам: у них аж 24 лапки. Первые 5 пар сидят на переднем отделе тела. Они используются для передвижения и захвата пищи: спрятавшихся в песке улиток, червей и двустворчатых моллюсков. Ещё 7 пар торчат из брюшка. Первые две пары используются для размножения, а остальные превратились в пластинки с расположенными на них жаберными книжками. Почитать их не выйдет, а вот использовать для дыхания — сколько угодно.
И если конечности неплохо выполняют свою функцию, то с глазами у мечехвостов вышла явная лажа. Их у членистоногих 2 пары, причём каждый глаз состоит из нескольких маленьких глазёнок, покрытых общей хитиновой плёнкой. Получилась плохонькая копия фасеточных глаз насекомых. Органы зрения древних членистоногих способны различать далёкие тени и близкие объекты, но не более.
Поэтому членистоногим приходится держаться на освещаемом солнцем мелководье. Они предпочитают глубины до 40 метров. Из хорошего: пищи на мелководьях в изобилии. Из плохого: людям очень легко добраться до мечехвостов. В Юго-Восточной Азии древних псевдораков вылавливают на покушать или для изготовления добавок в корма для животных. В США с ними поступают гуманней — сливают кровь и отпускают на волю.
Кровь мечехвостов выглядит странно. Она больше похожа на химозный лимонад, чем на привычную нам красную жидкость. А всё потому, что наша кровь окрашена в красный за счёт окисленного железа, содержащегося в гемоглобине. А мечехвосты сделали ставку на медь, входящую в состав гемоциана, белка-аналога гемоглобина.
И нет, её собирают не для того, чтобы выпарить из неё медь. В крови мечехвостов содержится уникальный белок — коагулоген (не путать с коллагеном!). При контакте с бактериями или токсинами он сворачивается и блокирует инородные частицы внутри себя. Благодаря этой фишке наши герои почти не болеют инфекционными заболеваниями.
Мы, люди, нашли ей другое применение. Тесты на основе коагулогена, ЛАЛ-тесты, используются для проверки стерильности лабораторного оборудования, медицинских инструментов и операционных. «Мечехвостый» тест точнее синтетических аналогов и на порядки быстрее микробиологических исследований. Благодаря ему десятки или даже сотни тысяч человек вовремя попали на операционные столы и избежали опасных осложнений от попавших в организм бактерий.
Только вот самим мечехвостам от этого не радостно. С каждого из них сцеживают около трети от общего запаса крови. По разным оценкам, от 10% до 30% животных не способны пережить такую кровопотерю, а многие из уцелевших пропускают брачный сезон. Нагрузка на их организмы слишком велика. Поэтому популяции постепенно сокращаются.
К счастью, в последние годы стали появляться питомники для мечехвостов. Их сотрудники отлавливают готовых к размножению животин, собирают с самок икру, а с самцов — генетический материал, после чего выращивают личинок в контролируемых условиях и выпускают на волю. В дикой природе из кладки в 1-2 тысячи икринок выживает не более 1% животин, тогда как в питомниках это число достигает 80%!
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Вроде как передняя часть у них закруглённая , а тут как будто вырезали...