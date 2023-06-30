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Турецкий ван: очаровательные коты, которых любят во всём мире

Турецкий ван: очаровательные коты, которых любят во всём мире

Автор:
30 июня 2023 07:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   животные   интересно   кошки   любопытно   факты   
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Эти пушистые красавцы, напоминающие облака, жили на улицах Турции не одно столетие, очаровывая любителей кошек своей энергией и весёлым нравом.

Турецкий ван, или турецкая ванская кошка — современная порода домашних усатых, созданная на базе аборигенных кошек, что жили в турецкой провинции Ван тысячелетиями. Это крупные, ширококостные и мускулистые звери — вес котика доходит до 9 кг, а рост в холке — до 40 см. Но самая главная их черта — окрас. Он так и называется — «ван», потому что впервые был описан и зарегистрирован именно у этих котеек.

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Все чистокровные породистые звери являются гетерозиготными носителями данного окраса. В гене белой пятнистости, что у котов, собак и других четвероногих отвечает за количество и соотношение белых/цветных пятен, у турецких ванов работает уникальный ген. Он называется Sv (сокращение от White Piebald Spotted Van), присутствует у животных в двойном количестве и раскрашивает всю популяцию, как под копирку.

Все ванские коты сплошь белые, за исключением цветных участков на морде, лопатках и хвосте. Эти пятнышки могут быть рыжими, черными, коричневыми или даже трёхцветными. Однако каких бы животин между собой не скрещивали, нового ничего не получить: ген Sv просто не даст проявится пигменту нигде, кроме вышеобозначенных участков.

Такой устойчивый признак формировался у котов не одну сотню лет. Согласно археологическим находкам, очень похожие на современных ванов звери жили рядом с озером Ван уже 5000 лет назад. А согласно различным художественным произведениям, в средневековом прошлом эти котейки были широко известны в Европе.

Всё изменилось в 20 веке, когда журналистка Лора Лашингтон занялась племенным разведением усатых. Лора положила начало официальной селекции турецких ванов. До начала нулевых породу признали практически все международные фелинологические организации. Разработали единый стандарт, и весь мир узнал о породе.

Причём не просто узнал, а принял и полюбил, — а как иначе! Этих кошек невозможно обойти стороной за их особую самобытность и характер. Если у вас появился ван — он станет полноценным членом семьи. Кот устанавливает с хозяином прочную связь.

Но дикая кровь, что текла в ванах тысячелетиями, никуда не исчезла. Готовьтесь к тому, что в маленькой квартире вещи будут летать, как на орбитальной станции. Питомцу необходима активность, и её проявления не всегда могут вам нравиться. Именно поэтому нужно направить дурь ванов в нужное русло. Например, в обучение. Котики отлично запоминают и выполняют команды.

Зато здоровье у ванов отменное! Аборигенные корни дают о себе знать — турецкие мурки практически не имеют наследственных генетических заболеваний и живут долго и счастливо. Уход зверям требуется минимальный — и это с такой-то шубой! Дело в том, что звери не имеют подшёрстка, а сама структура волоса больше напоминает норку или кашемир, чем кошачью шерсть. Так белые коты всегда остаются белыми — шерсть отталкивает воду и грязь. К тому же животины и сами не прочь принять ванну — ваны любят воду и не упустят случая искупаться.

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Метки: в мире   животные   интересно   кошки   любопытно   факты   
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1  комментарий
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Евгений 40 минут назад
Насчёт подшёрстка ошибочка. Он есть. Причём есть везде. И на коте, и на одежде, и в постели, и вообще по всей квартире, и в носу, и в еде. У меня он есть даже на работе. По весу: Моему уже 7 лет, а он больше 4,5 не набирает.
(На фото один и тот же кот с разных сторон)

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