Турецкий ван: очаровательные коты, которых любят во всём мире

Зато здоровье у ванов отменное! Аборигенные корни дают о себе знать — турецкие мурки практически не имеют наследственных генетических заболеваний и живут долго и счастливо. Уход зверям требуется минимальный — и это с такой-то шубой! Дело в том, что звери не имеют подшёрстка, а сама структура волоса больше напоминает норку или кашемир, чем кошачью шерсть. Так белые коты всегда остаются белыми — шерсть отталкивает воду и грязь. К тому же животины и сами не прочь принять ванну — ваны любят воду и не упустят случая искупаться.