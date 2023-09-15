Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023

Ознакомьтесь с результатами конкурса Travel Photography, который проводил журнал The Independent Photographer. "Этим летом мы хотим увидеть снимки, которые передают естество локации во всем великолепии и пробуждают в нас воспоминания. Каким бы ни был объект съемки: улица, портрет, пейзаж. Мы хотим побывать с вами в путешествии!" - таковы были требования жюри. Судейство доверили Стиву Маккарри, автору знаменитой фотографии "Афганская девочка".
"Танец Голи" - Ямусукро, Кот-д'Ивуар
Голи - традиционный африканский танец и маскарад народа бауле. В течение 24 часов звучит музыка, а танцоры надевают четыре различных типа масок, которые обозначают социальную организацию общества.
"Футбольный пирс" - остров Мабул, Сабах, Малайзия
Мальчики из племени баджау-лаут, или "морских кочевников", играют в футбол на пирсе своей деревни. Само собой разумеется, что мяч чаще оказывался в воде, чем на пирсе...
"Традиция" - Рас-Аль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты
Каждую зиму в Рас-Аль-Хайме погонщики верблюдов заводят их в море, чтобы помыть. Соленая вода помогает избавить животных от паразитов. Купание верблюдов - старая арабская традиция, но она становится все менее распространенной из-за строительства новых отелей и курортов вдоль побережья.
"Восход солнца в Кокс-Базаре" - Бангладеш
В ясный день солнце восходит над рыбным рынком в Кокс-Базаре.
"Гаты и души" - Варанаси, Индия
Отражение паломников, будто идущих по горизонту в Варанаси, Индия.
"Вечный поток" - Таиланд
Аэрофотосъемка восхода солнца на юге Таиланда.
"Традиция Кукер" - Рила, Болгария
Каждую зиму танцоры в масках, одетые в козьи шкуры, совершают языческие ритуалы. Маски позволяют танцору стать сверхъестественным существом и войти в потусторонний мир, где он прогоняет злых духов старого года и приносит благословение и здоровье новому году. Это многовековая традиция Болгарии. По всей стране насчитывается более 10000 кукер.
"Хороший отдых" - Гувахати, Индия
Послеобеденный сон рыбака.
"Молитва" - Ладакх, Индия
Два маленьких монаха совершают пуджу, или утреннюю молитву, в монастыре Хемис в Ладакхе.
"Существование"
"В рамках существования я нахожусь на перекрестке судьбы, где разворачивается сама суть выбора. Дороги расходятся, каждый путь - симфония обещаний и сказок, приглашающих меня вступить в их повествование".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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