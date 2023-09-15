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Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023

Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023

Автор:
15 сентября 2023 15:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Победитель   конкурс   мир   путешествие   финалист   фотография   
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Ознакомьтесь с результатами конкурса Travel Photography, который проводил журнал The Independent Photographer. "Этим летом мы хотим увидеть снимки, которые передают естество локации во всем великолепии и пробуждают в нас воспоминания. Каким бы ни был объект съемки: улица, портрет, пейзаж. Мы хотим побывать с вами в путешествии!" - таковы были требования жюри. Судейство доверили Стиву Маккарри, автору знаменитой фотографии "Афганская девочка".

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"Танец Голи" - Ямусукро, Кот-д'Ивуар

Голи - традиционный африканский танец и маскарад народа бауле. В течение 24 часов звучит музыка, а танцоры надевают четыре различных типа масок, которые обозначают социальную организацию общества.

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Каждую зиму в Рас-Аль-Хайме погонщики верблюдов заводят их в море, чтобы помыть. Соленая вода помогает избавить животных от паразитов. Купание верблюдов - старая арабская традиция, но она становится все менее распространенной из-за строительства новых отелей и курортов вдоль побережья.


"Восход солнца в Кокс-Базаре" - Бангладеш

В ясный день солнце восходит над рыбным рынком в Кокс-Базаре.

"Гаты и души" - Варанаси, Индия

Отражение паломников, будто идущих по горизонту в Варанаси, Индия.

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Аэрофотосъемка восхода солнца на юге Таиланда.

"Традиция Кукер" - Рила, Болгария

Каждую зиму танцоры в масках, одетые в козьи шкуры, совершают языческие ритуалы. Маски позволяют танцору стать сверхъестественным существом и войти в потусторонний мир, где он прогоняет злых духов старого года и приносит благословение и здоровье новому году. Это многовековая традиция Болгарии. По всей стране насчитывается более 10000 кукер.


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Послеобеденный сон рыбака.

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Два маленьких монаха совершают пуджу, или утреннюю молитву, в монастыре Хемис в Ладакхе.

"Существование"

"В рамках существования я нахожусь на перекрестке судьбы, где разворачивается сама суть выбора. Дороги расходятся, каждый путь - симфония обещаний и сказок, приглашающих меня вступить в их повествование".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победитель   конкурс   мир   путешествие   финалист   фотография   
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