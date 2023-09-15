Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023

Ознакомьтесь с результатами конкурса Travel Photography, который проводил журнал The Independent Photographer. "Этим летом мы хотим увидеть снимки, которые передают естество локации во всем великолепии и пробуждают в нас воспоминания. Каким бы ни был объект съемки: улица, портрет, пейзаж. Мы хотим побывать с вами в путешествии!" - таковы были требования жюри. Судейство доверили Стиву Маккарри, автору знаменитой фотографии "Афганская девочка".