Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award

Перевозка слонов из национального парка Ливонде в национальный парк Касунгу, Малави. Животных вводят в состояние сна, затем с помощью кранов помещают в грузовики, после чего их будят. Все эти манипуляции проводятся с максимальной заботой и уважением к животным и помогают регулировать численность популяций.