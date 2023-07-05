Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award

Объявлены победители третьего этапа конкурса Environmental Photography award, организованного Фондом принца Монако Альбера II. Работы будут представлены на набережной Ларвотто в Монако, а затем отправятся в международное турне.
1-е место в категории "Миры океана". Саймон Бидди, Лос-Ислотес, национальный парк Эспириту-Санто, Мексика, 2022 год
Калифорнийские морские львы находятся под охранным статусом в национальном парке Эспириту-Санто в Мексике. В этом регионе запрещен вылов рыбы, что обеспечивает морских львов богатым рационом, а ограничение человеческой деятельности способствует стабильности их популяции. Единственная угроза - климатический кризис.
Фотографом года в области охраны окружающей среды, а также обладателем 1-го места в категории "Человечество против природы" стал Джаспер Дост, 2021, Габон
Разъяренный слон защищается после того, как его сбил поезд в национальном парке Лопе. Сотрудники парка решили, что слон слишком тяжело ранен и застрелили его. Мясо раздали местным жителям. С уничтожением естественной среды обитания животных конфликты между человеком и дикой природой становятся все более частыми.
Крошечная полярная птихогастрия с куполом в 1 сантиметр.
Каллол Мукхерджи запечатлел снежную бурю в Гималаях на высоте 4267 метров как раз в тот момент, когда стая лазоревых птиц вторглась в пейзаж.
1-е место в категории "Авторы перемен: причины для надежды". Маркус Вестберг, Малави, 2022 год
Перевозка слонов из национального парка Ливонде в национальный парк Касунгу, Малави. Животных вводят в состояние сна, затем с помощью кранов помещают в грузовики, после чего их будят. Все эти манипуляции проводятся с максимальной заботой и уважением к животным и помогают регулировать численность популяций.
2-е место в категории "Авторы перемен: причины для надежды". Томми Тренчард, Буффельсфонтейн, Южная Африка, 2022 год
Студенты Академии криминалистики дикой природы изучают место преступления. Первое в своем роде учебное заведение призвано обучить егерей и других сотрудников природоохранных органов навыкам сбора важнейших судебно-медицинских улик, необходимых для пресечения браконьерства.
2-е место в категории "В лес". Сумья Ранджан Бхаттачария, Амболи, Махараштра, Индия, 2022 год
Деканский полосатый геккон (Cyrtodactylus deccanensis) - эндемик Западных Гат в Индии.
Песец, иногда называемый полярной лисой, часто встречается на Шпицбергене, хотя охота на него ведется уже более двух столетий.
Короткоплавниковая гринда несет своего мертвого детеныша.
2-е место в категории "Человечество против природы". Джакомо д'Орландо, Ява, Индонезия, 2022 год
В феврале 2022 года фотограф Джакомо д'Орландо начал исследовать влияние изменения климата на морские экосистемы и прибрежную среду, показывая, как люди адаптируются к жизни в этих условиях.
Собачья упряжка мчится по тающему льду залива Фробишер в окрестностях Икалуита, Нунавут, Канада, июнь 2022 года.
3-е место в категории "Человечество против природы". Пратик Чорге, Махараштра, Индия, 2019 год
Цистерна для воды объемом 20000 литров заполняется за два часа, а опустошается за пять-семь минут.
Фотография была сделана в водах Кувейта к востоку от острова Карух. Заброшенная нефтяная вышка стала искусственным рифом, привлекающим как дайверов, так и рыбаков.
3-е место в категории "Авторы перемен: причины для надежды". Том Шлезингер, Израиль, 2019 год
Коралловый питомник, известный как "иглу", представляет собой искусственный риф в форме купола. Вот уже 20 лет здесь обитает множество рыб и других морских животных.
"Проследив за самкой ягуара почти целый день на берегу реки, мы вдруг увидели, как она прыгнула в воду и начала бороться с кайманом", - рассказал автор.
Красота Исландии покорила школьников Монако. Мирдальсйёкюдль, четвертый по величине ледник страны, может похвастаться сюрреалистическими пещерами и пейзажами.
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