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Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award

Скорбящая гринда и парящий слон: победители фотоконкурса Environmental Photography award

Автор:
05 июля 2023 15:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Победитель   животные   конкурс   мир   окружающая среда   фотография   
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Объявлены победители третьего этапа конкурса Environmental Photography award, организованного Фондом принца Монако Альбера II. Работы будут представлены на набережной Ларвотто в Монако, а затем отправятся в международное турне.

Калифорнийские морские львы находятся под охранным статусом в национальном парке Эспириту-Санто в Мексике. В этом регионе запрещен вылов рыбы, что обеспечивает морских львов богатым рационом, а ограничение человеческой деятельности способствует стабильности их популяции. Единственная угроза - климатический кризис.

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Разъяренный слон защищается после того, как его сбил поезд в национальном парке Лопе. Сотрудники парка решили, что слон слишком тяжело ранен и застрелили его. Мясо раздали местным жителям. С уничтожением естественной среды обитания животных конфликты между человеком и дикой природой становятся все более частыми.


Крошечная полярная птихогастрия с куполом в 1 сантиметр.


Каллол Мукхерджи запечатлел снежную бурю в Гималаях на высоте 4267 метров как раз в тот момент, когда стая лазоревых птиц вторглась в пейзаж.


Перевозка слонов из национального парка Ливонде в национальный парк Касунгу, Малави. Животных вводят в состояние сна, затем с помощью кранов помещают в грузовики, после чего их будят. Все эти манипуляции проводятся с максимальной заботой и уважением к животным и помогают регулировать численность популяций.


Студенты Академии криминалистики дикой природы изучают место преступления. Первое в своем роде учебное заведение призвано обучить егерей и других сотрудников природоохранных органов навыкам сбора важнейших судебно-медицинских улик, необходимых для пресечения браконьерства.


Деканский полосатый геккон (Cyrtodactylus deccanensis) - эндемик Западных Гат в Индии.


Песец, иногда называемый полярной лисой, часто встречается на Шпицбергене, хотя охота на него ведется уже более двух столетий.


Короткоплавниковая гринда несет своего мертвого детеныша.


В феврале 2022 года фотограф Джакомо д'Орландо начал исследовать влияние изменения климата на морские экосистемы и прибрежную среду, показывая, как люди адаптируются к жизни в этих условиях.


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Цистерна для воды объемом 20000 литров заполняется за два часа, а опустошается за пять-семь минут.


Фотография была сделана в водах Кувейта к востоку от острова Карух. Заброшенная нефтяная вышка стала искусственным рифом, привлекающим как дайверов, так и рыбаков.


Коралловый питомник, известный как "иглу", представляет собой искусственный риф в форме купола. Вот уже 20 лет здесь обитает множество рыб и других морских животных.


"Проследив за самкой ягуара почти целый день на берегу реки, мы вдруг увидели, как она прыгнула в воду и начала бороться с кайманом", - рассказал автор.


Красота Исландии покорила школьников Монако. Мирдальсйёкюдль, четвертый по величине ледник страны, может похвастаться сюрреалистическими пещерами и пейзажами.

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Метки: Победитель   животные   конкурс   мир   окружающая среда   фотография   
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