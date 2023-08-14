Победители конкурса World Sports Photography Awards 2023

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14 августа 2023 12:08
Жюри ежегодной престижной премии World Sports Photography Awards объявило победителей в 24 номинациях. Золотым призером в общем зачете стал Патрик Смит с фотографией игрока в гольф в облаках. Серебро досталось Октавио Пассосу, а бронза - Филу Ноблу. Перед вами лучшие спортивные снимки этого года.
1. Золото в категории "Зимние виды спорта": "Выступление Александры Трусовой", фотограф Эннис Лин
2. Золото в категории "Конный спорт": "Глаза лошади", фотограф миссис Иво
3. Золото в категории "Гимнастика": "Супермен на высокой перекладине", фотограф Том Дженкинс
4. Золото в категории "Регби": "Том де Гланвиль в зачетной зоне", фотограф Боб Брэдфорд
5. Золото в общем зачете: "В облаках", фотограф Патрик Смит
6. Золото в категории "Хоккей": "Разминка", фотограф Кирк Ирвин
7. Золото в категории Бейсбол: "Кетчер", фотограф Говард Лао
8. Золото в категории "Футбол": "Наконец-то мой", фотограф Хесус Альварес Ориуэла
9. Золото в категории "Бокс": "Лети Лети против Конора Уоллеса", фотограф Даррен Бернс
10. Золото в категории "Сквош": "Летающий Колл", фотограф Аарон Гиллонс
11. Золото в категории "Водные виды спорта": "Блеск", фотограф Анна Силадьи
12. Золото в категории "Прочее": "Силуэт скалолаза", фотограф Юлия Роже-Вейер
13. Золото в категории "Баскетбол": "Кэмеронские сумасшедшие", фотограф Эндрю Хэнкок
14. Золото в категории "Боевые искусства": "Силек ланья", фотограф Джеймс Уорд Брин
15. Серебро в общем зачете: "Жюстин Дюпон", Октавио Пассос
16. Золото в категории "Город и экстрим": "На небесах", фотограф Петр Славик
17. Бронза в общем зачете: "Взрыв", фотограф Фил Нобл
18. Золото в категории "Автоспорт": "Пит-стоп", фотограф Бодо Крелинг
19. Золото в категории "Спорткомплексы и виды": "Зрелищный финал", фотограф Ричард Хиткоут
20. Золото в категории "Американский футбол": "Финальный удар", фотограф Кевин Сабитус
21. Золото в категории "Теннис": "Коко Гауфф", фотограф Скотт Барбур
22. Золото в категории "Крикет": "Окруженный", фотограф Филипп Браун
23. Золото в категории "Формула-1": "Гран-при Формулы-1", фотограф Винс Миньотт
24. Золото в категории "Велоспорт": фотограф Хавьер Перейрон
25. Серебро в категории "Боевые искусства": "Фехтование", Павел Бедняков
26. Серебро в категории "Водные виды спорта": "Кэтлин Доусон", фотограф Иэн Макникол
27. Серебро в категории "Атлетика": "Мировые рекорды - моя любимая еда", фотограф Морган Трейси
28. Бронза в категории "Водные виды спорта": "Прыжок с моста в Боснии", фотограф Армин Дургут
29. Серебро в категории "Город и экстрим": "Над солнцем", фотограф Энрик Казинас
30. Бронза в категории "Велоспорт": "Соревнования по маунтинбайку в Новой Зеландии", фотограф Грэм Мюррей
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— переведено специально для fishki.net
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