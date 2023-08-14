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Победители конкурса World Sports Photography Awards 2023

Победители конкурса World Sports Photography Awards 2023

Автор:
14 августа 2023 12:08
Сообщество : Спорт
Метки: Победитель   Спорт   конкурс   мир   премия   фотография   
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Жюри ежегодной престижной премии World Sports Photography Awards объявило победителей в 24 номинациях. Золотым призером в общем зачете стал Патрик Смит с фотографией игрока в гольф в облаках. Серебро досталось Октавио Пассосу, а бронза - Филу Ноблу. Перед вами лучшие спортивные снимки этого года.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победитель   Спорт   конкурс   мир   премия   фотография   
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