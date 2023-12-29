Итоги Budapest International Foto Awards 2023

"Удод, расправив крылья, пролетел по небу, освещённому яркими оттенками восхода. Я видел, как эта птица время от времени хватала добычу в воздухе, а иногда и на земле. Кроме того, каждый раз, когда она ловила добычу, она летела в одном и том же направлении к ближайшему дереву. Тогда-то у меня и возникла идея сфотографировать птицу на фоне светлых и темных сторон, чтобы представить темную и светлую стороны бытия".