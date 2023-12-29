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Итоги Budapest International Foto Awards 2023

Итоги Budapest International Foto Awards 2023

Автор:
29 декабря 2023 16:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: BIFA   Победитель   конкурс   мир   природа   фотография   
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Организаторы международного фотоконкурса Budapest International Foto Awards (BIFA) назвали лучшие работы этого года. Снимки победителей в категории "Природа" переносят нас в чарующие царства, ярко демонстрируя красоту, разнообразие и истинную силу окружающего мира. Присоединяйтесь к нашим поздравлениям и наслаждайтесь коллекцией самых потрясающих фотографий природы!

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"Удод, расправив крылья, пролетел по небу, освещённому яркими оттенками восхода. Я видел, как эта птица время от времени хватала добычу в воздухе, а иногда и на земле. Кроме того, каждый раз, когда она ловила добычу, она летела в одном и том же направлении к ближайшему дереву. Тогда-то у меня и возникла идея сфотографировать птицу на фоне светлых и темных сторон, чтобы представить темную и светлую стороны бытия".


Самка леопарда выглядит рассерженной. Однако это взгляд самки в период течки без самца поблизости.

Солончак Уюни, Боливия. Высохшее солёное озеро в сезон дождей покрывается тонким слоем воды, что делает его самым большим естественным зеркалом на Земле.



Яркое, таинственное и впечатляющее царство медуз.

Сказочная атмосфера цветущих деревьев и пения птиц.

"Я нацелил свой Nikon на подсолнухи. Мне нужны были крупные планы, чтобы показать все эти волоски на цветке. Чтобы получить такую детализацию с расстояния всего в несколько сантиметров, требовалось сделать много экспозиций. В это время муравей, не обращая внимания на фотографа, вошел в кадр. Я думаю, этот снимок объединяет в себе 23 экспозиции".

"Я — фотограф Зола Чен, специализируюсь на морских экосистемах. Я научилась дайвингу и фридайвингу в 2010 году. С тех пор постоянно погружаюсь под воду с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть удивительные экосистемы, а также разнообразную культуру и обычаи на суше".

"На фотографии вы видите спасённого поденко по кличке Роберт. О прошлом пса известно немного, но, вероятно, у него был не самый лучший опыт общения с людьми. Поначалу ему было сложно доверять новому хозяину. Теперь он уже не так подозрительно относится к незнакомцам и во время фотосессии вёл себя уверенно".

"С апреля по июль на Великих равнинах наступает сезон штормов. Торнадо и ливни — обычное явление. Этот снимок был сделан в Западном Техасе в июне 2023 года".

Застывшие пузырьки воздуха у берегов Лофотенских островов.

Цветение редких огненных лилий в Доломитовых Альпах.


Высокие Татры после утреннего ливня.


Природный памятник Киз-Тепеси в районе Наллихан, Турция. Красочные холмы, образовавшиеся 10 млн лет назад, поражают гостей буйством красок.

На закате дюны вокруг пустынного курорта Каср-аль-Сараб становятся пристанищем романтиков, желающих насладиться зрелищем.

Композиция, созданная из лепестков цветов, многократной экспозиции и зеркального отражения.

Африканские слоны находятся под угрозой из-за браконьерства и конфликтов с людьми. Неужели мы можем потерять такое величественное животное?

"Снимок сделан с горы Монблан с видом на деревню Курмайор. Мне казалось, будто я вижу гору Олимп, а там Гефест куёт меч".


Романтическая осень и гора Фудзияма.

"Группа дельфинов медленно повернулась и направилась ко мне. Не знаю, почему они изменили направление, но я был очень рад встрече с ними".

"Серия HERBARIUM EVANESCENTE состоит из 30 фотографий растений и овощей. Я намерен показать личное восприятие природы. Эта деконтекстуализация показывает почти скульптурную красоту форм, текстур, а также увядание, напоминая нам о течении времени и смерти".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: BIFA   Победитель   конкурс   мир   природа   фотография   
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