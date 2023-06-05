Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта

Ольга Бузова посетила Омск и выступила с бесплатным концертом в одном из городских парков. Выступление звезды транслировали на огромном экране и жители города смогли случайно увидеть странное нижнее бельё Бузовой.
Омичам решили сделать подарок и позвали Ольгу Бузову в парк "Вокруг света". На выступлении Бузова порадовала своих поклонников хитами и зажигательными танцами. Во время исполнения песни Бузова танцевала в коротком платье. Это транслировалось на экране. Омичи могли наблюдать нижнее бельё звезды.
Или средства личной гигиены. Теперь в комментариях в профиле звезды ведутся оживленные дискуссии на тему того, бренд каких прокладок она рекламирует.
Также на выступлении Бузова назвала жителей Омска омичанами. "Омичане" были удивлены, ведь до этого момента они были омичами.
Как рассказывает фотокорреспондент "Коммерческих вестей", многие зрители возмутились и засвистели, когда звезда обратилась к ним:
– Привет, омичане!
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Девочка пришла из детского. сада и рассказывает маме:
мы утром попили кисель и пописили...
потом пообедали и снова пописили...
потом у нас был полдник, и мы снова пописили...
Мама спрашивает. И с чего же вы так писили? .
Девочка отвечает: Мальчики из краников, девочки из писек, а МарьяИванна из рыжей мочалки.