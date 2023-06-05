Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта

Также на выступлении Бузова назвала жителей Омска омичанами. "Омичане" были удивлены, ведь до этого момента они были омичами.

Как рассказывает фотокорреспондент "Коммерческих вестей", многие зрители возмутились и засвистели, когда звезда обратилась к ним: