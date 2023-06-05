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Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта

Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта

Автор:
05 июня 2023 11:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   бузова   видео   выступление   интересное   омск   фото   шоу бизнес   
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Ольга Бузова посетила Омск и выступила с бесплатным концертом в одном из городских парков. Выступление звезды транслировали на огромном экране и жители города смогли случайно увидеть странное нижнее бельё Бузовой.

Омичам решили сделать подарок и позвали Ольгу Бузову в парк "Вокруг света". На выступлении Бузова порадовала своих поклонников хитами и зажигательными танцами. Во время исполнения песни Бузова танцевала в коротком платье. Это транслировалось на экране. Омичи могли наблюдать нижнее бельё звезды.

Или средства личной гигиены. Теперь в комментариях в профиле звезды ведутся оживленные дискуссии на тему того, бренд каких прокладок она рекламирует.

Также на выступлении Бузова назвала жителей Омска омичанами. "Омичане" были удивлены, ведь до этого момента они были омичами.

Как рассказывает фотокорреспондент "Коммерческих вестей", многие зрители возмутились и засвистели, когда звезда обратилась к ним: 

– Привет, омичане!


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Метки: Юмор   бузова   видео   выступление   интересное   омск   фото   шоу бизнес   
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31  комментарий
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13k
Antique computer 2 часа назад
Нежули в Омске настолько все безнадежно, что люди идут смотреть на Бузову?
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29k
Григорий 7 минут назад
Омск вообще загадочный город, на концерты Бузовой ходят
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1k
ruslan d 14 минут назад
Сенсация
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2k
Василий Афиногенов 15 минут назад
БУЙ!
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2k
PbIBOK 17 минут назад
Всё в тренде, никакой рекламы...
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1k
Алексей 19 минут назад
Рекламу надо смотреть лучше. Это крылышки! Размер XXXXXXXL.
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1k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
Решили окончательно добить Омск?
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55k
Олег Полчаса назад
это конечно не дрочащий Дзюба, но новость достойная ! Подумать только бузова трусы носит....
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5k
Sanar Полчаса назад
Хер по этой Бузовой по этим неадекватам кто ходит на её типа "концерты", самое главное что концерт БЕСПЛАТНЫЙ, но как бесплатный вроде бы и да, но по факту этим всем клоунам платят из бюджета города все люди которые даже и не пришли. Летела у меня одна группа популярная, сначала скандал подняли что их сотрудники аэропорта заставили пройти досмотр на общих основаниях "Мы же звёзды и приехали к вам с бесплатным концертом", а потом уже в ЗПК чуть не избили по пьяной теме организатора из администрации города, за то что они провели на сцене больше оговоренного времени и хотят больше денег, а он им пытался объяснить что деньги бюджетные и просто так он увеличить гонорар не может. Тогда я узнал о "бесплатных" концертах, группа эта кстати в России больше не выступает чему я даже очень рад.
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13k
Shtoppi 52 минуты назад
всех кто был на концерте этой бузовой, нужно как минимум поставить на пожизненный учет в ПНД, а лучше сразу подвергнуть эвтаназии.
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12k
Проктолог-иллюзионист 53 минуты назад
Из важных новостей: Какая-то тетка назвала омичей омичанами и показала им трусы. Мы следим за развитием событий.
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35k
russger 56 минут назад
Пошли на Бузову, а потом обиделись, что их "Омичане" назвали? Так всё правильно, на концерт омичане и пошли, омичи остались дома
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9k
Мариус 58 минут назад
Признаться, я ожидал худшего

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534
Ivan Shotgun Час назад
Зачетные труселя ))) .
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Бедные Омичи , как у вас мозг то не по плавился от такого давления на психику)))
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15k
Smiley Час назад
Это за что так ненавидят омичан что Бузову позвали?
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68
Anton Smiley Час назад
Был хитрый план заманить Бузову в Омск, а выехать оттуда по определению нельзя. И вся страна бы вздохнула свободно. Один бы только город пострадал
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
может это карательный концерт для правонарушителей =)
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41k
Сергей Час назад
Что может быть под юбкой???
Девочка пришла из детского. сада и рассказывает маме:
мы утром попили кисель и пописили...
потом пообедали и снова пописили...
потом у нас был полдник, и мы снова пописили...
Мама спрашивает. И с чего же вы так писили? .
Девочка отвечает: Мальчики из краников, девочки из писек, а МарьяИванна из рыжей мочалки.
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3k
Капитошка Час назад
Пойти на крнцерт бузовой,надо иметь омские яйца.
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10k
Владимир 2 часа назад
Решили Омичам психику сломать?
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1k
Uganda 2 часа назад
Белое с черным. Однако, она знала на что шла..
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