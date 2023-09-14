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Люди в ловушке. Пожар на верхних этажах жилой многоэтажки в Дагестане охватил 600 кв.м

Люди в ловушке. Пожар на верхних этажах жилой многоэтажки в Дагестане охватил 600 кв.м

Автор:
14 сентября 2023 23:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Махачкала   Семендер   ЧП   взрыв газа   дегестан   жилой дом   пожар   
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В поселке Семендер под Махачкалой после взрыва газа в жилом доме разгорелся сильный пожар. Огонь охватил верхние этажи здания и распространился моментально.

Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Елизарова, 25. Огонь мнновенно охватил и верхний, пятый этаж. Очевидцы публикуют страшные кадры с места событий. Жители охваченных огнем квартир в панике пытаются спастись от огня, некоторые лезут в окна в отчаянной попытке выбраться, слышны крики о помощи:

Обломки стен дома падают на припаркованные автомобили:

Пожарные продолжают бороться с огнём, по-прежнему полыхают несколько квартир, о судьбе их жильцов пока ничего не известно. На месте работают 5 расчётов МЧС и другие оперативные службы.

По состоянию на 23.00 пожар в жилом доме в Семендере удалось локализовать, сообщили местные власти, однако еще продолжает гореть мансардный этаж.
Жильцы эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет, - ообщает RT.

Источник:

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Метки: Махачкала   Семендер   ЧП   взрыв газа   дегестан   жилой дом   пожар   
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2  комментария
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1k
Тимур 2 часа назад
Все проблемы от необразованности алчности населения.
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−1
pilot52 Час назад
А по документом скорее всего здание должно быть на 2 или 3 этажа
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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