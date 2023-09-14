Люди в ловушке. Пожар на верхних этажах жилой многоэтажки в Дагестане охватил 600 кв.м

Пожарные продолжают бороться с огнём, по-прежнему полыхают несколько квартир, о судьбе их жильцов пока ничего не известно. На месте работают 5 расчётов МЧС и другие оперативные службы.

По состоянию на 23.00 пожар в жилом доме в Семендере удалось локализовать, сообщили местные власти, однако еще продолжает гореть мансардный этаж.

Жильцы эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет, - ообщает RT.