Люди в ловушке. Пожар на верхних этажах жилой многоэтажки в Дагестане охватил 600 кв.м

В поселке Семендер под Махачкалой после взрыва газа в жилом доме разгорелся сильный пожар. Огонь охватил верхние этажи здания и распространился моментально.
Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Елизарова, 25. Огонь мнновенно охватил и верхний, пятый этаж. Очевидцы публикуют страшные кадры с места событий. Жители охваченных огнем квартир в панике пытаются спастись от огня, некоторые лезут в окна в отчаянной попытке выбраться, слышны крики о помощи:
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Обломки стен дома падают на припаркованные автомобили:
Пожарные продолжают бороться с огнём, по-прежнему полыхают несколько квартир, о судьбе их жильцов пока ничего не известно. На месте работают 5 расчётов МЧС и другие оперативные службы.
По состоянию на 23.00 пожар в жилом доме в Семендере удалось локализовать, сообщили местные власти, однако еще продолжает гореть мансардный этаж.
Жильцы эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет, - ообщает RT.
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