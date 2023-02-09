"Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки

После взрыва начался пожар. Спасатели эвакуировали 50 жильцов, которых временно разместили в расположенном неподалёку лицее. Есть жертвы.
Около 8 утра по местному времени на улице Линейной в Заельцовском районе раздался мощный взрыв. Ударная волна разнесла межэтажные перекрытия дома. Обрушился третий подъезд пятиэтажки, в котором находилось 15 квартир.
О случившемся губернатор области Андрей Травников сообщил в своём Телеграм-канале. Позже появился еще один пост, в котором глава региона написал об увеличившемся количестве жертв - на данный момент известно о двух погибших. В областном Минздраве также сообщают о шестерых пострадавших.
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места трагедии.
Взрыв услышали жители близлежащих районов, а столб дыма от пожара виден издалека.
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Глава региона сообщил о том, что развернуты все необходимые спасательные работы. На месте ЧП находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф. Все больницы города готовы к приему пострадавших.
Mash сообщает, что за прошедшие сутки жильцы дома дважды жаловались на сильный запах газа, а еще их внимание привлекли подозрительные люди, которые под видом аварийной службы пытались проникнуть в дом якобы для "проверки и устранения". Были ли это реальные специалисты, которых жильцы не пустили в квартиры или многочисленные представители неофициальных контор, якобы проверяющих газовые счётчики, не ясно. О том, что в доме пахнет газом, сегодня сообщал и житель второго подъезда. Буквально за несколько минут до взрыва.
Как сообщает агентство "Интерфакс", заявка от жильцов дома на устранение утечки газа была зафиксирована, и специалисты выезжали на место. Однако либо работа была проведена несвоевременно, либо не в полном объеме. Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку в связи с этим инцидентом.
Предварительная причина, которая привела к трагедии, - утечка газа. Рассматриваются и другие версии. В частности, неисправность газового оборудования. По факту взрыва в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
P.S. По уточненнным данным, одного человека, которого уже записали в погибшие, медикам удалось спасти. В настоящее время открытое горение на месте взрыва газа ликвидировано. Спасатели разбирают завалы.
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Предварительная причина, которая привела к трагедии, - утечка газа. Рассматриваются и другие версии. В частности, неисправность газового оборудования.
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