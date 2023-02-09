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"Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки

"Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки

Автор:
09 февраля 2023 07:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Новосибирск   взрыв газа   видео   завалы   обрушение дома   пожар   фото   
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После взрыва начался пожар. Спасатели эвакуировали 50 жильцов, которых временно разместили в расположенном неподалёку лицее. Есть жертвы.

Около 8 утра по местному времени на улице Линейной в Заельцовском районе раздался мощный взрыв. Ударная волна разнесла межэтажные перекрытия дома. Обрушился третий подъезд пятиэтажки, в котором находилось 15 квартир.


О случившемся губернатор области Андрей Травников сообщил в своём Телеграм-канале. Позже появился еще один пост, в котором глава региона написал об увеличившемся количестве жертв - на данный момент известно о двух погибших. В областном Минздраве также сообщают о шестерых пострадавших.


Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места трагедии.



Взрыв услышали жители близлежащих районов, а столб дыма от пожара виден издалека.



Глава региона сообщил о том, что развернуты все необходимые спасательные работы. На месте ЧП находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф. Все больницы города готовы к приему пострадавших.


Mash сообщает, что за прошедшие сутки жильцы дома дважды жаловались на сильный запах газа, а еще их внимание привлекли подозрительные люди, которые под видом аварийной службы пытались проникнуть в дом якобы для "проверки и устранения". Были ли это реальные специалисты, которых жильцы не пустили в квартиры или многочисленные представители неофициальных контор, якобы проверяющих газовые счётчики, не ясно. О том, что в доме пахнет газом, сегодня сообщал и житель второго подъезда. Буквально за несколько минут до взрыва.



Как сообщает агентство "Интерфакс", заявка от жильцов дома на устранение утечки газа была зафиксирована, и специалисты выезжали на место. Однако либо работа была проведена несвоевременно, либо не в полном объеме. Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку в связи с этим инцидентом.


Предварительная причина, которая привела к трагедии, - утечка газа. Рассматриваются и другие версии. В частности, неисправность газового оборудования. По факту взрыва в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


P.S. По уточненнным данным, одного человека, которого уже записали в погибшие, медикам удалось спасти. В настоящее время открытое горение на месте взрыва газа ликвидировано. Спасатели разбирают завалы.

Источник:

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Метки: Ynews   Новосибирск   взрыв газа   видео   завалы   обрушение дома   пожар   фото   
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7  комментариев
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3k
Radugananebe 39 минут назад
Я не понимаю. Это какая-то закономерность: как зима - так газ взрывается почти каждый день. Если есть утечки, надо в газовые службы обращаться. Ну не за пару же минут образуется такая утечка, чтобы подъезд рухнул.
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167
Михаил 4 минуты назад
Основная причина возгорания и взрыва газа - в том, что газ горюч и взрывоопасен. Не должно быть газа в жилых домах, и всё.
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67
Evgeniy 6 минут назад
Погибший только один! Второго человека преждевременно объявили погибшим его откачали медики.
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2k
Икра ежа 7 минут назад
«Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется», сказано в сообщении СКР.-они там в СКР упоролись совсем?
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6k
Sanar 19 минут назад
Только в Ефремове разгребли и вот Новосиб
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6k
sumrаknn Полчаса назад
их внимание привлекли подозрительные люди, которые под видом аварийной службы пытались проникнуть в дом якобы для "проверки и устранения".

Предварительная причина, которая привела к трагедии, - утечка газа. Рассматриваются и другие версии. В частности, неисправность газового оборудования.

На этом мои полномочия всё
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