"Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки

Как сообщает агентство "Интерфакс", заявка от жильцов дома на устранение утечки газа была зафиксирована, и специалисты выезжали на место. Однако либо работа была проведена несвоевременно, либо не в полном объеме. Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку в связи с этим инцидентом.

Предварительная причина, которая привела к трагедии, - утечка газа. Рассматриваются и другие версии. В частности, неисправность газового оборудования. По факту взрыва в пятиэтажке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

P.S. По уточненнным данным, одного человека, которого уже записали в погибшие, медикам удалось спасти. В настоящее время открытое горение на месте взрыва газа ликвидировано. Спасатели разбирают завалы.