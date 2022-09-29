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Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы

Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы

Автор:
29 сентября 2022 02:00
Сообщество : RealFishki
Метки: латвия   литва   население   прибалтика   различия   страны балтии   эстония   языки   
741
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У нас их называют просто - прибалты. Но между ними есть существенные различия.

Литовцы и латыши - это балтская группа индоевропейской языковой семьи. К славянам они ближе всего, раздел произошёл примерно в начале нашей эры. У литовцев и латышей были и третьи “братья” - пруссы. К VXII веку их полностью ассимилировали немцы.

Литовский и латышский языки разделились примерно в 500-х годах н.э. И если два представителя этих народов начнут общаться друг с другом на родных языках, то никакого понимания не будет. Поэтому если надо что-то обсудить, то говорят или по-русски, или по английски.

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А эстонский язык относится к финно-угорской группе. Ближе всего к ним финны и карелы, их наречия разделились примерно в X-XIII вв. н.э. Так что друг друга они ещё могут кое-как понять.

С численностью населения у всех прибалтов большие проблемы. После развала СССР они стали сокращаться и этот процесс только ускоряется. Часть населения уезжает, другие умирают.

История прибалтов весьма неоднозначна: те же латыши и эстонцы с XIII века были под немецким сапогом. А потом меняли “смотрящих” - на датчан, шведов, поляков и русских. Своих государств у них не было вплоть до 1918 года.

А вот литовцы в XIII веке от немцев отбились и создали Великое княжество литовское, оно раскинулось от Балтики до Чёрного моря. Правда, с управлением там было не очень, поэтому держава быстро слилась с польской Речью Посполитой. Литовцы в ней быстро потерялись.

Что касается религии, то после завоеваний немцами, латышей и эстонцев крестили в католическое христианство. Затем они, вслед за немцами, перешли в лютеранство. Литовцы приняли католичество в XIV веке.

Менталитет прибалтов тоже отличается. Например, эстонцы немногословны, латыши пообщительнее, а литовцы весьма говорливы. Латыши и эстонцы считают себя самыми продвинутыми и приближенными к Европе. Особенно эстонцы, они считают себя северными европейцами, а своей ровней считают финнов и шведов. Литовцы проще и более провинциальны. Хотя с провинциальностью всё в полном порядке и у латышей с эстонцами. Сами себя они просят величать не Прибалтикой, а “странами Балтии”.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: латвия   литва   население   прибалтика   различия   страны балтии   эстония   языки   
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10  комментариев
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24k
albedo 4 часа назад
литовцы в XIII веке от немцев отбились и создали Великое княжество литовское ========================
Во первых - полное название: "Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское"
С государственным языком вплоть до 16 века РУССКИМ (тогдашним русским)

Во вторых - не было в 13 веке такого ОДНОГО народа литовцы - было куча племен.

В третьих - литовцы, как народ, сформировались где то начиная с конца 15 века.
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1k
Vladislav 3 минуты назад
Чухонцы, лабусы.
Да ничем они не отличаются ! Одинаково ненавидят русских при том, что дохрена от нас поимели !
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126k
Аааа 17 минут назад
у них даже национальные костюмы были выдуманы советскими модельерами.
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156
overdrive 22 минуты назад
Ну не согласен, что латыши и литовцы не поймут друг друга.
Я родился и вырос в Литве, знаю литовский язык. В Латвии родня, часто бывал в гостях, латышский язык был на слуху.
Первое впечатление, что латышский язык - это смесь литовского и немецкого языков. Хотя в обоих языках есть и слова, пришедшие из русского языка.

Автор забыл указать, что отличительная черта литовцев - зависть. Даже шутка (а может и не шутка) у них есть - "Лучший праздник для литовца, когда горит дом соседа".
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85k
parallax 2 часа назад
А ещё, в их среде много националистов. Когда служил в СА, у нас был взвод литовцев и один единственный латыш того же призова. Так бедного латыша, литовцы чморили всю службу.
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3k
kca-opa 2 часа назад
От нормальных людей отличаются тем, что [мат]ы они все, в плохом смысле этого слова
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176
Johnny Espoleto 4 часа назад
Да ничем не отличаются- махровые русофобы
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2k
Sam 4 часа назад
...после завоеваний немцами, латышей и эстонцев крестили в католическое христианство...
В Латвии кроме католиков с лютеранами присутствует огромный процент баптистов, всяких адвентистов с пятидесятниками, свидетелей Иеговы и так далее.
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