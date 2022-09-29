Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы

Литовцы и латыши - это балтская группа индоевропейской языковой семьи. К славянам они ближе всего, раздел произошёл примерно в начале нашей эры. У литовцев и латышей были и третьи “братья” - пруссы. К VXII веку их полностью ассимилировали немцы.

Литовский и латышский языки разделились примерно в 500-х годах н.э. И если два представителя этих народов начнут общаться друг с другом на родных языках, то никакого понимания не будет. Поэтому если надо что-то обсудить, то говорят или по-русски, или по английски.