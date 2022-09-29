Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы

У нас их называют просто - прибалты. Но между ними есть существенные различия.
Литовцы и латыши - это балтская группа индоевропейской языковой семьи. К славянам они ближе всего, раздел произошёл примерно в начале нашей эры. У литовцев и латышей были и третьи “братья” - пруссы. К VXII веку их полностью ассимилировали немцы.
Литовский и латышский языки разделились примерно в 500-х годах н.э. И если два представителя этих народов начнут общаться друг с другом на родных языках, то никакого понимания не будет. Поэтому если надо что-то обсудить, то говорят или по-русски, или по английски.
А эстонский язык относится к финно-угорской группе. Ближе всего к ним финны и карелы, их наречия разделились примерно в X-XIII вв. н.э. Так что друг друга они ещё могут кое-как понять.
С численностью населения у всех прибалтов большие проблемы. После развала СССР они стали сокращаться и этот процесс только ускоряется. Часть населения уезжает, другие умирают.
История прибалтов весьма неоднозначна: те же латыши и эстонцы с XIII века были под немецким сапогом. А потом меняли “смотрящих” - на датчан, шведов, поляков и русских. Своих государств у них не было вплоть до 1918 года.
А вот литовцы в XIII веке от немцев отбились и создали Великое княжество литовское, оно раскинулось от Балтики до Чёрного моря. Правда, с управлением там было не очень, поэтому держава быстро слилась с польской Речью Посполитой. Литовцы в ней быстро потерялись.
Что касается религии, то после завоеваний немцами, латышей и эстонцев крестили в католическое христианство. Затем они, вслед за немцами, перешли в лютеранство. Литовцы приняли католичество в XIV веке.
Менталитет прибалтов тоже отличается. Например, эстонцы немногословны, латыши пообщительнее, а литовцы весьма говорливы. Латыши и эстонцы считают себя самыми продвинутыми и приближенными к Европе. Особенно эстонцы, они считают себя северными европейцами, а своей ровней считают финнов и шведов. Литовцы проще и более провинциальны. Хотя с провинциальностью всё в полном порядке и у латышей с эстонцами. Сами себя они просят величать не Прибалтикой, а “странами Балтии”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во первых - полное название: "Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское"
С государственным языком вплоть до 16 века РУССКИМ (тогдашним русским)
Во вторых - не было в 13 веке такого ОДНОГО народа литовцы - было куча племен.
В третьих - литовцы, как народ, сформировались где то начиная с конца 15 века.
Да ничем они не отличаются ! Одинаково ненавидят русских при том, что дохрена от нас поимели !
Я родился и вырос в Литве, знаю литовский язык. В Латвии родня, часто бывал в гостях, латышский язык был на слуху.
Первое впечатление, что латышский язык - это смесь литовского и немецкого языков. Хотя в обоих языках есть и слова, пришедшие из русского языка.
Автор забыл указать, что отличительная черта литовцев - зависть. Даже шутка (а может и не шутка) у них есть - "Лучший праздник для литовца, когда горит дом соседа".
В Латвии кроме католиков с лютеранами присутствует огромный процент баптистов, всяких адвентистов с пятидесятниками, свидетелей Иеговы и так далее.