30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе

В 1980 году продюсеры "Звездных войн" выпустили рождественский альбом. Песню "R2-D2 We Wish You a Merry Christmas" исполнил 17-летний парень, который работал уборщиком на студии звукозаписи. Юным дарованием оказался Джон Бон Джови.