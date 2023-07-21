30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе

Вы когда-нибудь испытывали чувство подавленности цифровым миром, в котором мы живем? Информация проносится мимо нас быстрее, чем сверхзвуковой самолет, гаджеты то и дело обновляются, а профессии меняются, как хамелеон на радуге. Что ж, в этом вихре событий действительно немудрено пропустить что-то интересное. К счастью, в сообществе "Сегодня я узнал" пользователи делятся любопытными фактами, о которых только что узнали сами.