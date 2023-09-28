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20+ наглядных ответов на вопрос "Что будет, если..."

20+ наглядных ответов на вопрос "Что будет, если..."

Автор:
28 сентября 2023 11:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   интересное   люди   мир   фотография   явление   
1790
23

Что будет, если жаба прыгнет в костер? Или в лифте будут кнопки без цифр? Надеемся, хотя бы одна из этих фотографий покажет вам то, чего вы никогда раньше не видели или не знали. Именно такие снимки показывают обыденность с неожиданной стороны.

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"Знакомьтесь, Диего. Он портной с 10-летним опытом. Он специализируется на оверлоке. Любит энчиладас и Доджерс", - гласит надпись.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересное   люди   мир   фотография   явление   
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5  комментариев
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311
Чистый бес 36 минут назад

Натянули Польшу на глобус
Раньше в анекдоте только про глобус Украины говорили...
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10k
Garpia121 8 минут назад
Навряд ли жабка по доброй воле в огонь прыгнула, бедолажка.
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51k
turyst 16 минут назад
Большая часть фотографий, к названию поста отношения не имеют.
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137
Собака У Попа 58 минут назад
Комментарий к фото
А не тот ли это тунец из вчерашней новости?
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