20+ наглядных ответов на вопрос "Что будет, если..."

Что будет, если жаба прыгнет в костер? Или в лифте будут кнопки без цифр? Надеемся, хотя бы одна из этих фотографий покажет вам то, чего вы никогда раньше не видели или не знали. Именно такие снимки показывают обыденность с неожиданной стороны.