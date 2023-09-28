20+ наглядных ответов на вопрос "Что будет, если..."

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Что будет, если жаба прыгнет в костер? Или в лифте будут кнопки без цифр? Надеемся, хотя бы одна из этих фотографий покажет вам то, чего вы никогда раньше не видели или не знали. Именно такие снимки показывают обыденность с неожиданной стороны.
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"Знакомьтесь, Диего. Он портной с 10-летним опытом. Он специализируется на оверлоке. Любит энчиладас и Доджерс", - гласит надпись.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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