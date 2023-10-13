30 худших поступков тех, кого сложно назвать человеком

Мир не может быть только белым или черным. Да, он не радужный, но и не так плох, как показывают в новостях. Однако бывают действительно ужасающие моменты, когда люди совершают поистине страшные вещи. Перед вами вопиющие примеры, подрывающие веру в человечество.
"Мы кормим гусей уже два года. Нам было невыносимо видеть, как страдает гусыня. Она подошла к нам и показала на разбитое яйцо".
2. "Прошлой ночью кто-то разбил тыкву моей дочери. Когда она ушла в школу, я провел операцию. Франкентыква жива!"
8. В индийском штате Керала 15-летняя беременная слониха зашла в деревню в поисках пищи. Ей дали ананас, наполненный петардами. Раненое животное зашло в реку, чтобы облегчить свои страдания и там же и скончалось
13. Браконьеры перевозят желтохохлых какаду, находящихся под угрозой исчезновения, в пластиковых бутылках
В период с 1980 по 1992 гг. было вывезено более 100000 особей, а современная популяция, как полагают, составляет менее 7000 птиц.
17. Полиция Эшвилла разрушает медпункт протестующих, протыкает бутылки с водой и опрокидывает столы с провизией
22. Дополнительное пространство вокруг парковок для инвалидов было придумано не просто так
24. Ученики бросили арендованные велосипеды в кусты, не удосужившись поставить их в отведенное место в 3 метрах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в аэропорте уже после всех регистраций и пр. (т.е. пару часов стояния и беготни) в зоне ожидания на посадку было негде сесть, хотя много кто там на сиденьях вообще лежал, занимая по 3-4 места. Или так: буквально сидит уставший чел прям на полу, а ровно напротив него сидит яжотец/яжмать рядом со спящим ребенком лет более 10.