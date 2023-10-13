30 худших поступков тех, кого сложно назвать человеком

Мир не может быть только белым или черным. Да, он не радужный, но и не так плох, как показывают в новостях. Однако бывают действительно ужасающие моменты, когда люди совершают поистине страшные вещи. Перед вами вопиющие примеры, подрывающие веру в человечество.