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30 худших поступков тех, кого сложно назвать человеком

30 худших поступков тех, кого сложно назвать человеком

Автор:
13 октября 2023 12:39
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   вред   жестокость   животные   люди   мир   
2397
31

Мир не может быть только белым или черным. Да, он не радужный, но и не так плох, как показывают в новостях. Однако бывают действительно ужасающие моменты, когда люди совершают поистине страшные вещи. Перед вами вопиющие примеры, подрывающие веру в человечество.

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"Мы кормим гусей уже два года. Нам было невыносимо видеть, как страдает гусыня. Она подошла к нам и показала на разбитое яйцо".


В период с 1980 по 1992 гг. было вывезено более 100000 особей, а современная популяция, как полагают, составляет менее 7000 птиц.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   вред   жестокость   животные   люди   мир   
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13  комментариев
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну все понятно, не просто так... но фото постановочное или они прост тупые... можно же было высадить инвалида не заезжая на узкое парковочное место)
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251
Мандалай Иванович dima423 Час назад
Комментарий к фото
Инвалид мог быть водителем.
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3k
Роман 6 минут назад
недавно взбесило:
в аэропорте уже после всех регистраций и пр. (т.е. пару часов стояния и беготни) в зоне ожидания на посадку было негде сесть, хотя много кто там на сиденьях вообще лежал, занимая по 3-4 места. Или так: буквально сидит уставший чел прям на полу, а ровно напротив него сидит яжотец/яжмать рядом со спящим ребенком лет более 10.
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47
Karvins 20 минут назад
Больше всего мне жалко животных которые при просьбе о помощи или доверии к людям страдают от тупости и жестокости людей...
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959
Darki 40 минут назад
К 16.Даже мне как то стыдно что это чмо на Мерседесе с Краснодарского края,где я живу.
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1k
MС Chungachanga 42 минуты назад
Комментарий к фото
Личинки потреблядей!
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22k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Комментарий к фото
Тяжело смотреть на такое. Но эта боль, и эмпатия к чужому горю, говорит о том что мы живы, и остаемся людьми!
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20k
Александр Час назад
Таких уродов отловить и сослать в специальную резервацию, пусть терпят друг друга.
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2k
Оксид Бетона Час назад
ЧХЧ - как расшифровывается? тольно не нужно говорить, что четыре на четыре
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