Что писали в старых газетах, начиная с 1900-х

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В Российской империи пресса имела огромное значение. Различная периодика выходила почти во всех городах. Печатали там и новости, и рекламу, и различные объявления, и афиши. Просматривая заметки кажется, что почти с тех пор ничего не изменилось, темы всё те же. Давайте посмотрим, что тогда интересовали людей.
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