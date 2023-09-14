Что писали в старых газетах, начиная с 1900-х

FISHKINET
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон Забавный финал поединка трансгендера с девушкой Забавный финал поединка трансгендера с девушкой "Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать "Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!":... Классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим Классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс! Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс! Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть Реклама Bentley с блондинкой породила массовые пародии. В роли люксового авто теперь Citroën, МАЗ, ЗИЛ, БТР и "Мотолыга" Реклама Bentley с блондинкой породила массовые пародии. В роли... Продажа авто: все круги ада Продажа авто: все круги ада ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало в 18 раз ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало... В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной программе нового предмета о сексе В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, получит 31 миллион рублей компенсации Пенсионер Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за убийство,... Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк Забавные киноляпы, которые пропустили при монтаже Забавные киноляпы, которые пропустили при монтаже Помните, что стремление к абсолютному порядку и чистоте — рипофобия Помните, что стремление к абсолютному порядку и чистоте — рипофобия Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы Законотворцы предложили лишать прав за неоплаченные штрафы Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45 Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45 В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их машина съехала с дороги в наполненный водой кювет В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их...
Что писали в старых газетах, начиная с 1900-х

Что писали в старых газетах, начиная с 1900-х

Автор:
14 сентября 2023 12:52
Метки: 1900   Прошлое   газеты   газеты российской империи   история   старые газеты   
1747
14

В Российской империи пресса имела огромное значение. Различная периодика выходила почти во всех городах. Печатали там и новости, и рекламу, и различные объявления, и афиши. Просматривая заметки кажется, что почти с тех пор ничего не изменилось, темы всё те же. Давайте посмотрим, что тогда интересовали людей.

×
×

4

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 1900   Прошлое   газеты   газеты российской империи   история   старые газеты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
· · 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57161



Другие посты автора
Популярное
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на концерте Басты
«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят тех, кто побывал на...
Набирающие популярность
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#в мире#ДТП#животные#дети#позитив#шоу бизнес#Китай#Спасение
#автомобили#Прикол#интересное#интересно#авто аварии#люди#Москва#новости#Разное#девушки
#фото#машина#подборка#аварии#Автовсячина#Россия#знаменитости#полиция#Девушка#Мемы
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Самые знаменитые лошади Самые знаменитые лошади 21&nbsp;историческая фотография в&nbsp;цвете 21 историческая фотография в цвете Жуткая история девушки, "одержимой демонами" Жуткая история девушки, "одержимой демонами" Самые первые компьютерные игры Самые первые компьютерные игры Женщины-мафиози, не уступавшие мужчинам в суровости Женщины-мафиози, не уступавшие мужчинам в суровости

На что жалуетесь?

Вернуться