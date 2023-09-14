Что писали в старых газетах, начиная с 1900-х

В Российской империи пресса имела огромное значение. Различная периодика выходила почти во всех городах. Печатали там и новости, и рекламу, и различные объявления, и афиши. Просматривая заметки кажется, что почти с тех пор ничего не изменилось, темы всё те же. Давайте посмотрим, что тогда интересовали людей.