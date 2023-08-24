Самые знаменитые лошади

Он был верным другом Александра Македонского, а царь в его честь даже назвал город, ныне носящий имя Джалалпур. Он находится в провинции Пакистана.

Македонский и Буцефал познакомились, когда будущему царю было 12 лет. Конь был с характером и ещё никому не удавалось его оседлать, даже отцу Александра, которому, собственно, и был подарен этот конь. Пронаблюдав за Буцефалом мальчик понял, что тот боится теней, отбрасывающих всадниками и развернул коня мордой к солнцу. Буцефал начал двигаться, а Александр бежал рядом с ним и только когда конь спокойно задышал, взлетел ему на спину. Вот так и началась их крепкая дружба.

Буцефал прошёл со своим хозяином через многие битвы, а когда стал уже старым, его перевозили в походах на специальной повозке построенной для него. Погиб Буцефал героически, так же как и жил - в очередном сражении Александра.



