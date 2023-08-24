Самые знаменитые лошади

Уже несколько веков подряд лошади существуют бок о бок с человеком. О них снимают кино, пишут книги и посвящают им песни.
А ведь среди них есть и довольно известные представители, которые прославили себя и своих владельцев. Вот несколько лошадей, про которых знает почти весь мир.
Самая крошечная в мире лошадка родилась в Южной Каролине в 1973 году.
Жеребца назвали Маленькой Тыквой и он из редчайшей породы маленьких лошадей Фалабелла. Будучи взрослым, Тыковка был ростом 35 см в холке и весил всего 9,7 кг.
Он был верным другом Александра Македонского, а царь в его честь даже назвал город, ныне носящий имя Джалалпур. Он находится в провинции Пакистана.
Македонский и Буцефал познакомились, когда будущему царю было 12 лет. Конь был с характером и ещё никому не удавалось его оседлать, даже отцу Александра, которому, собственно, и был подарен этот конь. Пронаблюдав за Буцефалом мальчик понял, что тот боится теней, отбрасывающих всадниками и развернул коня мордой к солнцу. Буцефал начал двигаться, а Александр бежал рядом с ним и только когда конь спокойно задышал, взлетел ему на спину. Вот так и началась их крепкая дружба.
Буцефал прошёл со своим хозяином через многие битвы, а когда стал уже старым, его перевозили в походах на специальной повозке построенной для него. Погиб Буцефал героически, так же как и жил - в очередном сражении Александра.
Почти два века (начиная с 1846 года) этого гигантского мерина тяжеловозной породы шайр вспоминают коневоды. Уже к четырём своим годам, что для лошади ещё почти подростковый возраст, Самсон вырос до 2 метров и 20 см. Весил в тот момент этот "крошечка" полторы тонны.
Он до сих пор остаётся самой крупной лошадью в мире.
Пока что никто не смог пережить мерина кливлендской гнедой породы. Обычно лошади живут в среднем 25-30 лет, а вот Билли дожил до 62! И это при том, что он ежедневно тяжело трудился - перевозил на буксире грузовые судна. Это было распространено в 1700-х годах Англии.
Есть только одна литография Билли, сделанная за пару лет до его смерти (1820 год). Череп этого коня хранится в музее Манчестера, а чучело головы показывается в музее Белфорда.
У этого коня титул "Лошадь века" и именно благодаря ему появилась лошадиная премия за скорость. 23 года Эклипс выступал на скачках и никому не удалось ему победить. Он получил 11 "Королевских чаш", которые вручают самым лучшим и быстроногим лошадям Англии. Никому не удалось получить столько наград, а ведь когда он родился специалисты предрекли ему отсутствие перспектив в конном спорте из-за малого роста. Но Эклипс был вынослив, его сердце весило 6 кг 300 гр. И сегодня, у Ньюмаркетского ипподрома стоит его бронзовый монумент.
Он был хорошим конём, отлично выступал на скачках, но вот всемирно известным стал благодаря своему хозяину - Юлию Цезарю. Эксцентричный правитель был известен своими странными выходками, поэтому никого не удивляло, что тот построил для Инцитатуса конюшню из мрамора, поставив туда кормушки слоновой кости. У него была пурпурная попона из дорогой ткани и украшение из драгоценных камней.
Ну а затем Инцитатус стал римским гражданином, "женился", Цезарь подарил ему дом и... сделал сенатором. Конь даже заседания посещал. Конь вот-вот должен был получить статус консула, но Юлия Цезаря убили.
Все девушки в те времена наверняка завидовали Линусу. Он был прямым потомком дикой орегонской длинноволосой лошади и был отличным представителем этой, уже несуществующей, породы.
Его грива была длиной 4 метра 27 см, а роскошный хвост - 3 метра 66 см. Туловище Линуса было каштанового цвета, а хвост и грива золотисто-льняного. Хозяева продали коня в передвижной цирк, где он в любом городе имел сногсшибательный успех.
Линусу было непросто, ведь его гриву и хвост часами расчёсывали, чтобы потом заплести в красивые пучки. К сожалению, Линус прожил всего 10 лет - в 1894 году его убило молнией.
Он был олимпийской легендой Советского Союза. Известные художники писали его, Абсент принял участие в съёмках документального фильма про себя, про него была написана книга.
Ахалтекинец вороного окраса 18 лет отдал советскому спорту, а сегодня про него знает весь мир и его прозвали "Чёрный лебедь".
Абсент в 1960 году получил первое в золото (на Олимпийских играх) в истории конного спорта Советского Союза.
Он получил бронзу в Токио в 1964 году, стал семикратным чемпионом выездки СССР и лучшей спортивной лошадью мира в 1968 году. А его отец был не менее прославленным - настоящая звезда конкура, любимец Жукова, на котором он принимал Парад победы 1945 года. Именно отец Абсента стал участником конного пробега Ашхабад-Москва в 1935 году: 34 всадника из Туркменистана за 84 дня прошли по каракумским пескам 4300 км.
Абсент, по ошибке работников конезавода, чуть не был отправлен на живодёрню, но его успели спасти и он спокойно и мирно прожил до конца своих дней на конезаводе в Иссык-Куле.
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