Жуткая история девушки, "одержимой демонами"

По США в 1920-х годах разлетелась история о сеансах экзорцизма, проводимых над Анной Экланд. Рассказы о том, что она выла как дикий зверь, парила в воздухе, нападала на священника, шипела и корчилась, гуляли из дома в дом.
При соприкосновении с освящённой водой лицо Анны скорчилось, живот стал каменным на ощупь, а губы вспухли до ужасных размеров. Она говорила на польском, итальянском языках, а также на иврите и латыни. Девушку беспрестанно рвало. Что же случилось?
23 марта 1882 года в Марафоне (Висконсин) в семье немецких эмигрантов родилась Анна Экланд. Отцом её был не самый благополучный человек - он много пил и изменял своей жене. Он был противником католицизма, но так как мама девушки была католичкой, то Анна была выращена в этой религии. Отец, кстати, даже на смертно одре, перед священником, продолжал, как он это и делал всю жизнь, высмеивать религию и насмехаться над священником. Даже последние слова его были полны ненависти и желчи.
Уже в 14 Анна начала проявлять весьма странно: стоило ей переступить порог церкви, как девушке становилось плохо. Как-то раз, после причастия, Анну вырвало. Любые священные предметы вызывали у неё агрессию и в церковь она ходить прекратила.
Анна отгородилась от людей, впала в депрессию. Также, у Анны была тётя Мина, про которую все говорили, что она ведьма. Она была любовницей отца девушки и, будто бы, наложила на неё проклятье, когда та вошла в подростковый возраст. Ох, уж эти слухи. Но то, что дама увлекалась чёрной магией - это было точно.
Несколько лет Экланд ходила по врачам, пыталась найти рациональное объяснение своим неврозам и периодическим галлюцинациям. Она не придумала другого выхода и решила обратиться в церковь поблизости. После долгих исследований, церковь официально признала её одержимой. Тут и возник Теофил Ризингер, священник.
18 июня 1912 года Ризигер провёл первый сеанс экзорцизма для Анны. Женщина говорила одновременно на разных языках, которые ей просто неоткуда было узнать. Она не просто говорила на них, но и понимала польский и итальянский. Она очень буро реагировала на чтение молитв, но вроде бы избавление от дьявола прошло успешно.
Но в 1928 году к Теофилу пришли с просьбой о проведении второго обряда, уже не дома, а в монастыре. 17 августа Анну доставили в монастырь Эрминга, сохраняя при этом повышенную секретность. Как только женщину привезли в назначенное место, то у неё тут же начали приступы ярости, она шипела как кошка, отказывалась есть. При том, что в "здравом уме" она выражала полную готовность на избавление от дьяволов внутри. Было проведено три сеанса экзорцизма. Они были долгими, по неделе. Всего её пребывание в монастыре продлилось до конца декабря 1928 года.
Экланд привязывали к кровати, чтобы у неё не было возможности пошевелиться и раздеться. Ризингер начал читать молитвы и после начала процесса Анна плотно закрыла глаза и не открывала их до конца сессии. Очевидцы говорили, что женщина летала по комнате, замирая, будто бы гравитация просто перестала на неё действовать.
Она выла, её рвало, Анна испражнялась в каких-то чудовищных количествах. Тело меняло цвет, живот был твёрдым, губы и глаза страшно опухали. Монахини составили график дежурства при одержимой, потому что рыки и стенания, порой, длились по нескольку часов и выдержать это было непросто.
В перерывах между сеансами Экланд страдала ночными кошмарами, но с началом третьей сессии экзорцизма, все "демоны" её стали ослабевать. И 23 декабря она вновь взлетела к потолку, прорычала имена тех демонов, что, якобы, владели ей и обессиленно опустилась на кровать. В комнате остался только чудовищный запах и тело несчастной женщины на кровати.
Экономка священника рассказала в своих воспоминаниях:
"Я была свидетельницей почти всего периода экзорцизма по делу об одержимости Эрлинга и могу правдиво сказать, что факты, упомянутые в "Изгони сатану", верны. Некоторые сцены были даже более страшными, чем описано в брошюре. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что дьяволы присутствовали там, и я никогда не забуду эти ужасные сцены, мерзкие, грязные и грязные, пока я жива"
Она провела ещё четыре месяца в монастыре, после чего вернулась домой. Она спокойно ходила в церковь и остаток своих дней она прожила спокойно, без эксцессов. И голоса в голове больше её не беспокоили. Анна Экланд спокойно ушла из жизни 9 ноября 1941 года.
Источник:
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Сейчас ТОЧНО 21 век на дворе???
Почти - я видел телекинез (долбанутая через пару метров пнула собеседника так, что он свалился со стула, но её собеседник был пьян ещё более, чем она). Но не более того.