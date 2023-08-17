Жуткая история девушки, "одержимой демонами"

23 марта 1882 года в Марафоне (Висконсин) в семье немецких эмигрантов родилась Анна Экланд. Отцом её был не самый благополучный человек - он много пил и изменял своей жене. Он был противником католицизма, но так как мама девушки была католичкой, то Анна была выращена в этой религии. Отец, кстати, даже на смертно одре, перед священником, продолжал, как он это и делал всю жизнь, высмеивать религию и насмехаться над священником. Даже последние слова его были полны ненависти и желчи.

Уже в 14 Анна начала проявлять весьма странно: стоило ей переступить порог церкви, как девушке становилось плохо. Как-то раз, после причастия, Анну вырвало. Любые священные предметы вызывали у неё агрессию и в церковь она ходить прекратила.



Анна отгородилась от людей, впала в депрессию. Также, у Анны была тётя Мина, про которую все говорили, что она ведьма. Она была любовницей отца девушки и, будто бы, наложила на неё проклятье, когда та вошла в подростковый возраст. Ох, уж эти слухи. Но то, что дама увлекалась чёрной магией - это было точно.

Несколько лет Экланд ходила по врачам, пыталась найти рациональное объяснение своим неврозам и периодическим галлюцинациям. Она не придумала другого выхода и решила обратиться в церковь поблизости. После долгих исследований, церковь официально признала её одержимой. Тут и возник Теофил Ризингер, священник.



