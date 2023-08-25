Самые первые компьютерные игры

В 1962 году вышла игра намного круче. Её разработал Стив Рассел, бостонский программист. Суть игры была в битве двух космических кораблей. Игроки управляют ими при помощи двух геймпадов, а выпустили Spacewar! на компьютере PDP-1. Spacewar! и этот компьютер были созданы в Массачусетском технологическом университете.

У космических кораблей был ограниченный боекомплект и топливо, а сами игроки могли убегать от выстрелов и стрелять сами. Spacewar! стала самой первой популярной игрой, её включили в десять самых значимых игр в истории, но вот она не принесла Расселу абсолютно никакой материальной выгоды.