Самые первые компьютерные игры

Тетрис, кстати, ошибочно называют первой видеоигрой. Он несомненно стал революцией в области видеоигр, но первые игры появились задолго до него. Есть две игры, которые заслуженно делят первое место: Spacewar! и Tennis for Two. Первую чаще называют в качестве пионера видеоигр, но вторая вышла за несколько лет до Spacewar!. Spacewar! была более распространена, а вот Tennis for Two была экспериментом, разработанным для выставки.