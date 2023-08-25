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Самые первые компьютерные игры

Самые первые компьютерные игры

Автор:
25 августа 2023 16:37
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Прошлое   игры   игры на пк   интересное   история   компьютер   факты   
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Сейчас сложно представить мир без игр на ПК, на консолях, на мобильных телефонах. Наверное у каждого из нас есть хотя бы одна любимая игра, а то и не одна. Мы так отдыхаем, переключаемся, а некоторые игры уже стали напоминать полноценные фильмы, сюжетом которых можно управлять. Игры есть для детей и взрослых.

В играх можно учиться, объединяться, если игры парные. Учёные США начали работать над первым моделированием в 1940-х, а уже в 1952 году Александром Дугласом была разработана компьютерная версия "крестиков-ноликов". Её назвали ОХО и он представил игру в Кембридже, когда защищал свою докторскую диссертацию на тему взаимодействия человека с ЭВМ.


Тетрис, кстати, ошибочно называют первой видеоигрой. Он несомненно стал революцией в области видеоигр, но первые игры появились задолго до него. Есть две игры, которые заслуженно делят первое место: Spacewar! и Tennis for Two. Первую чаще называют в качестве пионера видеоигр, но вторая вышла за несколько лет до Spacewar!. Spacewar! была более распространена, а вот Tennis for Two была экспериментом, разработанным для выставки.


Её разработал физик Уильям Хигиботам в 1958 году всего за несколько часов, чтобы показать игру гостям Брукхейвенской лаборатории, когда там проходила выставка.
Игра была рассчитана на двоих и она была не просто первая, а ещё и первая многопользовательская. Платформой для неё стал осциллограф. Всё что было на экране - это короткая линия, изображавшая сетку и светящийся мяч, а управление было при помощи двух контроллеров.
Хигиботам не отнёсся к своему детищу серьёзно, даже несмотря на очевидный успех Тennis for Two и даже решил не оформлять на неё патент. Ну а через время осциллограф, где была игра, отдали на другие нужды лаборатории.

В 1962 году вышла игра намного круче. Её разработал Стив Рассел, бостонский программист. Суть игры была в битве двух космических кораблей. Игроки управляют ими при помощи двух геймпадов, а выпустили Spacewar! на компьютере PDP-1. Spacewar! и этот компьютер были созданы в Массачусетском технологическом университете.

У космических кораблей был ограниченный боекомплект и топливо, а сами игроки могли убегать от выстрелов и стрелять сами. Spacewar! стала самой первой популярной игрой, её включили в десять самых значимых игр в истории, но вот она не принесла Расселу абсолютно никакой материальной выгоды.

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Метки: Прошлое   игры   игры на пк   интересное   история   компьютер   факты   
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Corvus Corax 48 минут назад
Убого.
Не, я понимаю, аффторка слишком молода, чтобы знать... Осциллографы - еще не компьютерные игры... а компьютерные игры появились ой как задолго до тетриса...
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