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Белла Хадид снялась в инопланетной кампании модного бренда

Белла Хадид снялась в инопланетной кампании модного бренда

Автор:
14 сентября 2023 07:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Белла Хадид   ИИ   бренд   в мире   искуственный интеллект   киборг   фотосессия   
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Американская модель Белла Хадид снялась в образе киборга для осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs. Кампания вдохновлена искусственным интеллектом.

Вот уже год как из каждого утюга мы слышим про искусственный интеллект и видим какими темпами он развивается. Оказалось, что футуристичное будущее ближе, чем все мы думали.

Модельер Марк Джейкобс очень вдохновился темой ИИ и создал фантастическую коллекцию для бренда Heaven by Marc Jacobs. Главной звездой кампейна стала супермодель Белла Хадид, представшая в образе киборга. Крайне необычно её видеть в таком непривычном образе!

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Бренд Heaven представил свою осеннюю коллекцию, посвящённую искусственному интеллекту

Heaven — это одна из концептуальных линий бренда Marc Jacobs. Юный бренд начал своё существование всего два года назад. Вдохновением для создания одежды Heaven послужили подростковые мечты и люди, которые себя ощущают не такими, как все.

Белла Хадид стала лицом рекламной компании бренда

Это одна из первых съёмок звезды после нескольких месяцев борьбы с болезнью Лайма

И стоит заметить, что выглядит эта съёмка впечатляюще

Белла в парике, как и лысая Белла, создают весьма неоднозначное впечатление

Автором этих футуристичных снимков стала модный фотограф Карлейн Якобс

Карлейн сняла Беллу так, как снимают немногие: обезличивание и нарочитое подчёркивание женственности, уязвимость обнажённого тела и сила стальных элементов. Поистине уникальная съёмка!

А за стилизацию съёмки отвечал британский дизайнер Даниэль Эмерсон

Общими усилиями команда сумела не только красиво показать новую коллекцию, но и погрузить нас в будущее, которое уже наступило

Источник:

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Метки: Белла Хадид   ИИ   бренд   в мире   искуственный интеллект   киборг   фотосессия   
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3  комментария
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Sapsan Полчаса назад
Кто такая Хадид? Зачем нам это инфа? Кто и зачем таким маниакальным упорством вкладывает посты про каких-то чучундр?
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Александр Шевченко 15 минут назад
Классно, хоть и "холодные" фото. Спасибо автору.
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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