Белла Хадид снялась в инопланетной кампании модного бренда

Вот уже год как из каждого утюга мы слышим про искусственный интеллект и видим какими темпами он развивается. Оказалось, что футуристичное будущее ближе, чем все мы думали.

Модельер Марк Джейкобс очень вдохновился темой ИИ и создал фантастическую коллекцию для бренда Heaven by Marc Jacobs. Главной звездой кампейна стала супермодель Белла Хадид, представшая в образе киборга. Крайне необычно её видеть в таком непривычном образе!