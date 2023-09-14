Белла Хадид снялась в инопланетной кампании модного бренда

Американская модель Белла Хадид снялась в образе киборга для осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs. Кампания вдохновлена искусственным интеллектом.
Вот уже год как из каждого утюга мы слышим про искусственный интеллект и видим какими темпами он развивается. Оказалось, что футуристичное будущее ближе, чем все мы думали.
Модельер Марк Джейкобс очень вдохновился темой ИИ и создал фантастическую коллекцию для бренда Heaven by Marc Jacobs. Главной звездой кампейна стала супермодель Белла Хадид, представшая в образе киборга. Крайне необычно её видеть в таком непривычном образе!
Бренд Heaven представил свою осеннюю коллекцию, посвящённую искусственному интеллекту
Heaven — это одна из концептуальных линий бренда Marc Jacobs. Юный бренд начал своё существование всего два года назад. Вдохновением для создания одежды Heaven послужили подростковые мечты и люди, которые себя ощущают не такими, как все.
Белла Хадид стала лицом рекламной компании бренда
Это одна из первых съёмок звезды после нескольких месяцев борьбы с болезнью Лайма
И стоит заметить, что выглядит эта съёмка впечатляюще
Белла в парике, как и лысая Белла, создают весьма неоднозначное впечатление
Автором этих футуристичных снимков стала модный фотограф Карлейн Якобс
Карлейн сняла Беллу так, как снимают немногие: обезличивание и нарочитое подчёркивание женственности, уязвимость обнажённого тела и сила стальных элементов. Поистине уникальная съёмка!
А за стилизацию съёмки отвечал британский дизайнер Даниэль Эмерсон
Общими усилиями команда сумела не только красиво показать новую коллекцию, но и погрузить нас в будущее, которое уже наступило
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