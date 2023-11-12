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В Италии лев сбежал из цирка и спокойно гулял по городу

В Италии лев сбежал из цирка и спокойно гулял по городу

Автор:
12 ноября 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Италия   животные   интересное   лев   фото   цирк   
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Некоторые местные жители обрадовались, что льву удалось выбраться на свободу.

По итальянскому городу Ладисполи прогуливался лев, сбежавший из цирка. Об этом сообщил мэр города Алессандро Грандо в социальной сети X.

Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения.

Жители города были шокированы, увидев крупного взрослого льва на улицах городка. Итальянцы снимали его на видео и выкладывали это в социальные сети.

Многие жители Италии порадовались тому, что дикому животному удалось выбраться из плена. Но некоторые итальянцы вышли из домов, достав ружья, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету il Messaggero.

Спустя шесть часов сотрудники цирка и полицейские смогли усыпить льва, выстрелив в него шприцем со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов.

Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка, — заявил Грандо.

Мэр города выразил надежду, что инцидент заставит общество пересмотреть отношение к использованию хищников в цирках.

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Метки: Видео   Италия   животные   интересное   лев   фото   цирк   
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Lexx 2 часа назад
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 39 минут назад
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MPEG-8 56 минут назад
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