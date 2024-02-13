Дизайнер создаёт игрушки и куклы для взрослых

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Дизайнер из Москвы - Ниджат Гусейнов (с ником Nidzhat) - стал популярным в соцсетях, когда придумал забавные куклы по типам людей с Патриков.
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2. Теперь он выпускает не только куклы-типажи, знакомые абсолютно всем, но и надувные игрушки, целые домики
4. Идея так понравилась пользователям, что дизайнер продолжает придумывать всё новых и хорошо знакомых всем персонажей и дальше
7. Разные компании заинтересовали творчеством парня, поэтому он уже выпустил коллекционные фигурки для коллабораций с различным российскими брендами
16. Одна из самых популярных игрушек, после которой и начался путь дизайнера к известности
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