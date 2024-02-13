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Дизайнер создаёт игрушки и куклы для взрослых

Дизайнер создаёт игрушки и куклы для взрослых

Автор:
13 февраля 2024 12:27
Сообщество : Юмор
Метки: Nidzhat   Игрушки   дизайнер   куклы для взрослых   соцсети   творчество   
1511
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Дизайнер из Москвы - Ниджат Гусейнов (с ником Nidzhat) - стал популярным в соцсетях, когда придумал забавные куклы по типам людей с Патриков.

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Метки: Nidzhat   Игрушки   дизайнер   куклы для взрослых   соцсети   творчество   
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5  комментариев
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128k
Аааа Час назад
И кто это покупает за такие деньги? Хипстеры, жрущие крутоны?
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19
xxGbps Полчаса назад
А для какого рынка это выпускается?
Смутило предупреждение в верхнем правом углу.
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3k
Шапкин Час назад
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Лютый пи...ц
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Спелая кукурузинка

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