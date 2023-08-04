15 человек, которые навели в салоне красоту, а так и не скажешь

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Мы все хотим выглядеть красиво. И в этом нет ничего постыдного. Конечно, некоторые из нас могут отдавать предпочтение естественной внешности, в то время как другие вовсю стараются себя улучшить с помощью макияжа. Но это не всегда получается, ведь существует огромная разница между тем, чего вы хотите, и тем, что представляет мастер салона красоты. Взгляните!
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