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15 человек, которые навели в салоне красоту, а так и не скажешь

15 человек, которые навели в салоне красоту, а так и не скажешь

Автор:
04 августа 2023 23:05
Сообщество : Юмор
Метки: Не скажешь   Салон   красиво   красота   люди   макияж   разница   
1074
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Мы все хотим выглядеть красиво. И в этом нет ничего постыдного. Конечно, некоторые из нас могут отдавать предпочтение естественной внешности, в то время как другие вовсю стараются себя улучшить с помощью макияжа. Но это не всегда получается, ведь существует огромная разница между тем, чего вы хотите, и тем, что представляет мастер салона красоты. Взгляните!

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Метки: Не скажешь   Салон   красиво   красота   люди   макияж   разница   
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1  комментарий
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Мочи свиней! 19 минут назад
Страшна баба, когда её никто не хочет.
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