Жизнь в розовом цвете: как Андресса Дамиани превратила себя в живую куклу

Девочки с детства мечтают ходить в платьях, как принцессы, а также выглядеть столь же уточненными и идеальными, как Барби. А вот к чему это приводит во взрослой жизни - давайте узнаем.
Андресса Дамиани выросла в небольшом бразильском городе Блуменау. В детстве она была обычным активным ребёнком, познающим мир.
Как и многие девочки, Андресса играла в куклы, одной из любимых была Барби.
Повзрослев, девушка решила использовать свои таланты, чтобы становиться похоже на любимую игрушку и других персонажей.
Андресса благодаря внешности и идеальному розовому образу, тонкой талии, претендует на титул очередной живой Барби.
Однако по словам Андрессы такого образа ей удается добиваться лишь с помощью макияжа, париков и специальной одежду.
Девушка увлекается макияжем и ведет свой канал на Ютубе, где учит девушек делать подобный сказочный макияж.
Вообще Андресса по профессии ветеринар, но в свободное время ведет блог и перевоплощается в разных кукол. Её любимый персонаж - Эльза из мультика "Холодное сердце".
А у вас был персонаж, на которого вы бы хотели быть похожи в детстве?
Источник:
Без утконосов.