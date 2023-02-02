Жизнь в розовом цвете: как Андресса Дамиани превратила себя в живую куклу

FISHKINET
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Девочка из сундука, которая 12 лет своей жизни провела в замкнутом пространстве Девочка из сундука, которая 12 лет своей жизни провела в замкнутом... Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на маленький бразильский остров Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на... 30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл 30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл «Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России «Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил... Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля 25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее 25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства передачи данных К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства... Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Последние слова известных людей Последние слова известных людей Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка Будни одного сисадмина: внезапность, слабоумие и выпечка 30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах 30 уморительных животных, которые оказались в неожиданных местах Мужчинам точно понравится этот пост Мужчинам точно понравится этот пост Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве Провожали с козликом. Приключения Лукашенко в Зимбабве Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована Американка показала телёнку Красную площадь и была оштрафована Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 20 фото, которые порадуют любого перфекциониста 20 фото, которые порадуют любого перфекциониста 25 зданий из архитектурной эпохи брутализма 25 зданий из архитектурной эпохи брутализма
Жизнь в розовом цвете: как Андресса Дамиани превратила себя в живую куклу

Жизнь в розовом цвете: как Андресса Дамиани превратила себя в живую куклу

Автор:
02 февраля 2023 14:38
Метки: Кукла   барби   девушка барби   красиво   макияж   перевоплощение   трансформация   
2755
9

Девочки с детства мечтают ходить в платьях, как принцессы, а также выглядеть столь же уточненными и идеальными, как Барби. А вот к чему это приводит во взрослой жизни - давайте узнаем.


Андресса Дамиани выросла в небольшом бразильском городе Блуменау. В детстве она была обычным активным ребёнком, познающим мир.


×
×

Как и многие девочки, Андресса играла в куклы, одной из любимых была Барби.

Повзрослев, девушка решила использовать свои таланты, чтобы становиться похоже на любимую игрушку и других персонажей.

Андресса благодаря внешности и идеальному розовому образу, тонкой талии, претендует на титул очередной живой Барби.

Однако по словам Андрессы такого образа ей удается добиваться лишь с помощью макияжа, париков и специальной одежду.


Девушка увлекается макияжем и ведет свой канал на Ютубе, где учит девушек делать подобный сказочный макияж.

Вообще Андресса по профессии ветеринар, но в свободное время ведет блог и перевоплощается в разных кукол. Её любимый персонаж - Эльза из мультика "Холодное сердце".

А у вас был персонаж, на которого вы бы хотели быть похожи в детстве?


Источник:

Метки: Кукла   барби   девушка барби   красиво   макияж   перевоплощение   трансформация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Ну, хоть не пластмассовая.... Силикон не замечен. Годный косплей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
405
Димыч 10 минут назад
На дисморфофобию это похоже, а не на куклу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Бывает же! Даже не испортила ничего. И татушка не особо видна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Джонни 39 минут назад
Я в детстве на Колю Герасимова хотел быть похож
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 41 минуту назад
Красивая и следит за собой. Достойна уважения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Morder 44 минуты назад
Oна и в жизни симпатичная. Ничего плохого не увидел , девчонка следит за собой и что в этом плохого?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 54 минуты назад
Ну хоть без силиконовых бидонов и жопы павиана вместо губ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад Час назад
а какает она кубиками лего)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Час назад
Лучше бы сиськи нарастила!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Колорад 2 часа назад
Ну, тут красиво

Без утконосов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
В обычной жизни без макияжа... но с кольцом в носу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 2 часа назад
Наверно кому-то нравится. Я ХЗ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat 2 часа назад
очень стремно выглядит такой "расширяющий глаза" макияж - я прекрасно понимаю как и зачем они пытаются делать такое, но результат всегда выглядит стремновато
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41897



Другие посты автора
Популярное
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился
Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и...
Набирающие популярность
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно
Нейросеть нарисовала знаменитых героев из фильмов Леонида Гайдая - получилось неожиданно
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жду не дождусь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#люди#забавно#новости#Фотографии#истории#США#суд
#интересно#животные#факты#подборка#картинки#Приколы#улыбнуло#Прошлое#и такое бывает#Девушка
#Юмор#в мире#история#позитив#кино#смешно#полиция#собаки#Ynews#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться