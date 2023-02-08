ИЖ-14: ижевская «Нива», которая так и не стала серийной

В какой-то момент чиновники Минавтопрома рассматривали возможность производства сразу двух автомобилей, но вскоре от этой идеи отказались. Дело в том, что для выпуска ИЖ-14, ижевцам требовалось серьезная модернизация производства, однако в то время предприятие входило в подчинение Миноборонпрома СССР для которого финансирование завода было не в приоритете. В общем денег не нашлось. Так и закончилась, едва начавшись, история перспективного ижевского внедорожника.