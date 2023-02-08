ИЖ-14: ижевская «Нива», которая так и не стала серийной

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О собственной полноприводной машине автостроители из Ижевска мечтали с момента основания завода. Первый и весьма амбициозный проект по созданию легкового внедорожника ИЖ-5 появился в 1969 году.
Это был нарочито простой автомобиль с подключаемым задним приводом, двухобъемным кузовом, основанный на агрегатах Москвич-412. Постепенно из кустарной поделки, автомобиль переродился в полноценный комфортабельный внедорожник ИЖ-14, который мог составить серьезную конкуренцию вазовской Ниве.
За проектирование новой машины ижевцы принялись в 1971 году, а в следующем году уже построили первые опытные образцы. ИЖ-14 представлял собой относительно компактный (3600 мм в длину, 1680 мм в ширину) автомобиль с трехдверным кузовом хэтчбек, высоким дорожным просветом и комфортабельным 5-местным салоном. Как и предшествующий ИЖ-5, новый внедорожник имел широкую унификацию с М-412.
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Серийные автомобили, ИЖ-13 и ИЖ-14 на стоянке завода
Двигатель УЗАМ-412 располагался в передней части машины продольно, под ним располагалась главная передача переднего моста соединенная с раздаточной коробкой, которая в свою очередь была объединена в один блок с 4-ступенчатой коробкой передач. Уникальность трансмиссии состояла в том, что водитель мог самостоятельно выбирать один из трех типов привода: передний, полный или задний. Переднюю подвеску реализовали по типу МакФерсон, сзади в целях унификации на рессорах подвесили задний мост от Москвича. Стройную картину дополнили самоблокирующиеся дифференциалы на обоих мостах.
Внедорожник имел двухобъемный, трехдверный кузов с пятиместным салоном
ИЖ-14 получился машиной довольной красивой и самобытной. На переднем фасаде находилась решетка с вертикальными прорезями и круглыми фарами. Схожая по оформлению решетка, спустя десятилетие, появится на ИЖ-412. На корме расположились оригинальные, суженные к низу фонари и откидывающаяся вверх крышка багажника. Свесы кузова были невелики, что в купе с высоким дорожным просветом (230 мм), благоприятно сказалось на проходимости.
Салон постарались сделать комфортабельным и максимально приспособленным для сельских жителей и любителей активного отдыха. Передняя панель и руль были оригинальными, а в комбинации приборов использовались указатели от автомобилей Жигули и Москвич. Спинка заднего сиденья раскладывалась, увеличивая тем самым объем багажника.
ИЖ-14 на испытаниях
В 1970 году Минавтопром утвердил госзаказ на перспективный внедорожник с комфортабельным кузовом. Несмотря на то, что официальным получателем этого заказа выступил Волжский автозавод, у других советский автопредприятий также имелся шанс поучаствовать в конкурсе. Помимо ВАЗа и Ижмаш к состязанию подключился АЗЛК со своим Москвич-2150.
В 1974 году состоялись сравнительные испытания, где участвовали ИЖ-14 и предсерийный ВАЗ-2121. Фоном выступили ЛуАЗ-969, УАЗ-469Б и импортные Land Rover и Range Rover. По основным показателям ижевская машина тольяттинской практически не уступала: до 100 км/ч Нива разгонялась на 8 секунд быстрее (22,1 сек), а ее максимальная скорость была выше на 10 км/ч (130 км/ч). По проходимости ВАЗ-2121 заметного преимущества не имел.
В какой-то момент чиновники Минавтопрома рассматривали возможность производства сразу двух автомобилей, но вскоре от этой идеи отказались. Дело в том, что для выпуска ИЖ-14, ижевцам требовалось серьезная модернизация производства, однако в то время предприятие входило в подчинение Миноборонпрома СССР для которого финансирование завода было не в приоритете. В общем денег не нашлось. Так и закончилась, едва начавшись, история перспективного ижевского внедорожника.
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