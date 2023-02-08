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ИЖ-14: ижевская «Нива», которая так и не стала серийной

ИЖ-14: ижевская «Нива», которая так и не стала серийной

Автор:
08 февраля 2023 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: ИЖ-14   авто   автомир   автомобили   внедорожник   нива   советские автомобили   
378
14
О собственной полноприводной машине автостроители из Ижевска мечтали с момента основания завода. Первый и весьма амбициозный проект по созданию легкового внедорожника ИЖ-5 появился в 1969 году.
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Метки: ИЖ-14   авто   автомир   автомобили   внедорожник   нива   советские автомобили   
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2  комментария
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6k
Кот 3 минуты назад
Увидел я этот "амбициозный" проект и содрогнулся. Как же повезло советским людям, что это "изделие" не добралось до конвейера.
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Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Хорошо, что не стала.
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