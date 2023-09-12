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"Кандибобер", "Я устал. Я ухожу" на новый лад: нейросеть перевела известные мемы на английский язык

"Кандибобер", "Я устал. Я ухожу" на новый лад: нейросеть перевела известные мемы на английский язык

Автор:
12 сентября 2023 13:35
Сообщество : Нейротворчество
Метки: HeyGen   Видео   Дипфейк   Нейросеть   искусственный интелект   кандибобер   мем   переозвучка   
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Нейросеть HeyGen переводит видео, сохраняя оригинальный голос. Интересно, что мимика героя ролика меняется под выбранный язык, из-за чего видео получается максимально правдоподобными.

Интернет-пользователи поэкспериментировали с нейросетью HeyGen, и известные ролики, ставшие мемами, получили второе прочтение. Вот как, к примеру, выглядит видео, которое узнают по кодовому слову "кандибобер" и харизматичной женщине в красной шляпке.


А так звучало бы обращение к народу "Я устал. Я ухожу" от Б.Ельцина, если бы тот говорил на английском языке.



Интересно, что нейросеть довольно точно передаёт интонации персонажа видео, а благодаря живой мимике ролик выглядит вполне естественно, практически как оригинальный.


Ниже мем со звездой рунета 2000-х годов Никитой Литвинковым «Борщ с капусткой, но не красный», который также перевели на английский язык.


А это знаменитая сцена с Сергеем Бодровым, который разговаривает с американцем на понятном ему языке.


На видео 2015 года Сергей Симаков идёт к реке и рассуждает о «слиянии с бесконечно вечным». Блогер снял себя на камеру смартфона. Оригинальное видео стало вирусным и мемным. Вряд ли такое будущее могло ожидать ролик в англоязычном варианте.

А вот Никита Михалков со своей фразой про "звенящую пошлость" убедителен на любом языке.


Кондукторам, похоже, сам Бог велел разговаривать по-немецки.



Актёрам дубляжа выйти из чата?

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Метки: HeyGen   Видео   Дипфейк   Нейросеть   искусственный интелект   кандибобер   мем   переозвучка   
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7  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
А эту слабо?
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13k
Андрей А 4 минуты назад
Ельцин в своем обращении не говорил "Я устал. Я ухожу" . Так же как и Жеглов не говорил "Ну и рожа у тебя , Шарапов!"

В оригинале:
Я ухожу. Я сделал все , что мог
Ну и рожа у тебя, Володь, ох рожа, смотреть страшно
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14k
Ivan Полчаса назад
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1k
Kra 37 минут назад
Дааааа, на одну творческую профессию меньше!
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55k
dima423 Час назад
Прикольно) переводчики и дубляж скоро для фильмов будут не нужны
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