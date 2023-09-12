"Кандибобер", "Я устал. Я ухожу" на новый лад: нейросеть перевела известные мемы на английский язык

Нейросеть HeyGen переводит видео, сохраняя оригинальный голос. Интересно, что мимика героя ролика меняется под выбранный язык, из-за чего видео получается максимально правдоподобными.
Интернет-пользователи поэкспериментировали с нейросетью HeyGen, и известные ролики, ставшие мемами, получили второе прочтение. Вот как, к примеру, выглядит видео, которое узнают по кодовому слову "кандибобер" и харизматичной женщине в красной шляпке.
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А так звучало бы обращение к народу "Я устал. Я ухожу" от Б.Ельцина, если бы тот говорил на английском языке.
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Интересно, что нейросеть довольно точно передаёт интонации персонажа видео, а благодаря живой мимике ролик выглядит вполне естественно, практически как оригинальный.
Ниже мем со звездой рунета 2000-х годов Никитой Литвинковым «Борщ с капусткой, но не красный», который также перевели на английский язык.
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А это знаменитая сцена с Сергеем Бодровым, который разговаривает с американцем на понятном ему языке.
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На видео 2015 года Сергей Симаков идёт к реке и рассуждает о «слиянии с бесконечно вечным». Блогер снял себя на камеру смартфона. Оригинальное видео стало вирусным и мемным. Вряд ли такое будущее могло ожидать ролик в англоязычном варианте.
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А вот Никита Михалков со своей фразой про "звенящую пошлость" убедителен на любом языке.
Кондукторам, похоже, сам Бог велел разговаривать по-немецки.
Актёрам дубляжа выйти из чата?
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В оригинале:
Я ухожу. Я сделал все , что мог
Ну и рожа у тебя, Володь, ох рожа, смотреть страшно