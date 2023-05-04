Роспатент получил заявку на регистрацию брендов "Кефтеме" и "Бархатные тяги"

Владельцем брендов хочет стать бизнесмен из Ленинградской области. Он клянётся, что если автор мема про "бархатные тяги" попросит его отдать права на ТМ, то тот с радостью это сделает. Верим?
Яркое название бренда - залог его успеха. Бизнесмен, который собирается производить одежду и обувь, явно смекнул, что народ охотно будет покупать сандалии и тапки под ТМ "Бархатные тяги" и озаботился приобретением прав на бренд. В Роспатенте зарегистрирована соответствующая заявка - сообщает Mash. Причём, правообладатель не имеет никакого отношения к автору мема про "бархатные тяги" и "кефтеме".
Предприниматель божится, что передаст Гаджимураду Рабаданову права на ТМ, если тот об этом попросит.
Напомним, что "бархатными тягами" в интернете стали называть забавную и комичную обувь, не соответствующую стандартам моды.
Крайнюю степень восхищения этой обувкой (или чем-то другим) можно выразить загадочным возгласом "Кефтеме!"
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Автор нашумевших фраз является депутат из Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Его голосовое сообщение, записанное пять или шесть лет назад, но получившее статус всероссийского мема лишь в этом году, было слито кем-то из друзей из общего чата в WhatsApp. Кстати, народный избранник предупредил, что сам собирается регистрировать авторские права на эти названия.
Ранее он уже ругал Инстасамку, которая мгновенно "сообразила" песню про "тяги", и даже обещал отвесить леща её мужу.
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Однако с регистрацией бренда его тоже обошли. Интересно, вернёт ли бизнесмен из Выборга права на ТМ, как обещал?
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