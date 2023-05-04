FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6398 постов • 3043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Роспатент получил заявку на регистрацию брендов "Кефтеме" и "Бархатные тяги"

Роспатент получил заявку на регистрацию брендов "Кефтеме" и "Бархатные тяги"

Автор:
04 мая 2023 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Роспатент   бархатные тяги   бренд   видео   заявка   кефтеме   мем   торговая марка   
993
3
2

Владельцем брендов хочет стать бизнесмен из Ленинградской области. Он клянётся, что если автор мема про "бархатные тяги" попросит его отдать права на ТМ, то тот с радостью это сделает. Верим?


Яркое название бренда - залог его успеха. Бизнесмен, который собирается производить одежду и обувь, явно смекнул, что народ охотно будет покупать сандалии и тапки под ТМ "Бархатные тяги" и озаботился приобретением прав на бренд. В Роспатенте зарегистрирована соответствующая заявка - сообщает Mash. Причём, правообладатель не имеет никакого отношения к автору мема про "бархатные тяги" и "кефтеме".



Предприниматель божится, что передаст Гаджимураду Рабаданову права на ТМ, если тот об этом попросит.


Напомним, что "бархатными тягами" в интернете стали называть забавную и комичную обувь, не соответствующую стандартам моды.


Крайнюю степень восхищения этой обувкой (или чем-то другим) можно выразить загадочным возгласом "Кефтеме!"


Автор нашумевших фраз является депутат из Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Его голосовое сообщение, записанное пять или шесть лет назад, но получившее статус всероссийского мема лишь в этом году, было слито кем-то из друзей из общего чата в WhatsApp. Кстати, народный избранник предупредил, что сам собирается регистрировать авторские права на эти названия.


Ранее он уже ругал Инстасамку, которая мгновенно "сообразила" песню про "тяги", и даже обещал отвесить леща её мужу.


Однако с регистрацией бренда его тоже обошли. Интересно, вернёт ли бизнесмен из Выборга права на ТМ, как обещал?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   Роспатент   бархатные тяги   бренд   видео   заявка   кефтеме   мем   торговая марка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Бритва 2 часа назад
стоит ли приглушать волшебные звуки фламенко, чтобы послушать, о чём речь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
russger 9 минут назад
"Люди" инфоцыганам миллионы тащат. И на эту хрень дятлы найдутся, скупят как миленькие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA Полчаса назад
Дожили.
Люди патентуют фразы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Obrval 54 минуты назад
Не уверен, что в наше время народ будет массово покупать комичную обувь под каким бы ни было брендон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180382



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах
17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
Набирающие популярность в сообществах
Дарваза - как погасить Ад. Часть 2
Дарваза - как погасить Ад. Часть 2
Сколько стоит мечта 1980-х
Сколько стоит мечта 1980-х
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чёрный юмор

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#история#аварии#люди#шоу бизнес#улыбнуло#Автовсячина#Москва
#Юмор#автомобили#машина#дтп#авто аварии#факты#Ynews#забавно#природа#кот
#интересное#автомир#животные#позитив#полиция#подборка#в мире#соцсети#Россия#милота
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма Слышали все: Симфония № 5 Чайковского довела женщину до оргазма В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек В Бельгии прошёл чемпионат по подражанию крикам чаек

На что жалуетесь?

Вернуться