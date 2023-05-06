Герой мема "Ломай меня полностью" погиб в ДТП во Владимирской области

Скорее всего, мужчина не справился с управлением.
Звезда Рунета 2010-х годов Шайдабек Эседулаев погиб на окраине Гусь-Хрустального. Его "Фольксваген Поло" на большой скорости пересёк встречную полосу и на обочине врезался в столб и газовое оборудование. Причины аварии неизвестны. По рабочей версии, Эседулаев не справился с управлением.
Машина уничтожена полностью. В ней находился только герой мема. Больше никто не пострадал, если не считать жителей 15 домов на улице Ольховой, что остались без газа из-за повреждённой трубы.
Эседулаев стал известен в 2010 году, когда запись его диалога с полицейским обнародовали в Сети. На него пожаловались соседи за громкое празднество, и тот предлагал приехавшему на вызов стражу порядка в качестве наказания сломать его полностью.
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Записанное полицейским видео сразу же прославило Эседуллаев. На непродолжительное время он стал постоянным гостем многих российских ток-шоу. Но то был краткий миг славы. Вскоре о мужчине забыли и появились новые мемы.
Известно, что Шайдабек Велибекович Эседуллаев родился в Дагестане в 1966 году, большую часть жизни прожил в Гусь-Хрустальном, зарабатывал преимущественно вахтовым методом на северных месторождениях.
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