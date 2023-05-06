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Герой мема "Ломай меня полностью" погиб в ДТП во Владимирской области

Герой мема "Ломай меня полностью" погиб в ДТП во Владимирской области

Автор:
06 мая 2023 19:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   видео   владимирская область   ломай меня полностью   мем   фото   
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Скорее всего, мужчина не справился с управлением.

Звезда Рунета 2010-х годов Шайдабек Эседулаев погиб на окраине Гусь-Хрустального. Его "Фольксваген Поло" на большой скорости пересёк встречную полосу и на обочине врезался в столб и газовое оборудование. Причины аварии неизвестны. По рабочей версии, Эседулаев не справился с управлением.

Машина уничтожена полностью. В ней находился только герой мема. Больше никто не пострадал, если не считать жителей 15 домов на улице Ольховой, что остались без газа из-за повреждённой трубы.

Эседулаев стал известен в 2010 году, когда запись его диалога с полицейским обнародовали в Сети. На него пожаловались соседи за громкое празднество, и тот предлагал приехавшему на вызов стражу порядка в качестве наказания сломать его полностью.

Записанное полицейским видео сразу же прославило Эседуллаев. На непродолжительное время он стал постоянным гостем многих российских ток-шоу. Но то был краткий миг славы. Вскоре о мужчине забыли и появились новые мемы.

Известно, что Шайдабек Велибекович Эседуллаев родился в Дагестане в 1966 году, большую часть жизни прожил в Гусь-Хрустальном, зарабатывал преимущественно вахтовым методом на северных месторождениях.

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Метки: авария   видео   владимирская область   ломай меня полностью   мем   фото   
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11  комментариев
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2k
Василий Афиногенов Час назад
эх...соболезную родным и близким
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4k
Трям Полчаса назад
Чему вы соболезнуете? Мему? Он там угашеный .нахуй ! И стопудово в столб уйобся в таком же состоянии! Мне больше столб жалко, чем этого черножопого наркомана!
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4k
Трям 36 минут назад
Вот и сломали...
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61k
Андрей 37 минут назад
Я так понимаю в "мем" он попал тоже не по трезвяку. Долго к успеху шёл.
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2k
Артур Котовой 49 минут назад
Абида япаная. Человек мем! Теперь он в Мемраи!
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19k
Александр 49 минут назад
Соболезную
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26k
Matrosskin 50 минут назад
Как говорится - будьте осторожнее в своих желаниях, они могут и исполнится. RIP
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7k
klop Час назад
Ведь кто-то отслеживает судьбу всех мемов.
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80
wgw Час назад
Сломался, полностью.
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