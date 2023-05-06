Герой мема "Ломай меня полностью" погиб в ДТП во Владимирской области

Звезда Рунета 2010-х годов Шайдабек Эседулаев погиб на окраине Гусь-Хрустального. Его "Фольксваген Поло" на большой скорости пересёк встречную полосу и на обочине врезался в столб и газовое оборудование. Причины аварии неизвестны. По рабочей версии, Эседулаев не справился с управлением.



Машина уничтожена полностью. В ней находился только герой мема. Больше никто не пострадал, если не считать жителей 15 домов на улице Ольховой, что остались без газа из-за повреждённой трубы.