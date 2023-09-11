"Проваливай": орангутанг жестоко выбросил из своего вольера опоссума

Автор видео написал, что перед этим орангутанг "швырял опоссума на земле", а уже потом решил выкинуть из вольера. По словам сотрудников зоопарка, опоссум, вероятно, не пережил такого падения. Они также рассказали, что зоопарк активно старается следить за тем, чтобы в вольеры не пробирались дикие животные - но за всеми не уследишь.

"Конечно, подобные случаи с любыми живыми существами нас огорчают. Но против природы не пойдёшь,"- сказал представитель зоопарка.