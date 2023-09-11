"Проваливай": орангутанг жестоко выбросил из своего вольера опоссума

Природа бывает жестока — но это одна из её сторон. Орангутанг в австралийском зоопарке привёл в ужас посетителей — примат жёстко выкинул опоссума с вышки в своём вольере. Момент заснял один из очевидцев.
В вольер орангутанга в зоопарке Перта, Австралия, пробрался дикий опоссум, и хозяин вольера решил жёстко его прогнать. На глазах у перепуганной публики примат выкинул незваного гостя с вышки в своём вольере. На видео, снятом одним из посетителей, слышно крики шокированной аудитории: "О боже!", и видно, как опоссум эпично летит почти через весь вольер, а потом исчезает из поля зрения. Затем орангутанг выглянул из вышки, будто проверяя, куда приземлился опоссум.
Автор видео написал, что перед этим орангутанг "швырял опоссума на земле", а уже потом решил выкинуть из вольера. По словам сотрудников зоопарка, опоссум, вероятно, не пережил такого падения. Они также рассказали, что зоопарк активно старается следить за тем, чтобы в вольеры не пробирались дикие животные - но за всеми не уследишь.
"Конечно, подобные случаи с любыми живыми существами нас огорчают. Но против природы не пойдёшь,"- сказал представитель зоопарка.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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низковато пошел - к дождю
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Природа не бывает. Природа всегда жестока.
Каждое мгновение в природе кого-нибудь грызут, душат и давят. И даже когда вы наслаждаетесь, глядя с горы на восход солнца и зелёный ковёр под ногами, там внизу кто-то спаривается, кого-то преследуют, откусывают конечности, перегрызают горло. А кто-то тихо вымирает, потому что не успел приспособиться.