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"Проваливай": орангутанг жестоко выбросил из своего вольера опоссума

"Проваливай": орангутанг жестоко выбросил из своего вольера опоссума

Автор:
11 сентября 2023 21:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопарк   зоопарки   инциденты   обезьяна   обезьяны   опоссум   орангутан   приматы   природа   
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Природа бывает жестока — но это одна из её сторон. Орангутанг в австралийском зоопарке привёл в ужас посетителей — примат жёстко выкинул опоссума с вышки в своём вольере. Момент заснял один из очевидцев.

В вольер орангутанга в зоопарке Перта, Австралия, пробрался дикий опоссум, и хозяин вольера решил жёстко его прогнать. На глазах у перепуганной публики примат выкинул незваного гостя с вышки в своём вольере. На видео, снятом одним из посетителей, слышно крики шокированной аудитории: "О боже!", и видно, как опоссум эпично летит почти через весь вольер, а потом исчезает из поля зрения. Затем орангутанг выглянул из вышки, будто проверяя, куда приземлился опоссум.

Автор видео написал, что перед этим орангутанг "швырял опоссума на земле", а уже потом решил выкинуть из вольера. По словам сотрудников зоопарка, опоссум, вероятно, не пережил такого падения. Они также рассказали, что зоопарк активно старается следить за тем, чтобы в вольеры не пробирались дикие животные - но за всеми не уследишь.


"Конечно, подобные случаи с любыми живыми существами нас огорчают. Но против природы не пойдёшь,"- сказал представитель зоопарка.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   зоопарк   зоопарки   инциденты   обезьяна   обезьяны   опоссум   орангутан   приматы   природа   
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18k
Alex ASK 57 минут назад
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Владимир 14 минут назад
Где то должна быть, Якубеня и её отворная, молочная сосиска. Убил комара, запили пост!
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70k
SAndre Полчаса назад
просто нулевая терпимость к мигрантам

низковато пошел - к дождю
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16k
ss 36 минут назад
"Природа бывает жестока"
---
Природа не бывает. Природа всегда жестока.
Каждое мгновение в природе кого-нибудь грызут, душат и давят. И даже когда вы наслаждаетесь, глядя с горы на восход солнца и зелёный ковёр под ногами, там внизу кто-то спаривается, кого-то преследуют, откусывают конечности, перегрызают горло. А кто-то тихо вымирает, потому что не успел приспособиться.
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