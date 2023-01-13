В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты

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Отвлечёмся от всех этих новостей, и посмотрим на милоту! Честерский зоопарк в Англии сообщил о появлении на свет детёныша шимпанзе, чей вид находится на грани исчезновения. Благодаря усилиям команды по сохранению популяции, ценный малыш появился на свет в декабре после 8-месячной беременности матери.
Чудесные новости из Честерского зоопарка в Англии - на свет появилась маленькая, но очень ценная жизнь. Это детеныш западноафриканского шимпанзе, подвида обыкновенного шимпанзе, который находится на грани исчезновения в дикой природе. "Мы очень рады и гордимся тем, что у нас в зоопарке появился этот малыш. Они с матерью сразу стали невероятно близки, и счастливая мама чутко о нём заботится," - рассказал персонал зоопарка.
Детёныш родился 9 декабря, но официально о нём сообщили общественности совсем недавно. Он прекрасно себя чувствует, и уже проводит время с другими обезьянами в зоопарке. За ним даже иногда ухаживает сестра - старшая дочь его матери по кличке Зизи. Пока что сам малыш не получил кличку, но вскоре для него выберут самую символичную.
На данный момент в дикой природе Африки обитает примерно 18 тысяч западноафриканских шимпанзе, но защитники уже бьют тревогу и стараются сохранить подвид. Этот детёныш появился на свет благодаря программе по сохранению популяции, в которой участвовали несколько организаций. "За последние 25 лет мир потерял 80 процентов популяции этих приматов, поэтому рождение этого малыша - ценное и долгожданное," - рассказали сотрудники.
Видео: мама с малышом
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