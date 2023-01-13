В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты

Детёныш родился 9 декабря, но официально о нём сообщили общественности совсем недавно. Он прекрасно себя чувствует, и уже проводит время с другими обезьянами в зоопарке. За ним даже иногда ухаживает сестра - старшая дочь его матери по кличке Зизи. Пока что сам малыш не получил кличку, но вскоре для него выберут самую символичную.