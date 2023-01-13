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В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты

В Англии родился шимпанзе, чей вид рискует исчезнуть с планеты

Автор:
13 января 2023 21:45
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   Шимпанзе   детеныши   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   обезьяны   приматы   фото   
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Отвлечёмся от всех этих новостей, и посмотрим на милоту! Честерский зоопарк в Англии сообщил о появлении на свет детёныша шимпанзе, чей вид находится на грани исчезновения. Благодаря усилиям команды по сохранению популяции, ценный малыш появился на свет в декабре после 8-месячной беременности матери.

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Метки: Фотографии   Шимпанзе   детеныши   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   обезьяны   приматы   фото   
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7  комментариев
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3k
Старичок 2 часа назад
чем то на нового английского премьера похож.
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10k
Просто Царь 10 минут назад
В данный момент человечество рискует исчезнуть с планеты, а тут некая шимпанзе.
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221
Alek Sadika Полчаса назад
Эти гондоны истребляли целые народы, уничтожали страны. Про животных молчу. А теперь радуются за рождение шимпанзе в их зоопарке
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−29
p'oty Час назад
в Англии хоть Шимпанзе родился а вна Срасии Карликовые Шимпанзе посменно меняют друх друха на посту Президента ЭрЭфии))) Расия Страна Карликовых шимпанзе))) Которых йопут даже овцетрахи Дон Дон Ка Дырова)))
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221
Alek Sadika p'oty Полчаса назад
Судя по написанию, лучше шимпанзе в Англии чем ты тут
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